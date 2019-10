Articol publicat in: Life

Horoscop Mariana Cojocaru 20 - 26 octombrie 2019. Zile de foc pentru trei zodii, KARMA îşi întoarce faţa de la ele

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Horoscop Mariana Cojocaru pentru săptămâna 20 - 26 octombrie 2019. Urmează o săptămână copmplicată pentru trei zodii, dar nici celelalte nu se simt prea bine. Iată ce spun astrele pentru zodia ta. Berbec - Conjuncția Lunii cu Karma și cuadratura cu Kiron Retrograd din Berbec anunță o săptămâna în care focul proverbial va fi stins de apa Racului. Cum va fi mai multă apă decât foc, apa în exces poate provoca ravagii pe destin. Pentru ca să vă pun stavilă, ar trebui să analizez destinul individual așa cum este pe astrograma voastră personală. Șoc! Incompatibili și acolo unde credeți că sunteți compatibili.



Taur - Cum Luna, una din patroanele voastre astale va fi pe Karma din Rac și Capricorn, tensiunea crește și mai mult față de săptămâna anterioară. E ca o oală sub presiune gata să explodeze. Vă spuneam săptămăna trecută și de opoziția lui Venus cu Uranus Retrograd. Deblocarile le pot analiza doar de astrograma personală, nu se pot vedea,citi sau asculta doar pe un previzional pe perioade scurte. Gemeni - Sunteți într-un labirint existențial de ceva vreme și vă veți afunda și mai mult. Nu veți putea găsi singuri calea de ieșire din acest labirint existențial. De ce? Pentru că săgețile de ieșire vi le pot descoperi doar pe astrograma natală. Chiar dacă sunteți în țară, chiar dacă sunteți plecați în lume să vă faceți un rost. Ați văzut brățările talisman de le fac personal? Benefice pe cuadraturi și aspecte tensionate. Rac - Bariera de Destin este căzută și dacă forțați nota vă poate lovi trenul din plin. Aspectele le citiți și la celelalte zodii, dar veți vedea că Luna, patroana voastră astrală va fi în conjuncție perfectă cu Karma din Rac. Ați văzut cum au divorțat într-un astfel de an doi Raci faimoși? Mihai Mitoșeru și soția lui, după un mariaj lung. Astrograma relațională de le fac eu vă ajută să înțelegeți secretele relaționale. Leu - Destinul perioadei analizate de foarte fragil, deoarece este important sistemul de ecuații tereste de-l aveați marcat la naștere. Acolo văd ce profesie, cu ce misiune de viață ați venit pe pământ. Așa ajung unii Lei astrologi, ca să se vadă la televizor și nu au pic de har. Îi vedeți des și nu mă mir că vă pufnește râsul. Nu pot fi nici Feng-Shui-iști, nici terapeuți, că nu trebuie să te folosești de naivitatea oamenilor. Fecioara- Nu mai trebuie să vă spun că e bine să citiți acest horoscop, ca să știți că nu-i de joacă cu destinul. E o chestiune complexă, karmică, mai ales că Soarele natal face opoziție cu temuta și Malefica Lilith. Criteriile de soluționare le văd individual, nu pe o astrogramă generală a perioadei următoare. Să nu spuneți apoi că nu v-am spus și să plângeți în pumni. Detalii vedeți și pe analizele mele trecute. Balanța - Soarele își face bagajele și e pe cale să vă părăsească în săptămâna viitoare. Va intra în Scorpion și va face o opoziție extrem de dură cu Uranus Retrograd din Taur. Citiți întreg horoscopul acesta să vă faceți o imagine și de celelalte aspecte. Sper că ați văzut noile talismane(brățări, pandantive) prezentate de mine la TV și ați înțeles cum pot ele să vă ajute:protecție, sănătate, dragoste, etc. Scorpion - Chiar dacă Soarele se pregătește să intre în constelația voastră, cuvintele cheie sunt: atacuri, trădări(inclusiv în amor-Lilith în Pești), iubiri secrete și pasionale al cărui deznodământ nu-l știți, dispute cu copiii, etc. Nu am cum să mă aventurez într-o analiză ultra-generală să vă dau cheile de rezolvare, că sunt personale. Citeşte mai multe pe kfetele.ro loading...

