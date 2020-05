Horoscop JOI 7 MAI 2020. SuperLuna plina florala in Scorpion - suntem impreuna in tot ce traim acum!

Tu sub ce axa a Nodurilor Lunare te-ai nascut si ce spun despre destinul tau aici? Afla la zodia ta mai jos.

Luna plina foarte aproape de Pamant o transforma in SuperLuna plina si faptul ca are loc in transformatorul Scorpion inseamna un singur lucr : a da drumul la vechi dureri, resentimente si dezamagiri ne creste capacitatea de a ne metamorfoza viata. Dar pentru asta, Scorpionul ne asista cu manecile suflecate sa ne scufundam in subconstient, pe aleea amintirilor, sa scoatem de acolo ce trebuie vindecat iar lumina SuperLunii ne arata clar despre ce e vorba. Dar merita. In plus, cine poate trai la nesfarsit cu bagaj nerezolvat in spate ?

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Energia ridicata azi din zona parteneriatelor tale iti poate influenta o relatie. Super Luna plina isi pune atentia pentru tine spre casnicia ta sau spre scopul de a intalni pe cineva compatibil. Poate ca iti vezi viitorul ca un cuplu si asta te inspira sa duci relatia actuala la un alt nivel. Deasemenea, poate fi si cazul ca esti motivat sa lansezi sau sa finalizezi un proiect cu un partener de afaceri. In tot cazul, a-ti fi clar ce vrei si a discuta asta cu alta persoana va duce relatia inainte cu bine.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Dorinta pentru o intalnire intima te poate domina astazi. Este din cauza Super Lunii ce iti agita unele emotii puternice iar pasiunea poate sa fie in fata si principala. Astfel, o tinuta sexy a persoanei iubite sau o conversatie semnificativa poate scoate ce e mai bun din tine. Totusi, pentru ca este implicat si taramul celor ascunse, s-ar putea sa iti capteze atentia si o emotie pe care trebuie sa o rezolvi. In principal, azi este important sa fii atent la lumea ta interioara, facandu-ti timp pentru introspectie, fapt ce iti va trezi mai bine intuitia.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Privesti acum drept spre viitor. Super Luna plina iti incarca constiinta superioara si vei fi in contact cu un vis pe care il tot urmaresti dar si cum sa il realizezi. Ce iti doresti cel mai mult si mai mult in viata ? A-ti fi clar va seta cadrul energetic pentru a implini visul, poate ca nu azi ci cand timpul va fi potrivit pentru el. In principal, azi este de a simti increderea in tine si sa iti urmezi calauzirea interioara. Daca te implici in practici spirituale, vei lumina calea ce te duce spre succes.

