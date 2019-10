Horoscop lunar DRAGOSTE NOIEMBRIE 2019. Revizuiri, reînnoiri, în amor!

Afla in continuare cu se vor rasfrange acestea asupra vietii amoroase.

Horoscop lunar DRAGOSTE NOIEMBRIE 2019 pentru BERBEC

Daca esti implicat intr-o relatie trebuie sa incerci sa scapi de stresul care iti impovareaza viata de zi cu zi si te indeparteaza usor-usor de cei dragi. Pune totul deoparte si actioneaza pentru a-ti imbunatati relatia cu partenerul, dar si cu ceilalti membri ai familiei. Contextul astral este prielnic pentru tine sit e va ajuta sa gandesti matur, sa gasesti o alta modalitate prin care sa-ti rezolvi problemele. In acest fel iti vei gasi si pacea sufleteasca si vei putea sa te bucuri de viata alaturi de partener. Daca esti singur, luna aceasta te va face foarte sociabil si iti vei extinde cercul de prieteni. Tine ochii deschisi pentru a nu rata acea persoana care poate deveni dragostea vietii tale.

Horoscop lunar DRAGOSTE NOIEMBRIE 2019 pentru TAUR

In viata amoroasa pot aparea instabilitati si fluctuatii. In prima jumatate a lunii te poti astepta la cateva dezvaluiri care te vor soca. Tu si partenerul va puteati confrunta cu o atmosfera tensionata si cu dificultati din comunicare. In cealalta jumatate a perioadei lucrurile par a intra pe un fagas mai linistit si apare sansa de a imbunatati comunicarea. Totul este sa iti pastrezi un ton linistit si conciliant. Daca esti singur, spre finalul lunii pot aparea in viata ta persoane care sa iti starneasca dorinta de a incepe o relatie pe termen lung. Pana atunci, insa, distreaza-te cat de mult poti si nu refuza iesirile in oras.

Horoscop lunar DRAGOSTE NOIEMBRIE 2019 pentru GEMENI

Planetele iti vor oferi impulsul necesar pentru a-ti pune lucrurile in ordine in viata amoroasa sis a te simti multumit. Te poti astepta la o luna linistita, in care te vei apropia mai mult de partener, in care te poti bucura de momente intime de tandrete. Duma jumatatea lunii, senzualitatea va atinge un punct culminant care va trece relatia intr-un alt nivel de profunzime. Fii sincer si vorbeste cu persoana iubita despre ceea ce te framanta, pentru a imbunatati si alte aspecte ale relatiei. Daca est singur, nu sta pe loc asteptand sa ti se intample vreo minune. Norocul este de partea celor care actioneaza, de partea celor indrazneti. Nu ai cum sa obtii ceva daca nu pornesti in crearea tuturor cailor care sa duca la implinirea acelei dorinte.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.