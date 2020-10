Horoscop LUNI 26 OCTOMBRIE 2020. La ce visezi? Previziuni astre, rune şi cărţi de tarot

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te simti destul de confuz si te simti in dubiu la fiecare miscare, in special la munca. Dar cerul se deschide si lumineaza astazi, Luna este in semnul tau si poti vedea in sfarsit lucrurile mult mai clar. Totul capata sens si incepi sa te simti mai increzator in alegerile tale si convins ca faci ceea ce trebuie pentru binele tau. Ziua iti poate aduce si vesti bune de natura financiara.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi simti imperios nevoia de a iesi si a te distra cu prietenii. Dar ai face bine sa ramai calm in fata oricarei conversatii iritante si sa nu insisti ca tu ai dreptate si ca toti ceilalti gresesc. Te vei simti mult mai bine lasand conversatia sa curga si sa rezisti nevoii de a convinge pe altii de punctele tale de vedere. Da-ti timp si in curand vei realiza ca ai aliati de partea ta, oameni care iti sustin ideile si te ajuta sa iti faci visele realitate.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te simti destul de introvertit astazi si nu prea ai chef de prea multe lucruri. Dar curand iti vei recapata energia si dinamismul si iti vei pune viata in ordine si mai mult. Chiar si asa, este o zi buna si te vei putea bucura de o oportunitate fantastica pe plan profesional.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Horoscop TAROT ZILNIC LUNI 26 OCTOMBRIE 2020. Energia zilei si inspiratie mistica pentru zodii

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de LUNI 26 OCTOMBRIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

Judecata

Este vremea schimbarii si este posibil sa vezi primele efecte. Ceea ce se intampla astazi este doar inceputul si ai putea fi tentat sa privesti in urma peste cateva zile/saptamani, luni si sa realizezi ce proces transformational uluitor s-a petrecut. Face parte din natura vietii sa nu ramai la fel, sa cresti, sa evoluezi.

Horoscop tarot zilnic TAUR

Carul (Faetonul)

Daca ai lucrat din greu pentru un anumit obiectiv sau rezultat specific, ai putea avea o mare victorie azi. Te simti invingator, proiecteaza increderea castigatorului in fiecare proiect la care lucrezi. Comporta-te ca si cand ai rezultatul deja. Pastreaza-ti optimismul si voia buna, indiferent ce faci. Oricat de banal ti s-ar putea parea, pasul inainte e, totusi, un pas inainte.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

6 de cupe

Aceasta carte simbolizeaza reuniunea, nostalgia, amintirile din copilarie, inocenta. O binecuvantare, o relatie care aduce fericire. Esti inconjurat de energii pozitive si generorizatate din abundenta. Te bucuri de momente placute alaturi de prieteni dragi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Etalare zilnica RUNE mistice LUNI 26 OCTOMBRIE 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 26 OCTOMBRIE 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – GEBO : Runa Gebo inseamna cadou, si ca orice cadou, mesajul runei poate fi inteles pe multe niveluri. Cadourile sunt in general lucruri pozitive, atat pentru cel ce da cat si pentru cel ce primeste. In multe culturi totusi, cadourile si favorurile poarta cu ele si obligatia de a raspunde inapoi intr-un fel similar. De aceea, in acest caz, aceasta runa este un simbol ca prin cadou se intareste o prietenie, o casnicie, o alianta sau orice legatura intre oameni sau organizatii. Gebo este o runa puternica ce transmite ca uniunile tale sunt la fel de puternice. Mai mult, aceasta runa nu este reversibila, exact ca si prieteniile adevarate care nu pot fi destramate usor sau deloc.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Hagalaz: Aceasta runa iti aduce mesajul ca totul se intampla cu un scop. Nimic pe lume nu este intamplator. Ar putea fi ceva dureros, dar care, la final, se va dovedi un mare beneficiu.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – INGUZ, inversata. Esti atentionat fie ca energia creatiei si a fertilitatii nu curge liber prin tine si sa remediezi situatia, fie sa iti dai seama ce iti cauzeaza o stare de tristete sau depresie care te impedica sa curgi cu valul creatiei divine. Runa este conectata cu energia lui Inga, divinul feminin si este simbolul genitalelor feminine, a tot ce inseamna fertilitate si creativitate. Creatia este feminina si este o stare de a fi. Tot ce facem inseamna creatie si viata : muncim, cantam, speram, plangem, gandim, radem, mergem, ne odihnim, suntem.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, LUNI 26 OCTOMBRIE 2020. Pune pret pe visurile tale!

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 26 OCTOMBRIE 2020. A visa inseamna a crede. Si cine stie asta mai bine decat zodia Pesti, in care se afla acum Luna. Pune pret pe visurile tale, chiar daca unele si-au pierdut stralucirea de alta data. Deschide-ti inima, simte dragostea si bucuria. Este saptamana Lunii pline Albastre. Se simte deja atmosfera electrizanta!

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Pot aparea cateva mici tensiuni si conflicte cu partenerul tau. Insa nu e chiar asa de rau. Uneori certurile se pot finaliza in dormitor. Nu ti-ar strica putine condimente in viata amoroasa. Impacarea este garantata. Daca esti singur, pune-ti in valoare sarmul. O aventura romantica se arata la orizont.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Daca esti singur, este timpul sa faci acel pas important inainte. Nu te mai concentra pe detalii nesemnificative si mergi spre ceea ce-si doreste cu adevarat inima ta. Daca esti implicat intr-o relatie, scoate la lumina ceea ce te framanta. Totul sa poate transforma asa cum speri tu.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Daca esti implicat intr-o relatie, onestitatea este cuvantul cheie al zilei. Indiferent ce ai pe suflet, nu o lua pe ocolite. Daca esti singur, priveste cu atentie in jur. Persoana aceea pe care o cauti nu este asa de departe cum crezi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.