HOROSCOP MINERVA 2020. Momente de cumpănă pentru omenire, cu tensiuni şi războaie. Ce zodii vor avea de suferit pe toate planurile

MINERVA anunţă în 2020, moment de cumpănă pentru omenire, o recesiune economică severnă, conflicte politice şi chiar război. Vaa avea loc conjunctia Jupiter-Saturn, un alt ciclu de 20 de ani care incepe. Este important, de ce? Retrogradeaza Marte si Venus in acelasi timp, iar de aici toate tensiunea care se va acumula, este un moment de mare cumpana pentru omenire daca stim sa trecem peste acest moment, mie imi e mai frica de acel eveniment decat de ce se intampla cum in lume. Putem vorbi de o redistribuire a puterii in lume, cine ia decizii. Ce este important, reconfigurarea geopolitica, vom asista la mutarea centrrelor de influenta. Trebuie sa luam spuneam, marea atentie cum gestionam influentele din jur, nu vreau sa dau nume d eorganizatii mondiale, tot ce pot sa spun ca daca aceste infleunte nu vor fi...o recesiune economica severa,. Eu nu o vad totusi la nivelul romaniei dar ea trebuie luata in cosniderare. Conflicte politice grave care ar putea culmina cu unrazboi, o spun cu inima stransa. Voi veti fi primii sacrificati. O rebeliune individuala, eu sa ma revolt precum vom avea parte d eiesiri in strada in timpul verii si in toamna. In Romania, exista perspectiva, sunt proteste la nivel mondial carecer schimbari. Vom putea observa la miscari nationaliste.

BERBEC: REVOLUȚIE MAJORĂ ÎN CARIERĂ

Anul 2020 marcheaza inceputul unei noi era, trebuie sa profitam toti, multe evenimente astrale. Berbec, lovitura la locul de munca, vor evolua din perspectiva muncii. O revolutie majora in cariera pentru ei. Relational se va simti liber, o perioada de implinire personala daca nu ar fi chititi sa evolueze profesional. Să fie atent la sănătatea emoţională

TAUR: ATENȚIE LA BOLILE CRONICE

Mergem catre Taur, un an interesant dragostea, familia, copii, au incredere in ei, stiu ce isi doresc. Stiu ce vor sa faca. Ca sanatate singurul risc sunt eclipsele şi bolile cronice.

GEMENI: SCHIMBĂRI PROFESIONALE, STRES ȘI OBOSEALĂ

Gemeni, pana la finalul anului isi propun relatii altfel, ca si cum vor dori sa isi personalizeze relatia, ceva pentru ei, profesional o schimbare in faza de automultumire si isi doresc altceva. Financiar nu este un an bun. Trebuie sa fie atent la venituri. Impozitarea va fi pe sanatate, vor obosi, au nevoie de odihna.





RAC: CĂSĂTORIA ȘI COPIII, O PRIORITATE ÎN 2020

Mergem la RAC: casatoria si copii, prioritare. O nota de distractie. Profesional este increzator in sine. Va fi Un an nu foarte bun financiar dar nici foarte prost. De echilibru. In schimb un car de vesti bune in privinta sanatatii. Anul acesta eu zic ca nu o sa se confrunte cu afectiuni majore.





LEU: PROBLEME CARDIACE ÎN PERIOADA ECLIPSELOR

LEU, despre care discutam, relational nu va fi cum isi doreste, leușl este orgolios si sensibil. Provocarile profesionale sunt cele mari, un an fantastic. Ca sanatate sa fie atenti la problemele cardiace in perioada eclipselor.





FECIOARĂ: PROBLEME LA LOCUL DE MUNCĂ



Anul acesta scutiti de convulsii personal, problema va fi in privinta carierei, vor sa se puna in vederea si vor reusi. Asta este important. In sector financiar pot aparea schimbari. Este un moment bun a cumpara si a vinde. Terenuri, apartament sau casa.

BALANȚĂ: ÎȘI RECAPĂTĂ ÎNCREDEREA ÎN SINE

Mergem la balanta, trebuie sa invete sa isi recastige incredere in sine, totul trebuie facut cu multa incredere in fiecare pas. Este o perioada cum de mult nu au mai trait relational, partenerial..





SCORPION: IMPULS ÎN CARIERĂ, FĂRĂ PROBLEME DE SĂNĂTATE

In 2020 isi vor mentine statusul, cariera va cunoaste un impuls, sa faca ceva. 2020 bineinteles aduce energii benefice pentru a obtine resursele financiare, sanatatea va fi buna in acest an.





SĂGETĂTOR: ABUNDENȚĂ DE EVENIMENTE ȘI CĂLĂTORII

Sagetator, incheiem cercul de foc. Nu aduce evenimente fulminante dar ii mentine pe linia de plutire. Abundenta de venimente, calatorii si filozofia elemente principale in viata lor. Sa nu sara sa investeasca, sa fie prudenti cu veniturile. Ca sanatate, toate vor fi duse intr-un plan daca vor stii sa fie prudenti, sa se protejeze.





CAPRICORN: ATENȚIE LA SĂNĂTATE

Incepem cu semnul capricornului, 202 ii gaseste in mijonei lupte, an dramatic pentru cariera, vor trece prin stres, finantele vor spori. Capricornul va trebui sa aiba grija la sanatate in 2020,

VĂRSĂTOR: AN CU PIERDERI

Relatiile pe termen lung o prioritate, niste prierderi, anul este asa, fie se casatoresc fie se vor despartii pe nepusa masa. Partea frumoasa, nu vor duce lipsa de bani. Sanatate, practicile alternative.





PEȘTI: STRES LA LOCUL DE MUNCĂ, PROBLEME DE SĂNĂTATE

ESTI, relatiile nu vor fi o prioritate. Initiative la munca, sa isi consolideze locul de munca, pozitia, sa ii ajute sa evolueze. Ca probleme de sanatate s-ar putea minmulti, stresul in care lucreaza, fie ca sunt creatori de areta, trebuie sa aiba grija la ceea ce fac.