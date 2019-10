Articol publicat in: Life

Horoscop Mariana Cojocaru 13 - 19 octombrie 2019! Trecutul KARMIC vă ajunge din urmă. Zile negre pentru trei zodii

Horoscop Mariana Cojocaru pentru săptămâna 13 - 19 octombrie 2019. Ce anunță astrele pentru fiecare zodie în parte, în săptămâna care urmează. Trei zodii au parte de o săptămână pe care nu o vor uita niciodată. Berbec - Știți ce înseamnă un debut de săptămâna ce are la bază numărut 13 raportat la astrograma perioadei? Necazuri ce trebuiesc soluționate. Dar cum Marte este în opoziție cu Luna(Marte în Balanță și Luna în Berbec) nu veți reuși să le soluționați singuri. De ce? Pentru că totul trebuie să vă raportez la astrograma personală. Vă poate afecta relația de suflet, sănătatea, cariera și câștigurile pe viitor. Taur - Venus a intrat în Scorpion și face opoziție gravă cu Uranus Retrograd din Taur. Știti ce ați fost în viețile anterioare? Că acolo văd rezolvările pentru viitor. Nu vă culcați pe-o ureche să vă amăgiți că acum vă este bine, să mă căutați apoi numai la necaz. De aceea am gândit și talismanele confecționate de mine pentru ajutor, protecție, sănătate, dragoste, câștiguri materiale (unii au chiar firme blocate). Gemeni - Știți unde se poziționează la ora asta Mercur, patronul vostru? Într-o poziție mult prea delicată, că este în opoziție cu Uranus Retrograd. E liniștea dinaintea furtunii la voi și la Săgetători. Să vedeți ce uragan se va produce de anul viitor!... Acum trebuie să vă sfătuiesc cum puteți să vă salvați(raportat la astrograma personală), că atunci situația se agravează și va fi mai greu să vă ajut. Rac - Cum karma este în Rac și Capricorn, cei mai mulți dintre voi puteți acumula pe karma negativă pentru moralitatea sau lipsa de moralitate din trecut și anul acesta. Știți ce important este să vă consiliez pentru a nu vă agăța tinichele karmice de coadă? Cum Luna, patroana voastră astrală face opoziție cu Marte pe zodii cardinale e musai să știți că am fost sunată de cineva să-mi confirme de talisman. Leu - Știți că anul trecut a fost unul foarte dificil? La cei mai mulți problemele continuă pentru că nu au înțeles ce ravagii face Axa Destinului de a fost conjunctă cu Malefica Lilith. Doar pe astrograma dumneavoastră karmică pot să descifrez aceste secrete. Deși credeți că aspectul a trecut, poate lăsa urmări grave pe sănătate, plan sentimental și relațional, relația cu cei mici, carieră,loc de muncă, câștiguri ș.a. Fecioara- Vedeți ce a pățit Reghe, nativ al acestei zodii? După o căsătorie dificilă în Germania, a luat o femeie-bărbat și agresivă. Știți ce zodie este? Săgetător. I s-a mai dat și emisiune la TV, deși e plină de bani din transferurile cu fotbaliști. Ați văzut cum l-a lovit pe Dan Alexa, de spune presa că-I este amant. Nu mă îndoiesc de așa ceva, că sunt native și nativi din Săgetător care aleargă caii rău de tot…



Balanță - Ați văzut ce am scris la Berbec și la celelalte zodii?!? Că este foarte important. Cum Soarele a rămas doar cu Marte în constelația voastră (Marte face opoziție cu Luna din Berbec) și cuadratură cu Axa Karmică e mai mult decât obligatoriu să înțelegeți cum pot raporta aceste aspecte la astrograma voastră karmică,să nu pățiți cine știe ce necaz.Și mai important,că e ziua voastră de naștere.



Scorpion- Ați citit horoscopul acesta și pe cele din trecut și nu vă întrebați de ce urmează? Aflați că totul este legat de trecutul vostru karmic și de viețile anterioare. Dacă nu vi le-am analizat, e greu să înțelegeți și să vă descurcați pe viitor. Tocmai mi-a confirmat o Doamnă din Săgetător ce a pățit și cum a fost trădată de partenerul de viață, care-I este și coleg de muncă. Vă spuneam de 2Malefic Kisses.



