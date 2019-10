Horoscop JOI 24 OCTOMBRIE 2019. Ne acomodam cu energia Scorpionului!

Scorpionul este condus de Marte si Pluto, doua planete cu energii puternice de actiune si transformare.

Energia Scorpionului este una de tip secrete, intimitate, introverta pentru ca suntem incurajati de Univers sa ne conectam cu energiile nevazute din noi. Nu poti sa te cunosti mai bine pana cand nu petreci timp cu tine, nu vezi ce se afla in mintea ta, in trupul tau, pana nu iti faci timp sa afli ce vrea de fapt inima ta. Sezonul Scorpionului incurajeaza crearea de spatiu pentru crestere spirituala si pentru magia in urma caruia fiecare dintre noi se transforma in cineva mai bun.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o zi pentru reflectare si clarificare a lucrurilor ramase neterminate acasa si la munca. Ai grija de proiectele ce sunt in derulare si munceste sa le aduci spre o finalizare. Intre timp, evita oamenii care te fac sa nu simt usurinta. Ei te vor distrage de la ce ai de facut. Viata ta personala este uneori neglijata in favoarea preocuparilor profesionale. Nu pierde timp simtindu-te vinovat despre asta. Mai bine schimba focusul. Este o ocazie excelenta sa te dedici si familiei si sa aduci un aer bun in spatiul de locuit.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Atentia pe care o doresti de la familia ta poate sa nu vina in totalitate asa cum astepti azi. Insa in a doua parte a zilei, te vei simti mai apreciat din pricina miscarii Lunii in Fecioara. Indiferent insa de momentul zilei, fa efort sa te intelegi mai bine cu cineva cu care poti avea o animozitate. Fii atent, te temi de lucruri pentru care nu ar trebui sa te temi si ignori lucrurile importante. Nu e insa o problema, insa te face sa te simti instabil emotional. Schimba aceste aspecte.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca alegi sa te focusezi pe aspectele practice si pragmatice, vei avea o zi satisfacatoare. E mai bine sa nu te lasi ratacit in concepte si situatii abstracte azi. Lasa pe cineva cu inspiratie sa iti lumineze mintea pe temele pe care nu ai claritate. Sunt unele lucruri pe care oamenii nu le inteleg despre tine, oricat de tare te stradui sa le explici. Nu are nimic. Daca este acest caz, fa un pas in spate pentru reflectare de sine, daca simti nevoia, ca sa ai pace sufleteasca.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.