HOROSCOP FINANCIAR. O zodie va fi la limită cu banii, alta trăieşte din rezerve. Există şi semne norocoase

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Descoperă ce îţi pregătesc astrele pentru această săptămână pe plan financiar şi vezi ce poţi face ca să ai mai mulţi bani! BERBEC Vei avea o săptămână grea la locul de muncă, de aceea este atât de important să îți organizezi atent programul. Nu risca să omiți sarcini pe care ți s-a spus să le pregătești din timp, altfel șefii te vor sancționa financiar! TAUR Dacă ești determinat și nu lași pe nimeni să te întrerupă, cu siguranță în această săptămână vei reuși să câștigi mulți bani. Fie că ești angajat sau șef, ideea este că e nevoie de multă ambiție și sacrificii pentru a reuși în carieră într-un timp atât de scurt precum îți dorești tu. GEMENI Săptămâna aceasta vei fi supus unor teste profesionale destul de dificile. Stresul și termenele limită sunt la ordinea zilei, așadar, ai nevoie de multă stăpânire de sine pentru a reuși ce ți-ai propus. Trebuie să faci unele sacrificii și în viața personală, cu promisiunea să revii asupra ei imediat cum termini cu cariera. RAC Săptămâna aceasta vor fi favorizate călătoriile de serviciu, pentru că doar astfel ai putea reuși să obții mai mulți bani. Cu toate acestea, pot exista daune pe plan personal din cauza lipsei timpului liber pentru cei dragi. E necesar să faci o alegere în aceste zile și să o comunici! LEU Dacă ai pus ceva bani de-o parte în ultimul timp, nu ar strica să începi să te gândești la unele investiții. Dacă vrei să pui bazele unei afaceri, e necesar nu numai să ai bani, ci și suportul familiei. Votul lor de încredere te poate ajuta să ai succes, altfel ai putea fi tras în jos. FECIOARĂ Săptămâna aceasta vei fi la limită cu banii, însă te vei organiza atât de bine încât nici nu vei simți acest lucru. Cu toate acestea, pentru a nu mai ajunge în această situație sau pentru a reuși să pui chiar o sumă de bani deoparte, e necesar să îți mai găsești și altceva de făcut. Un venit suplimentar e tot ce îți trebuie! Citeşte mai multe pe eva.ro

