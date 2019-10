Articol publicat in: Life

HOROSCOP NOIEMBRIE 2019: 5 zodii îşi schimbă destinul la 180 de grade în această lună

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Luna noiembrie va reprezenta perioada schimbărilor radicale pentru câteva zodii, perioada deciziilor foarte importante care vor face ca viaţa să ia o întorsătură de 180 de grade. Racii vor trece în luna noiembrie printr-o despărţire întrucât vor conştientiza faptul că partenerul de viaţă nu este cel alături de care vor să îşi petreacă restul zilelor, iar scorpionii vor trăi cel mai frumos moment din viaţa lor, deoarece vor avea parte de o cerere în căsătorie ca în filme. Taur: 21 aprilie – 20 mai Taurii se numără printre zodiile care îşi vor schimba destinul la 180 de grade în noiembrie. Fiind firi foarte încrezătoare, acestea îşi vor găsi job-ul mult visat. După lungi căutări, de ani de zile, în care şi-au depus CV-ul la nenumărate companii şi au încercat să facă ceva în acest sens, iată că luna noiembrie vine la pachet cu ceea ce şi-au dorit mai mult. Pe lângă acest lucru, salariul pe care îl vor primi va fi unul destul de motivant, care îi va ajuta să îşi satisfacă toate nevoile, să îşi îndeplinească toate visele şi să îşi cumpere o maşină. De asemenea, pe plan sentimental taurii vor începe o nouă etapă, una foarte frumoasă, alături de un partener pe placul lor. Viaţa lor va lua a o nouă întorsătură, vor învăţa să împartă totul la doi şi să iubească necondiţionat persoana ce le va fi alături. Un alt lucru deosebit de important, va fi faptul că vor reuşi să îşi facă noi planuri şi să strângă bani pentru o nouă locuinţă, aşa cum şi-au dorit dintotdeauna. Va fi undeva la marginea oraşului,într-o zonă foarte liniştită, cu o grădină proprie, unde vor reuşi să îşi pună diferite legume şi să ducă o viaţă mult mai sănătoase, departe de zgomotul oraşului, de maşini şi de blocurile foarte obositoare. Rac: 22 iunie – 22 iulie Racii vor trăi şi ei o perioadă care le va schimba destinul la 180 de grade. Luna noiembrie vine cu experienţe noi, care îi va determina pe aceştia să privească viaţa dintr-un alt unghi, să fie mai răbdători cu ei înşişi şi mai înţelegători cu nevoile celor care face parte din familie. Vor trece printr-o despărţire deoarece vor ajunge la concluzia că partenerul de viaţă nu este cel alături de care îşi doresc să îşi petreacă restul zilelor. Citeste articolul complet pe horoscop Clair.ro loading...

