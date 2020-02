Horoscop MARTI 11 FEBRUARIE 2020. Probleme în amor. Ce ai de vindecat?

Venus este planeta iubirii, a relatiilor, a tot ce pretuim la nivel personal. Venus este tot ceea ce este important pentru tine. Chiron este cheia zodiacului. Cand Chiron face orice aspect astral cu o alta planeta, el "descuie" secretele pe care le detine si releva ceva ce a fost ascuns sau inteles gresit.

Afla mai multe despre contextul astral al zilei in Horoscopul zilnic.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Daca esti implicat intr-o relatie, onestitatea este cuvantul cheie al zilei. Indiferent ce ai pe suflet, nu o lua pe ocolite. Daca esti singur, priveste cu atentie in jur. Persoana aceea pe care o cauti nu este asa de departe cum crezi.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Nu te inchide in tine insuti. Indiferent de cum te simti, mai bine vorbesti deschis cu partenerul si ii spui ce te preocupa. Puteti petrece o seara de poveste impreuna. Singur? Iesi in oras si distreaza-te alaturi de prieteni. Trebuie sa fii mai deschis intrucat in ultima vreme stresul de la birou te-a facut sa intri in defensiva si sa devii introvertit.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Lucrurile merg foarte bine din punctul de vedere al vietii sentimentale. Asta nu inseamna ca nu ai nimic de facut ci ca orice problema se poate rezolva cu minimum de efort. Iar daca nu ti-ai gasit sufletul pereche, nu trebuie sa disperi. In curand, singuratatea va disparea. Tine ochii larg deschisi pentru ca persoana pe care o cauti este in drum spre tine.

