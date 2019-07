Horoscop MARTI 2 IULIE 2019. Azi e Luna Noua si eclipsa totala de Soare în Rac!

Eclipsele solare apar atunci cand Luna este Noua si cand Soarele si Luna sunt pozitionate la exact acelasi grad din aceeasi zodie. In aceasta configuratie, Luna trece intre Soare si Pamant, obturand temporar Soarele.

Aceasta eclipsa totala de Soare are loc pe axa Rac-Capricorn a Nodurilor lunare, punctele de eclipsa, iar prima a fost anul trecut in vara si ultima va fi in 2020. Eclipsele dintre 2018 – 2020 au toate un mesaj comun pe care il vei regasi si tu in viata ta si au legatura cu semnificatia zodiilor Rac si Capricorn. Aceasta prima eclipsa a verii 2019 este foarte emotionala pentru ca are loc in semnul zodiacal al familiei si legaturilor apropiate de orice fel. Ai gasit care sunt acele legaturi pentru tine sau care este acel spatiu sacru, special din viata ta ?

Planifica cat de putin poti pentru astazi si doar fii cu ochii larg deschisi ca sa vezi ce este nou la orizontul tau. Eclipsele sunt acceleratoare de timp si aduc spre implinire mai devreme situatii ce oricum urmau sa aiba loc, deci accelereaza schimbari, finalizari, noi inceputuri.

Luna este extrem de puternica azi pentru ca blocheaza total Soarele in timp ce este in Rac.

Efectele unei eclipse totale de Soare pot dura pana la 6 luni si unii se simt insingurati, altii declara ca se simt ca si cum ii cuprinde nebunia. Orice experimentezi sub aceasta energie extrem de puternica, ramai alert, priveste semnele ce apar spre tine in zilele urmatoare, saptamani si luni. Ele iti vor influenta viata in lunile si anii ce vor urma.

Aceasta eclipsa totala de Soare va deschide o cale spre un nou sens a ceea ce este sacru in viata ta, ce vrei sa hranesti, sa protejezi, sa vezi crescand si sa vezi inflorind. Unde vrei sa iti pui toate energiile, devotamentul si iubirea ? Foloseste-ti intuitia ca sa simti ce conteaza cel mai mult pentru tine. Precum Racul, pe ce vrei sa te focusezi in lunile ce vor urma ca sa ingrijesti, iubesti si cresti ? Nu gandi ci doar simte. Spre acea directie trebuie sa te comiti si pentru ea vei primi semnale de schimbare accelerata, de oportunitati de la Univers.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Luna Noua in Rac de azi iti aduce un nou inceput proaspat in viata de acasa. Instinctul de cuib iti creste si vei fi inspirat sa te focusezi spre familie. Asta poate inseamna sa initiezi conversatii si activitati cu cei dragi, cu rude, cu parinti sau sa intri in legatura cu radacinile tale cercetand mai multe despre strabunii tai. Mai mult, sensibilitatea ta crescuta in mediul in care traiesti te poate indemna sa faci unele schimbari, imbunatatiri care vor avea efect cresterea armoniei in casa ta. Te va ajuta sa creezi o mica zona in care sa te retragi pentru contemplare si incarcare de baterii si astfel sa ramai centrat in ritmul vietii tale curente.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Luna Noua in Rac de azi lanseaza pentru tine un nou ciclu de crestere intelectuala. Acum este despre a-ti expanda puterea mintii acumuland cunoastere si dezvoltand si impartasindu-ti ideile. Comunicarea va juca un rol important in activitatile tale si, ideal vorbind, a-ti vorbi adevarul este parte din noua ta identitate. Asta nu inseamna ca iti vei ignora inima, de fapt folosirea amandurora, mintea si emotiile, iti vor accelera progresul pentru orice este in preocuparea ta. Spre ce te simti inspirat sa inveti mai multe, Taurule ?

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Luna Noua in Rac de azi iti aduce un nou ciclu financiar in atentie. Acum este timpul sa analizezi cum te simti despre bani, despre veniturile tale, despre obiceiurile de cheltuiala si despre abilitatea ta de a manifesta prosperitate. Daca descoperi orice sabotori si negativitate, cum ar fi focusarea pe ce iti lipseste, daca ii dai drumul vei creste fluxul abundentei. Esti zodia ideilor, deci foloseste-ti acest dar ca sa te gandesti la moduri noi de a atrage banii care iti dau stare de siguranta si de trai usor. Fa schimb de idei creative despre facut de bani cu oamenii din jur si vei deschide o usa financiara importanta pentru tine.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.