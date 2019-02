Horoscop eveniment: Mercur intră în Peşti până pe 17 aprilie, un tranzit ATIPIC şi FOARTE LUNG pentru Mercur! Ne aşteaptă APE TULBURI?

Este un tranzit atipic ca si compatibilitate si incredibil de lung pentru Mercur care, de regula, nu sta mai mult de 3 saptamani intr-o zodie. Din Pesti, Mercur va intra in retrograd pe 5 martie, fiind si primul retrograd al anului 2019. Mercur va fi in retrograd pana pe 28 martie, apoi va reincepe sa se miste direct tot in Pesti si va fi aici pana pe 17 aprilie 2019.

Din punct de vedere astrologic, Mercur este foarte important pentru noi. El conduce comunicarea, tehnologia, gandurile, invatatul si calatoria – aspecte de viata peste care dam zi de zi. Mercur s-a potrivit perfect cu vizionarul semn de aer Varsator, dar nu e cazul pentru Mercur in Pesti.

In Pesti, specialistii considera ca Mercur este in detrimentul sau, incapabil sa opereze la puterea sa maxima – aproape ca si cum ar fi deja in primul sau retrograd pe 2019 care va incepe pe 5 martie.

Gandeste-te asa – Mercur este intelectual, analitic si precis dar Pestii sunt vagi, visatori si sensibili – asadar Mercur se simte provocat aici. Din fericire, in ciuda gazdei mai dificile pentru Mercur aici, sunt multe moduri prin care putem sa profitam de aceasta combinatie !

Cu Mercur in Pesti, si noi suntem mult mai sensibili si usor de atins emotional. Sentimentele tind sa preia controlul oricarui aspect al tau si actiunile iti pot fi motivate mai mult de ceea ce simti. Logica si ratiunea nu sunt la ele acasa iar comunicarea verbala nu functioneaza intotdeauna clar – cam cum a fost cu Mercur in Sagetator (o alta zodie in care Mercur este in detriment) dar, in loc sa fii galagios, laudaros si brutal de sincer, aici in Pesti poti fi vag si iti poti alege mai greu cuvintele potrivite de rostit.

Doar gandindu-te un pic mai mult inainte de a spune ce gandesti, te poti salva de discutii stresante sau de neintelegeri. Depinzand de situatie, Mercur poate calca prin ape tulburi in Pesti si poate duce la izbucniri emotionale sau la conflicte, sau poate sa iti fie o excelenta oportunitate sa intri in contact cu sinele tau interior si sa incepi discutii adanci si sanatoase despre sentimentele tale.

Vestea buna : Pestii sunt un semn visator de apa, plin de creativitate si emotie, deci daca esti un tip de om artistic, creativ si spirit liber, ai un mare noroc !

Mercur in Pesti face minuni pentru imaginatia ta si poti scoate din tine unele din cele mai frumoase, colorate si stralucitoare creatii acum !

Procesul de gandire iti e mai romantic, mai visator si chiar mai spiritual, ceea ce inseamna ca iti poti activa talentele intuitive si psihice acum. Daca esti interesat de orice supranatural sau metafizic precum tarot, reiki sau astrologie, Mercur in Pesti poate fi exact mobilizarea de care ai nevoie ca sa incepi sa inveti !

Pestii sunt totodata si cel mai plin de compasiune semn zodiacal iar cu o durata asa de mare a lui Mercur aici, si tu poti sa fii mult mai conectat cu aceasta energie si stare de a arata, darui si primi multa iubire, empatie si sustinere. Una peste alta, sa folosim aceasta mare oportunitate de a intra mai adanc in contact cu emotiile noastre si sa lucrezi mai bine felul in care ti le exprimi altora.

La momentul in care Mercur va iesi din Pesti, pe 17 aprilie 2019, cu siguranta vei avea o noua perspectiva despre partea ta spirituala si despre felul in care esti capabil sa iti flexezi muschii creativi.

Totul este pentru binele nostru intotdeauna in Cosmos !

Iata care este influenta acestui tranzit asupra fiecarei zodii:

Mercur in Pesti. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Dezlegarea misterelor despre cine esti tu de fapt va fi preocuparea ta preferata pe durata lui Mercur in Pesti si in casa ta 12 mistica. Datorita retrogradului sau care incepe din 5 martie, Mercur va petrece un timp neobisnuit de lung aici, scufundandu-se in adancimile psihicului tau si scotand aspecte ascunse din tine. Vei contempla mai mult si vei vorbi mai putin despre ceea ce gandesti. Vei fi foarte conectat la energiile spirituale. Astfel, visele tale vor fi suculente si pline de informatii inspirationale. Consilierea, munca samanica, meditatia si orice munca de contemplare vor fi terapeutice pentru tine.

Mercur in Pesti. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Vei avea parte de cele mai bune sedinte de schimb de idei noi cu prietenii si in alte grupuri acum ca inteligentul Mercur intra in Pesti si in casa ta 11 a comunitatii. Datorita retrogradului sau care incepe din 5 martie, Mercur va petrece un timp neobisnuit de lung aici, permitandu-ti sa petreci mult timp interactionand cu oamenii cu care rezonezi. Vei fi atras in mod special de cei cu care impartasesti interese spirituale sau creative. La munca sau la distractie, este o perioada absolut excelenta sa colaborezi si sa iti scoti la iveala talentele si resursele.

Mercur in Pesti.GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cuvintele tale vor atrage cu siguranta atentia cu coordonatorul tau, intelectualul Mercur, ce isi incepe miscarea in Pesti si in casa ta 10 publica. Datorita retrogradului sau care incepe din 5 martie, Mercur va petrece un timp neobisnuit de lung aici, iar pentru tine inseamna impact puternic asupra reputatiei si carierei tale. Modul tau creativ de a-ti comunica ideile te poate ajuta sa progresezi semnificativ in negocieri de business. Ai putea deasemenea sa creezi zumzet mult in jurul proiectelor tale importante. Fie ca vorbesti in public sau ca iti vinzi ideile intr-un mod mai informal, vei cunoaste succesul.

