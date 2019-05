HOROSCOP IUNIE 2019 MARIANA COJOCARU: Liniştea dinaintea furtunii, rocada mică dintre Mercur şi Venus se mută în alte două constelaţii

Horoscop Mariana Cojocaru pentru IUNIE 2019

Berbec - Două mișcări astrale importante în săptămâna ce vine: Venus va intra în Gemeni, Mercur va intra în Rac. Fac aspect de cvintil. Pe scurt: sunteți în căutare de răspunsuri la problemele existențiale care vă macină și nu vă ajută să evoluați. Pot fi legate de viața personală(dragoste), carieră, sănătate, etc. Fiind un horoscop general, nu am cum să văd unde este dilema fiecăruia. Ca să dau sfaturi și soluții…

Taur - E liniștea dinaintea furtunii pe destinul dvs. , deoarece unul din patronii astrali se apropie vertiginos de Axa de Destin. Cei care nu m-au înțeles de ani de zile cum este cu Destinul lor personal și nu m-au consultat la momentul lor zero, mai au timp să o facă. Vor trebui să înțeleagă cum pot ieși din acest labirint existențial la lumină: loc de muncă/afaceri, cum și-au ales jumătățile, când fac copii.

Gemeni - Rocada mică dintre Mercur și Venus se mută în alte două constelații (Gemeni și Rac). Rezonarea cvintilului amintit cu Marte și Karma se pot constitui în probleme ce trebuiesc urgent rezolvate. Astrograma voastră personală(nu aceasta generală) îmi dă cheile și mă ajută să văd soluțiile. Probleme puteți avea cu justiția, cu amorul, cu sănătatea(afecțiuni cu încărătură karmică).

Rac - Citiți ce am scris la primele trei zodii, ca să înțelegeți pericolul care se apropie și vă paște…Mulți nu înțeleg că cel mai important este să știu cum arată harta voastră natală, ca să pot raporta aceste aspecte de acum și să pot descifra cu ce misiune personală ați venit în această viață(vă ajută în carieră), de ce sunteți singuri sau aveți probleme în amor. Cutremurele existențiale se vor acum stopate.

Leu - Karma perioadei vă poate afecta viața de zi cu zi și fără să vă dați seama și apoi să vă plângeți la mine când problemele se agravează sau sunt foarte grave. Mă refer la viața personală, la credite pe care pe viitor nu le veți putea întoarce, la chestiuni legate de locul de muncă sau alegerea lui, la copiii din dotare, la chestiuni legate de moșteniri, separări, divorț, la afecțiuni karmice ce țin de sănătate, altele...

Fecioara - Vedeți ce am scris de tranzitul lui Mercur în acest horoscop și în analizele din săptămânile anterioare. Pentru un tablou general, nu unul personal... Mercur a intrat într-o zonă foarte delicată și vă poate pune părul pe moațe. Asta dacă avenimentele nu vor fi Șoc, să vă facă părul măciucă. Pentru doamne, evident și pentru domnii care au păr. La ceilalți vor provoca trepidații. Căutăm soluții?!?

Balanța - Ați văzut ce dezastru a provocat lipsa de experiență la oamenii de afaceri cică piloți, care și-au cumpărat avion și vroiau să zboare singuri de la Cluj la Mare? Au decedat chiar dacă erau plini de bani și și-au achiziționat avion personal. Nu este pentru oameni ca ei horoscopul, că nu-l consultă și nu au ajuns la mine. Chiar dacă sunt singura care a prevăzut moartea lui Iovan și Președinte Polonia.

Scorpion - Spiritele superioare au înțeles să mă consulte și personal, cele inferioare se ocupă de prea-curvii și la propriu și la figurat. Vedeți Cazul Mazăre- Rac? S-a confirmat faptul că unii Raci vor avea probleme(verificați și citiți ce am spus la Rac de la Început de An, când alți pseudo-astrologi scriu că la Rac este bine). Vor pica mulți Scorpioni care se cred invincibili în acest an și în următorii trei ani...

