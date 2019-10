Horoscop MIERCURI 23 OCTOMBRIE 2019. Bun venit sezonului Scorpion!

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 23 OCTOMBRIE 2019.

Scorpionul cel sexy va ilumina adevarul incepand de la noapte. Este timpul unor transformari profunde. Scorpionul este zodia schimbarilor si aici va exista o concentrare de planete in urmatoarele saptamani : Venus, Mercur, Soarele, Luna Noua si in curand si Marte, deci fiecare isi va aduce contributia in felul sau. Schimbare si crize cu rol de transformare. Daca exista o problema dificila de solutionat, acum este timpul sa te ocupi de ea cu toata energia si cu toate resursele. Si daca vrei sa scapi de ceva toxic, acum este timpul sa o faci. Scorpionul poate gestiona orice. Daca esti Scorpion sau ai printre cei dragi un Scorpion, La multi ani, om puternic !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Azi aduci bucurie de cota mare si pasiune in munca in orice activitate extra curiculara. Cand esti aprins de acest foc, este contagios. Pregateste-te sa iti elevezi vibratia si sa motivezi oamenii oriunde mergi. Exista cineva care iti intelege dorintele cele mai profunde si le rezista cu greu. Hraneste-ti mintea si spiritul pentru ca astrele te sustin. Vei primi o "prima" energetica pentru aceste preocupari spirituale si academice.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Lectia zilei este ca e in regula sa vrei ceea ce vrei si sa ceri asta. Cineva iti poate fi alaturi, dornic sa iti implineasca o dorinta, fiind ca o zana sau zeu bun pentru tine azi. Orice subiect pe tema iubire sa bani te face sa iti doresti mai mult din acel lucru bun. Un context astral favorabil al zilei iti poate deschide usa ca sa primesti mai mult din ce iti doresti.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Esti total comis sa traiesti viata din plin si sa iti pui toate darurile in joc. Poti avea o zi plina de bucurie daca ii permiti sa se manifeste. O aventura poate aduce fiori in stomac, deci nu refuza imediat daca incearca sa te tenteze careva. Luna inca in Leu te incita sa faci ceva distractiv. Categoric esti capabil sa te amuzi singur dar si pe altii. Nivelul de energie este bun, gratie ajutorului lui Marte.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.