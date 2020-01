Horoscop Mariana Cojocaru 19 - 25 ianuarie 2020. Afecţiuni karmice greu de suportat, lucrurile scapă de sub control

Berbec - Cum Marte, patronul vostru astral este în Săgetător(echivalent Șobolan în Zodiacul Chinezesc) vizate sunt acum la debut de An Nou Chinezesc(25 ianuarie) dragostea, copiii și raportul cu ei, studiile pentru cariera pe care o aveți înscrisă pe astrograma voastră karmic(misiunea profesională acolo o descifrez), sănătatea. Cum voi aveți ca echivalent Dragonul în chinezesc, atenție la compatibilități...

Horoscop Mariana Cojocaru

Taur -Echivalentul vostru este Șarpele în Zodiacul Chinesesc. E anul celor dârzi, căci Șobolanul poate fi înghițit de Șarpe. Cum cei mai mulți nu știți cum să faceți acest lucru, puteți să vă împotmoliți. Și voi sunteți vulnerabili, căci în mediul natural se știe că schimbați pielea de mai multe ori, cum e musai să creșteți în dimensiuni. Vulnerabile sunt: sectorul sentimental, afacerile mici sau mariLeu- Posibile controale sau chestiuni care țin de dușmanii vizibili sau invizibili. Dușmanii invizibili pot ține și de sănătate (afecțini karmice greu de diagnosticat și a căror explicație o văd pe astrograma voastră karmică). Dacă ați citit ce am scris și la celelalte zodii, o să vă spun că echivalentul vostru în zodiacul chinezesc este Maimuța. Atenție că nu este compatibilă cu Șobolanul, ce vă poate crea greutăți.

HOROSCOP 2020 MARIANA COJOCARU. Care sunt cele mai norocoase zodii şi cine va avea un an catastrofal

Fecioara - Echivalentul la voi este Cocoșul, dacă ați citit acest horoscop, așa cum la Gemeni este Calul și la Rac este Oaia sau Capra. Cum intrăm în Anul Șobolanului de Metal, iar șobolanul este renumit pentru viclenia lui e bine să știți că vă poate da peste cap destinul și planurile. Niciun animal și nici-un om nu-l suportă, că e purtător de boli, vă poate aduce mizerie, provoacă stricăciuni, dosește mâncarea.

Balanța - O perioadă plină de întrebări, nu doar de planuri. Cum raportez zodia voastră și la Câinele zodiacal chinezesc vă spun că este nevoie de diplomație(vezi Președintele Putin, nativ al acestei zodii la întâlnirea cu Cancelarul Germaniei pentru conflictul din Iran). Cei care iubesc animalele și nu le fac rău vor avea un an bun, ceilalți unul catastrofal. Soluțiile de evoluție corectă văd pe harta vostră natală.

Scorpion - Mistreț sau Porc în zodiacul chinesesc, veți face în așa fel încât să găsiți soluții de purificare spirituală pentru o evoluție corectă. Cum Saturn și Pluton sunt în Capricorn cu Karma vă va fi greu, fără să vă coordonez pentru a înțelege și ieși la lumină. Purificarea spirituală este în relație direct cu sănătatea fizică și trupească, moralitatea de tip creștin, cariera, atmosfera în familie( tensiuni).

Gemeni - Cum Capul și Coada Dragonului vor intra în Gemeni și în Săgetător(echivalent Șobolan) în acest Nou An Chinezesc e nevoie să vă recomand remedii Feng Shui pentru voi sau familie. E an greu de Karmă, în care multe lucruri pot scăpa de sub control și vor fi greu de gestionat sau soluționat, începând cu 25 ianuarie. În vizorul Șobolanului sunt căsătoria, relațiile de muncă, asocierile.

Rac - Anul Nou Chinezesc al Șobolanului de Metal , care începe pe 25 ianuarie e delicat pentru voi, de aceea am lansat o colecție specială de brățări de tip Feng Shui pentru armonie, stabilitate și evoluție bună, corectă. Probleme cu justiția terestră și Divină pot apărea și e valabil pentru toate zodiile europene, cât și chinezești în acest Nou An. Sănătatea poate scăpa de sub control sau cariera...

