Horoscop Mariana Cojocaru 25-31 octombrie 2020. Mercur Retrograd afectează toate zodiile. Se anunţă divorţuri şi pierderi băneşti

Horoscop 25-31 octombrie 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Berbec

Va fi o conjuncție care vă poate da fiori: Soarele va fi conjunct cu Mercur Retrograd în Scorpion. Deși Mercur este considerat mai blând, chiar și în mișcare retrogradă(mai blând ca Marte Retrograd din constelația voastră), simpla rezonare cu Soarele din Scorpion scoate la lumină incisivitatea și veninul providențial al Scorpionului. Doar karma personală vă ajută să vă înțelegeți, să acționați corect.

Horoscop 25-31 octombrie 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Taur

Între ciocan și nicovală vă pune Universul destinul și vă poate zdrobi dacă nu înțelegeți semnificația lui Lilith în dragoste, a lui Uranus Retrograd pe carieră și/sau business. Cum ambele vor face opoziție cu Mercur Retrograd conjunct cu Soarele, nu vreau să vă fac previziuni, doar pentru a vă îmbăta cu apă limpede de izvor. Mulți spun că aspectele trec, dar să știți că rănile rămân(pe sănătate-karmă).

Horoscop 25-31 octombrie 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Gemeni

Dezechilibre greu de evitat, căci Axa Karmică va face cvintil cu Mercur Retrograd(patronul vostru) ce se va afla în conjuncție cu Soarele din Scorpion. Debarcări pe destin ce țin de dragoste, carieră/business, justiție, karmă încărcată, care se vrea eliberată. Nu voi vă faceți planuri pentru această viață și nici măcar eu. Astrologia de nivel înalt vă ajută să vă corectați(înțelege) traiectoria de destin.

Horoscop 25-31 octombrie 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Rac

Trădări în dragoste, certuri și conflicte, căci Lilith și Uranus retrograd vor face opoziție cu conjuncția săptămânii: Mercur Retrograd cu Soare în Scorpion, zodia opusă. Vizați sunt și copiii, că nu-i de joacă cu un astfel de aspect. Vă poate destabiliza poziția la locul de muncă(cariera, business-ul) și știrbi reputația. Evindent, toate coroborate, pot avea efecte asupra sănătății(scade imunitatea).

Horoscop 25-31 octombrie 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Leu

Conjuncția Soarelui cu Mercur Retrograd din săptămâna care urmează vizează familia și relațiile de cuplu. Cum? Evident, cu neînțelegeri și risc crescut de ruptură. Dacă Mercur Retrograd are semnificație karmică și ține inclusiv de viețile dumneavoastră anterioare, să știți că nici cu Lilith din Taur nu este deloc de joacă. Ambii fac aspect de cuadratură cu Soarele natal.Destin băgat în corzi de box.

Horoscop 25-31 octombrie 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Fecioară

Conjuncția Soarelui cu Mercur Retrograd din Scorpion are planuri pentru voi. Știți ce planuri are? Pentru că are încărcătură și semnificații karmice și vizează frații și rudele(gradul unu și doi), sentimentele și dragostea, cariera și business-ul. Vine cu blocaj și imposibilitatea de a ridica obstacolele, dacă nu vă înțelegeți destinul cu care ați venit la descălecare pe Geea. Poate viza și sănătatea, viața.

Horoscop 25-31 octombrie 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Balanță

Pe 27-28 Venus va intra în domiciliu, adică în Balanță. Veste bună dealtfel, dacă nu ar urma să facă opoziție cu Marte Retrograd și Kiron Retrograd din Berbec. Să vedeți ce scandaluri vor urma cu agresivități în cuplu, chiar indiferent de zodia în care v-ați născut. Cum Mercur este și el retrograd și va fi conjunct cu Soarele în Scorpion să vedeți cum se vor pune paie karmice pe foc.

