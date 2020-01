Horoscop lunar DRAGOSTE FEBRUARIE 2020. Ce-ti aduce luna iubirii?

Horoscop lunar DRAGOSTE FEBRUARIE 2020 pentru BERBEC

In aceasta luna sunt sanse mari sa iti imbunatatesti comunicarea cu persoanele din jur. Participa la mai multe evenimente sociale si vei vedea mai buna actiune in viata amoroasa. Flirteaza mai mult cu partenerul de cuplu, iar daca esti singur, nu te sfii sa faci ochi dulci persoanelor care te intereseaza. Profita la maximum de aceasta perioada astrala propice amorului. Daca esti implicat intr-o relatie, ai grija la ego. Poti crea momente tensionate din cauza lui. Daca esti singur, atentie cui ii dai voie sa intre in viata ta. Nu o lua pe cai periculoase.

Horoscop lunar DRAGOSTE FEBRUARIE 2020 pentru TAUR

Pot aparea momente neasteptate in care sa te simti extrem de vulnerabil. Incearca sa vorbesti cu partenerul de cuplu despre situatiile in care esti nesigur de dragostea lui. Nu iti ruina relatia acuzandul-l de lucruri care nu sunt adevarate. Insa poti sa ii spui sincer ce simti. Daca esti singur, gaseste o cale de a comunica mai eficient. Apropie-te de persoana care iti place. Ai toate mijloacele pentru a o cuceri.

Horoscop lunar DRAGOSTE FEBRUARIE 2020 pentru GEMENI

Dragostea pluteste in aer, iar sarmul tau cucereste pe toata lumea care se apropie de tine. Trebuie sa iti marturisesti sentimentele fata de partenerul de cuplu. Nu-l lasa pe el sa ghiceasca. Daca pana acum lucrurile n-au chiar ca pe roze intre voi, nu te baza pe faptul ca sexul va rezolva totul. Dimpotriva, poti inrautati situatia. In schimb, fii mai maleabil si arata ce simti. Daca esti singur, ai sansa sa intalnesti oameni interesanti. Unii dintre ei chiar merita sa intre in viata ta, alege cu atentie. Nu te lasa purtat de val! Fii constient de optiunile pe care le ai.

