Horoscop eveniment: Venus intra în Capricorn până pe 1 martie! Schimbare PUTERNICĂ DE MACAZ în relaţii şi în dragoste!

Sambata 2 februarie, Venus este in trigon cu imprevizibilul Uranus in Berbec exact in aceeasi zi in care Marte este in cuadratura cu Pluto si din asemenea combinatie te poti astepta la un cocktail sexy incendiar pentru iubirea ta! Sageti de dragoste zboara in aer, gelozia isi poate scoate capul din prea multa pasiune.

Duminica 3 februarie, Venus intra in pragmaticul si orientatul spre leadeership Capricorn pana pe 1 martie.

Venus este simbolul dragostei, relatiilor, placerii si valorilor materiale. Energia lui Venus merge mana in mana cu cea a zeitei Afrodita din mitologia romana: vanitoasa, languroasa, geloasa, rasfatata si irezistibil de fermecatoare. Cand Venus schimba zodia gazda, si atitudinea ei fata de domeniile pe care le stapaneste se schimba. Venus in Capricorn NU este Venus in Sagetator si nici noi nu vom fi la fel in urmatoarea luna la capitolul iubire, relatii, placeri si bani.

In Capricorn, Venus se transforma intr-o femeie de afaceri sofisticata, disciplinata si ambitioasa. Asa cum Capricornul ia decizii de viata de parca ar fi decizii de afaceri, la fel si Venus in Capricorn face la fel pe zona relatiilor.

Venus in Capricorn poate suna plictisitor pentru unii, insa realitatea e ca este un tranzit foarte puternic pentru iubitii care vor sa mearga la nivelul urmator. Zodiile de pamant sunt cunoscute ca fiind nu doar practice dar si senzuale. Lor le place sa conduca prin simturile lor, sa isi bage mainile in Mama Pamant si sa isi simta drumul prin viata, chiar daca nu isi arata emotiile tot timpul.

In acest tranzit, suntem mai realisti cand vine vorba ce oameni lasam in viata noastra.

Suntem mult mai disciplinati in a munci mai mult ca sa obtinem ce dorim. Vrei o relatie serioasa? Lucreaza la valoarea de sine. Vrei sa ai parte de ceva fabulos? Munceste ca sa ai. Aceasta este Venus in Capricorn. Ea vrea relatii de lunga durata, deci nu pierde timpul cu oameni de pe urma carora nu ai niciun beneficiu. Capricornul chiar nu pierde timpul.

Planeta iubirii joaca un rol in exprimarea noastra artistica, deci acest tranzit disciplinat ne va da determinarea puternica de care avem nevoie ca sa construim, desenam si terminam ce am inceput. Venus in Capricorn nu face nimic jumatate de masura. Din contra, vrea sa ajunga in varf de munte si sa termine in forta cursa!

Acum, in acest tranzit, este timpul sa ne uitam la toate aspectele foarte pragmatice ale relatiei noastre de iubire si cuplu dar si ale oricarei relatii: profesionale, familiare, de prietenie. Spre orice iti este inima atenta acum, va capata conotatii practice, nu cai verzi pe pereti sau vise. Esti tentat si vei si reusi sa construiesti relatii cu oameni puternici – doar vorbim despre pragmaticul Capricorn aflat la fraiele relatiilor noastre pana vine Martisorul!

Iata cum iti impacteaza Venus in Capricorn zodia si domeniile pe care ea le stapaneste:

Venus in Capricorn. BERBEC

Statutul e totul

Cu Venus in Capricorn in casa a zecea din zodia ta, pui un mare accent pe imagine si reputatie. Statutul este totul pentru tine. Toti ochii sunt atintiti catre tine si trebuie sa fii perfect. Mai mult, te poti asocia cu o persoana al carei statut sa fie superior si, prin relatia cu ea, sa urci si tu.

Atentie, nu te indeparta prea mult de drumul tau karmic. Numai asa vei atrage relatiile benefice pentru tine. Nu uita sa asculti si perspectiva partenerului, chiar daca esti tu la conducere. Nu trebuie sa te sacrifici pentru a castiga, insa, chiar si daca o faci, tot in castig vei iesi. Karma are caile ei nebanuite.

Venus in Capricorn. TAUR

Cand filosofia si senzualitatea se intalnesc

Cu Venus in Capricorn in casa a noua a spiritualitatii din zodia ta, ai energie sa te angajezi profund in relatia amoroasa. Casa a noua este, de asemenea, casa claritatii si favorizeaza calatoriile.

Nu este exclusa o calatorie alaturi de partenerul de cuplu. Sau, daca esti singur, poate intalnesti pe cineva special intr-una din deplasarile tale. Aceste calatorii vor insemna angajament total fata de partener, o cunoastere mai buna a acestuia si intarirea legaturilor dintre voi.

Cand filosofia si senzualitatea se intalnesc, cresc sansele unei casatorii. Daca ai intrebari legate de viata ta amoroasa, acum este cel mai bun moment sa primesti raspunsurile.

Venus in Capricorn. GEMENI

Secretele schimba tot

Cu Venus in Capricorn in casa a opta a secretelor si tabuurilor, iti va fi foarte greu sa mai tii ascuns ceva. Este vremea sa pui toate cartile pe masa. Sa te eliberezi, sa te cureti, pentru a te putea transforma, pentru a putea renaste. Numai asa dragostea are sanse sa se dezvolte.

A sosit vremea sa fii cinstit mai intai cu tine insuti, apoi vei vedea reactiile karmice in lant care se vor petrece. Daca esti autentic si ii impartasesti si partenerului adevarul, relatia se poate cimenta. Februarie este luna angajamentelor. Esti pregatit sa le iei. Secretele vor schimba totul. Fii atent cum le manevrezi. Doboara-le tu, inainte sa te doboare ele.

