Horoscop JOI 5 NOIEMBRIE 2020. E timpul sa te ocupi de probleme personale. Ce spun astrele, runele şi cărţile de tarot

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai putea fi tentat sa mergi intr-o vacanta sau in mai mult timp liber. Si desi stii ca meriti asta, te poti simti si vinovat. Ia o decizie ori asa ori asa, altfel degeaba pleci. Daca decizi sa te relaxezi cateva zile, fa exact asta. Te poti intoarce mai puternic si mai determinat sa iti atingi obiectivele decat erai inainte.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este posibil sa nu te simti confortabil vorbind despre un anumit aspect, in special daca este ceva destul de delicat. Ar putea fi pentru ca subiectul este de importanta mare si simti ca e nevoie sa fie abordat cu intelepciune si compasiune. Nu fii prea grijuliu totusi, o discutie potrivita ajuta pe toata lumea.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Prezenta Soarelui in sectorul tau de orizonturi indepartate poate fi o chemare sa privesti dincolo de orice frustrari sau limitari simtite recent spre idei noi si oportunitati care se deschis. Cu influente pozitive ce nu mai au amanari ci progres, este o perioada buna sa explorezi ceva sau pe cineva interesat de tine.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Horoscop TAROT ZILNIC JOI 5 NOIEMBRIE 2020. Energia zilei si inspiratie mistica pentru zodii

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de JOI 5 NOIEMBRIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

3 de pentagrame

Ucenicul isi poate depasi maestrul daca progreseaza si nu se da batut. De asemenea, cartea poate simboliza evlavia, recunostinta pentru performantele atinse. Avansarea in cariera este posibila numai cu sacrificii profesionale deosebite.

Horoscop tarot zilnic TAUR

8 de bate (inversata)

Cartea simbolizeaza viteza, actiunea, calatoriile, miscarea, schimbarea. Daca iti apare inversata ea iti aduce mesajul unui obstacol care iti incetineste progresul. Si totusi, nu te grabi sa iei decizii sau sa actionezi din pripa. Orice decizie luata pe fuga poate genera greseli care se repara mai greu.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

5 de cupe

Cartea simbolizeaza pierderea, regretul, dezamagirea, disperarea. Poate ca ai crezut ca ceva ti se cuvine, iar acum ai pierdut si regreti. Poate ca nu ai apreciat pe deplin iubirea cuiva, iar acum iti pare rau. Din fericire, mesajul cartii este ca nu e totul pierdut. Inca poti repara ce ai stricat.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Etalare zilnica RUNE mistice JOI 5 NOIEMBRIE 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru JOI 5 NOIEMBRIE 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Ansuz : Aceasta runa te sfatuieste sa fii sensibil si intelept ca sa iti asculti intuitia. Daca exista orice neobisnuit pentru tine, fii foarte atent la acest aspect. Daca cineva vrea sa iti dea un sfat, asculta-l. lumea din jur iti va raspunde la o intrebare. Poate ca o fraza ocazionala citita undeva accidental este purtatoarea unui mesaj pentru tine. Asteapta semnul divin si incearca sa il intelegi.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Algiz: Cea mai buna aparare este atacul. Aparitia acestei rune indica prezenta unei situatii in care simti nevoia de protectie. Poate fi vorba de o protectie divina, dar poate fi vorba si despre a-ti folosi puterea interioara pentru a te proteja.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Dagaz : Dagaz este runa transformarii. Noi zori de zi. O revelatie. O schimbare majora de directie. Prosperitate si implinire. Un final de succes al unei etape. Noul a inceput, intunericul este in urma ta. Pentru ca tarile nordice au nopti si ierni lungi, ele asociaza ziua cu lumina si viata. Dagaz reprezinta insasi esenta luminii naturale a zilei si puterea soarelui. Este punctul cel mai inalt al ciclului dintre lumina si intuneric al zilei, deci este asociata cu lumina divina a spiritualitatii. Cand apare Dagaz, anunta stralucire, progres, dezvoltare, crestere si schimbare fundamentala.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, JOI 5 NOIEMBRIE 2020. Ce-ti spun instinctele?

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 5 NOIEMBRIE 2020. Luna e in Rac si ti se activeaza instincte casnice. Cauti un adapost confortabil sau poate un cuibusor de nebunii... Venus si Uranus nu stiu de gluma cand este vorba despre relatii.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie :

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Viata ta de cuplu cunoaste o imbunatatire semnificativa azi. Dezvaluie-ti partea sensibila in fata partenerului si vei vedea cum iubirea si intimitatea cresc ca prin minune. Esti singur? Vei intalni o persoana interesanta care iti va alunga singuratatea.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Stelele iti favorizeaza viata amoroasa, asa ca se anunta o seara erotica, pasionala si, totodata, romantica in compania persoanei iubite. Nu rata sub nicio forma o asemenea oportunitate. Singur? Bucura-te de flirturile si complimentele pe care le primesti azi. Nu este de mirare ca imaginea ta de sine va ajunge la cer!

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Totul merge in directia potrivita, ai putea spune fara sa gresesti ca te afli in relatia de cuplu perfecta. Daca, insa, nu ti-ai descoperit inca sufletul pereche sunt sanse mari ca astazi sa intalnesti o persoana care iti va da viata peste cap.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.