Horoscop lunar dragoste iunie 2019. Început de vară fierbinte, dar şi năucitor pentru zodii!

Neptun este planeta viselor si a imaginatiei si este vedeta acestei luni. Cand o planeta cu miscare asa de lenta precum Neptun schimba directia, simtim aceasta energie intens. Despre intreg contextual astral al lunii iunie poti citi mai multe aici.

Iata cum iti influenteaza astrele dragostea in luna iunie 2019.

Horoscop lunar dragoste Berbec

Aceasta luna iti va influenta puternic relatiile emotionale, draga Berbec. Daca esti implicat intr-o relatie, starea de spirit va deveni exploziva. Comportamentul tau poate fi instabil si irrational. Doar legaturile emotionale foarte puternice pot rezista acestei furtuni. Daca totul se termina cu bine, sansele trecerii la un nivel superior sunt foarte mari. Pregateste-te pentru orice. Daca esti singur, da-ti voie sa iesi mai mult, sa intalnesti mai multe tipuri de persoane. Flirteaza mai mult, ai mai multa incredere in tine si lasa grijile deoparte. Iti va fi mult mai usor sa iti gasesti jumatatea, cu o astfel de atitudine.

Horoscop lunar dragoste Taur

Aceasta luna va fi una dinamica pentru tine, draga Taur. Daca esti intr-o relatie nu este exclus sa urmeze o cerere in casatorie sau venirea pe lume a unui nou membru. Legatura de cuplu se intareste si nimic nu o va mai putea distruge. Daca esti intr-o relatie disfunctionala, fa pace cu tine si cu partenerul si luati o decizie care sa va avantajeze pe amandoi. Daca est singur, fa-ti planuri de viitor. Nu are sens sa-ti plangi de mila din cauza statusului marital. Iesi mai des, cunoaste oameni noi. Poti avea surprize placute.

Horoscop lunar dragoste Gemeni

Viata ta amoroasa are parte de cateva hopuri in aceasta luna, insa tot raul e spre bine. Disputele care pot aparea in aceasta perioada, pana spre mijlocul luni iunie, vor fi hotaratoare si de bun augur pentru ambii parteneri. Daca relatia are un fundament solid, ea va deveni infloritoare si chiar se va trece la un alt nivel: mutat impreuna, casatorie sau chiar marirea familiei. Daca, insa, relatia nu este puternica, aceasta discutie va fi hotaratoare. Ori veti incerca o consolidare, ori veti ajunge la capat de drum si nu va veti irosi reciproc timpul. Pentru cei singuri se anunta o luna interesanta. Cineva din anturajul profesional sau amical se poate transforma in ceva mai mult decat o "simpla cunostinta".

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.