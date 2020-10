Horoscop LUNI 12 OCTOMBRIE 2020. Cu aceasta energie nu ne vom mai intalni pana in 2022. Previziuni astre, rune şi tarot

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te-ai putea conecta cu cineva din trecut care sa iti dea informatii sau sfaturi legate de un plan sau o ambitie a ta. Desi ai putea fi reticent la inceput sa accepti, Cosmosul iti trimite mesajul ca ti-ar putea fi benefic ce primesti. Te-ai putea gandi ca directia spre ce vrei este inainte, dar pot fi capcane ascunse, deci a tine cont de un sfat poate fi o binecuvantare ascunsa trimisa tie acum.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Vei avea anumite idei minunate pentru reuniuni de oameni dragi sau de proiecte de comunitate inspirate de teme festive, dar esti inca in etapa de planificare, asa ca concentreaza-te sa mentii lucrurile cat mai simple. Mercur urmeaza sa intre in retrograd in zona ta sociala, deci altii pot sa nu fie asa de prinsi de ideea de party ca tine ca sa coopereze. Daca vrei lucrurile facute bine, fa-le din timp si fii cu ochii pe detalii.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cel mai mult poti obtine de la o oportunitate ce ti se prezinta daca mentii o abordare practica. Cu cat iti folosesti abilitatile intr-un mod profesionist, cu atat mai usor iti este sa impresionezi oamenii potriviti. Daca mai adaugi increderea proaspata pe care o ai in tine si vei ajunge departe. Singurul aspect la care sa fii atent este sa crezi ca reusita vine fara suficienta munca.

Horoscop TAROT ZILNIC LUNI 12 OCTOMBRIE 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de LUNI 12 OCTOMBRIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

10 de spade

Aceasta carte simbolizeaza tradarea, criza, pierderea. Ti se poate parea ca totul se darama in jurul tau. Ca ai esuat total. Suferi pentru ca planurile ti-au fost date peste cap. Dar chiar sa fie acesta un lucru rau?! Analizeaza cu atentie ce s-a intamplat si de ce si poti avea surprize. Totul are un scop, vei vedea care sunt beneficiile acestei situatii.

Horoscop tarot zilnic TAUR

2 de pentagrame

Cartea simbolizeaza echilibrul, adaptarea, managementul timpului, prioritizarea. Comunicarea este la cote inalte si poti face echipa buna cu ceilalti pentrua reusi intr-un anumit proiect. Bazeaza-te intotdeauna pe munca in echipa, rezultatele pot fi mult mai mari cat sunteti uniti si interconectati. Energia colectiva poate fi mult mai puternica, iar scopurile se pot atinge mult mai repede.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

7 de bate

Aceasta carte simbolizeaza provocarea, perseverenta, competitia. Nu te sfii sa iti infrunti oponentii care incearca prin diferite mijloace sa te nedreptateasca. Actioneaza ferm, apara-ti drepturile, fara sa te lasi intimidat de forta cu care ceilalti concurenti te ataca.

Mesaj saptamanal RUNE pe ZODII, 12-18 OCTOMBRIE 2020. Noutati de la pietrele mistice!

Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicata saptamanii 12-18 OCTOMBRIE 2020. Etalarea si interpretarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

"Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – ALGIZ. Ti se solicita sa iti controlezi emotiile. Actiunile corecte sunt principala forma prin care te poti proteja de esec. Daca ai o durere sau o turbulenta emotionala, nu incerca sa te ascunzi de ea pentru ca este doar durerea si turbulenta de dinainte de progres.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – Berkana : Daca vrei sa ai parte de crestere pe un domeniu sau aspect de viata si aceasta se lasa asteptata, nu ceda cu descurajare pentru ca aceasta atitudine nu te ajuta. Analizeaza mai bine situatia cu atentie si mai presus de orice analizeaza-te pe tine. Cu ce contribui tu la o stagnare ?

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – EIWAZ : Aceasta runa iti atrage atentia ca a incepe total o viata noua acum poate atrage unele dificultati din cauza apararii pe care o activezi pentru a face fata in necunoscut. Deseori anunta ca urmeaza o perioada in care cel mai intelept este sa astepti, deci sfatul sau principal este rabdarea. Ti se recomanda sa anticipezi consecintele inainte de a actiona. Dupa ce decizia iti este total clara, apoi vei fi in stare sa duci mai departe actiunea cu usurinta. Profita de acest moment de pauza pentru a-ti pune casa in ordine si a aseza asa cum trebuie treburile personale.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, LUNI 12 OCTOMBRIE 2020. Exprima ce simti!

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 12 OCTOMBRIE 2020. Mercur face sextil cu Venus in Fecioara si aduce momente dulci de conversatie. Acum este sansa ta sa exprimi ceea ce simti. Arata-ti iubirea. Si daca nu poti prin cuvinte, incearca o pictura!

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Afla mai multe despre contextul astral al zilei in Horoscopul zilnic.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Lucrurile arata bine in viata ta amoroasa. Apropie-te mai mult de partenerul de cuplu si puteti petrece una din cele mai pasionale seri de cand sunteti impreuna. Daca esti singur, flirteaza mai mult. Aceasta zi este facuta pentru dragoste.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Traversezi o perioada minunata in viata ta amoroasa. Iubirea si intelegerea domnesc in relatia voastra, aducand mai multe momente romantice alaturi de jumatatea ta. Daca esti singur, mentine-ti dispozitia pozitiva pe tor parcursul zilei. Vei raspandi vibratii pozitive care vor atrage oameni pozitivi in jur.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ai grija la comportamentul tau. Fii mai romantic si mai placut, astfel incat partenerul sa vada ceea ce simti cu adevarat. Ziua poate fi cu adevarat senzuala si pasionala. Daca esti singur, astrele iti zambest. Vei atrage cativa ochi asupra ta. Lasa-te admirat si urmareste-ti visurile.

