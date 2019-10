Articol publicat in: Life

HOROSCOP NOIEMBRIE 2019: 4 zodii vor avea probleme cu banii în această lună

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net HOROSCOP NOIEMBRIE 2019. Berbecii, racii, balanţele şi scorpionii sunt zodiile care în luna noiembrie se vor întâlni cu situaţii neplăcute în privinţa banilor. Vor exista numeroase probleme peste care vor reuşi să treacă pe cont propriu sau cu ajutorul celor apropiaţi.

Berbecii vor parcurge o perioadă în care salariile le vor fi micşorate din cauza unor probleme cu bugetul firmei în cadrul căreia lucrează, iar balanţele vor suferi pierderi la propria firmă, din cauza cererii foarte mici de pe piaţă, însă cu toţii vor găsi, mai devreme sau mai târziu, soluţii pentru a ieşi din impas şi a înflori din nou. Berbec: 21 martie – 20 aprilie Berbecii, cunoscuţi ca zodii muncitoare şi implicate, vor trece printr-o perioadă nu prea bună în luna noiembrie. La locul de muncă lucrurile nu mai sunt atât de roz ca de obicei şi va urma o perioadă în care salariile se vor micşora iar bugetul va fi mult mai mic. De aceea, berbecii vor avea o lună cu probleme, pentru că banii nu vor fi destui să îşi achite datoriile, ratele şi să îşi achiziţioneze lucrurile de care au nevoie. Berbecii vor trece de la o extremă la alta. Vor ajunge să cadă pe o treaptă inferioară, să câştige puţi, să se descurce cu minimul posibil. Este important ca berbecii să nu îşi piardă speranţa şi să continue să muncească până lucrurile se vor îndrepta. Este adevărat faptul că unele lucruri nu ţin de noi, că bugetul firmei nu îl putem stabili noi înşine şi că motivele şefului de a tăia salariile sunt bine întemeiate. Totuşi, este bine să nu plecăm şi să nu renunţăm de la primul hop, să demonstrăm că suntem muncitori, că punem osul la treabă şi ne dorim ca lucrurile să evolueze şi să progreseze în timp. Rac: 22 iunie – 22 iulie Astrele spun că şi racii vor avea probleme cu banii în luna noiembrie, din cauza unui partaj pe care aceştia nu l-au câştigat. Se vor trezi singuri şi lipsiţi de ajutor, dar rudele vor veni în sprijinul nativilor din zodia rac. Citeste articolul complet pe horoscop Clair.ro loading...

