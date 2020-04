Horoscop MARTI 21 APRILIE 2020. Test de realitate, dar impreuna reusim!

Dar pot fi si realitati sociale pentru care Saturn genereaza unele presiuni mai dificile.

Pot fi subiecte fierbinti pentru urmatoarele 10 zile pana la inceputul lunii mai. Exprimarea poate fi mai provocatoare din cauza restrictiilor impuse de Saturn. Energia este intensa, fie ca suntem presati sa facem sau sa nu facem ceva. Luna este in activul Berbec si ea ne sugereaza ca eliberarea vine din miscare fizica. Cand presiunea e prea mare, fa cativa pasi, intinde-ti corpul cu delicatete, fa miscari de yoga. Exista si o influenta ce ne sustine din partea lui Venus si Marte, iubaretii planetari, care ne spun ca e bine sa fim impreuna si sa abordam orice cu cineva drag alaturi ca e mult mai usor.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pregateste-te pentru o portie mare de incredere de sine ! Te simti sigur pe tine astazi si asta te ajuta sa faci maximum din oportunitatile care vin pe calea ta si care vor avea un efect major asupra directiei de viitor. Incearca sa ramai calm si foloseste logica ca sa rezolvi orice problema care apare. Mai presus de toate, evita sa te certi cu cei din preajma ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aceasta zi te face sa chestionezi multe lucruri si sa iti revizuiesti pozitia. Ai fost putin confuz recent si asta te-a impiedicat sa vezi ceva clar. Nu de acum incolo, insa. Gandurile tale s-au clarificat si acum poti recunoaste greselile facute in trecut despre oameni si situatii. Aceasta este sansa ta sa iti pui viata in ordine buna si sa te dedici spre viitor cu mai multa pace in suflet si minte.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai ajuns atat de departe cat ai putut, draga Capricorn. Ceva insa trebuie schimbat. Este nevoie sa scapi de tot ce te-a tras in jos, consumandu-ti energia si sa te duci spre ce vrei cu adevarat in viata. Tu stii foarte bine ca cei dragi te vor sustine oricum. Nu ezita sa ceri ajutor atunci cand te afli in dubii sau la anaghie. Mentine-te calm indiferent ce a aparut si lasa ratiunea sa iti fie ghid.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.