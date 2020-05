Horoscop LUNI 1 IUNIE 2020. A venit timpul pentru schimbari serioase!

Bucura-te de ceea ce ai!

Luna se afla in Balanta si este in crestere. Relatiile sunt cordiale, iar tu poti sa reiei legatura cu prietenii, rudele, sa te bucuri de viata si de ceea ce ai. Venus, planeta patroneaza zodia Balanta, este in miscare retrograda si se va intalni cu Luna in curand. Examineaza ce vrea inima ta de la o relatie. Pana atunci, insa, mergi inainte cu incredere. Nu e chiar pustiu in fata ta. Ai alaturi oameni care te iubesc.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti agitat pe tema obstacolelor intampinate pe planul de business ? Astrele te sfatuiesc sa ai rabdare si credinta in ce faci. Lucruri bune vin spre tine in curand. Poti gasi complicat sa realizezi diverse insa daca faci pasi mici zi de zi, esti sustinut de conjunctura astrala si totul e chestiune de timp ca dificultatile sa dispara.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cumva ti se pare ca ai parte de un blocaj pe calea ta ? Fa o schimbare minora a rutei pe care mergi si ai sa vezi din nou totul cu claritate. Eforturile facute in trecut iti vor aduce acum rezultate fructuoase. Nu te lasa satisfacut de actualele realizari, inca mai ai un drum lung in fata ta de parcurs.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Vesti bune pentru elevi, studenti si cei studiosi ! Daca ti-ai incercat norocul sa studiezi in viitor in alta parte, azi este o zi oportuna. Seteaza-ti clar prioritatile si munceste ca sa ti le atingi unul cate unul, pentru ca numai o miscare bine planificata te poate duce mai aproape de ambitiile tale. Si cei implicati in tranzactii bursiere vor cunoaste mult succes azi.

