Horoscop nou WEEKEND de DRAGOSTE sub clar de LUNĂ ÎN LEU, 5-7 iulie 2019. Cine se pregăteşte de clipe magice în amor?

O buna parte din aceste evenimente astrale isi manifesta influenta direct asupra relatiilor si dragostei. Bunaoara, Venus in Rac exercita o energie casnica, sentimentala si iubitoare de familie si pace asupra noastra in cuplu si relatii. Dar si Marte in Leu da energie sexuala care ne face sa stralucim siguri pe noi precum Leul sub razele Soarelui de vara.

In acest weekend, nu doar ca avem 2 astre ce intra in retrograd (Mercur si Chiron) dar Luna este in Leu. Deci ne bucuram, sa profitam si sa ne ajutam in amor de cadourile Lunii in Leu

Dragostea este emotia primordiala a fiintei umane iar Luna – regina emotiilor noastre – este astrul ceresc ce "raspunde" si ne coordoneaza emotiile. Este, asadar, evident ca tranzitul repetitiv al Lunii prin cele 12 semne timp de 28 zile si fazele sale principale – Luna Noua, Luna plina – au un puternic cuvant de spus pentru felul in care manifestam, atragem si traim iubirea. Luna in fiecare zodie ne "dicteaza" alte stari, interactiuni, trairi si experiente.

Cand Luna este in Leu, vrem sa radem la maxim cu pofta si sa ne distram. Sa inceapa veselia, petrecerea, relaxarea sau ce vrei tu sa inceapa care iti da stare de bine ! Tocmai iesim din casnica Luna in Rac si vrem sa fim acolo unde este actiunea vietii. Bucuria de a trai vine din inima si ne face sa detectam ca radarul distractia. Vrem sa traim mare si amplu cu Luna in Leu, fiindu-ne greu sa fim demoralizati. Sa lasam optiunile deschise si sa vedem ce vrea sa faca copilul interior din fiecare. Te vor atrage locuri pline de viata si culoare, targuri, muzee, festivaluri, magazine stralucitoare si luxoase, paradele, petrecerile de copii. Exista o placere din a trai incantator si de a crede in orice vis sub aceasta Luna, cu mult peste ritmul banal uzual al vietii.

Luna in Leu este una care flirteaza si o faci si tu in rand cu ea pentru ca totul este lejer in numele starii de bine si a distractiei nevinovate.

Vibratia sa scoate din barbati atitudinea de bravada si din femei diva.

Poti petrece mai mult timp aranjandu-te, in anticiparea clipelor in care vei fi vazut. Este o Luna sub care ne place sa fim admirati si sa se simtim mandri de cum aratam !

Cand Luna este in Leu, ne incurajam unii pe altii sa stralucim mai puternic. Mergi inainte si ocupa centrul scenei, de ce nu ? Spune o poveste, o intamplare si fa-o sa sune puternic, dramatic. Fa copiii sa rada jucand rol de clown. Fa intreaga lume scena ta !

A fi in preajma copiilor este terapeutic cand Luna este in acest semn. Interactiunea cu un copil ne reaminteste cum sa privim lumea cu ochi stralucitori si inima deschisa.

Daca vrei sa iti asumi un risc, poti fi precum Leul din Vrajitorul din Oz ce si-a gasit curajul si a primit in schimb o inima.

Lucruri practice de facut cat timp Luna este in Leu

Spune glume ; trimite poze amuzante pe Facebook ; surprinde pe cineva cu un cadou doar de dragul de a va distra impreuna ; incurajeaza pe cineva pe care iubesti sa straluceasca ; imbraca-te in haine si accesorii luminoase si stralucitoare ; aranjeaza-ti parul intr-un fel care capteaza atentia ; poarta culori calde (rosu, portocaliu, galben) ; zambeste cand mergi pe strada ; danseaza pe muzica ta preferata ; iesi seara cu fetele/baietii prieteni ; mergi intr-o aventura distractiva cu copiii (film, circ, teatru, party, targ) ; asuma-ti riscuri creative ; lucreaza la orice creativ ; decoreaza-ti casa ca si cum esti intr-o vacanta permanenta ; da o petrecere acasa.

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Zilele trecute, Marte s-a mutat in sectorul tau de romantism pentru sase saptamani si tu intri intr-o perioada de varf pentru a iesi la intalniri de amor, pentru a gasi dragostea si a adauga stralucire relatiei de iubire pe care deja o ai. Profita de aceasta energie benefica dragostei, iesi cu partenerul sau cu cine vrei i caz ca esti singur. Exista si multa activitate pe planul domestic ce sugereaza ca se anunta unele schimbari pe acasa. Si senzuala Venus instalata de curand in casnicul Rac joaca un rol in relatia ta de iubire ce se desfasoara in casa pentru ca iti indulceste orice dificultate cu persoana cu care traiesti in acelasi spatiu si iti aduce dulcegarii in aspectele domestice.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Caminul in care stai joaca un rol important in weekendul tau pentru ca il privesti drept locul de suflet in care te poti retrage sa iti consumi o poveste de amor, fie ea noua fie in cursul de derulare. Vrei sa iti infrumusetezi spatiul si bine faci pentru ca va avea un efect de sustinere a relatiei de dragoste. Astfel, vei fi dornic si activ in a face curatenie perfecta, in a redecora sau arunca ce nu iti mai trebuie. Fa tot ce te inspira pentru ca poti initia in mediul de acasa un pas pozitiv intr-o relatie semnificativa pentru inima ta.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu te da inapoi de la a-ti folosi cuvintele in acest weekend cu scopul consolidarii unei povesti de amor. Rosteste ce simti, rosteste ce te deranjeaza, curata aerul de neclaritati si greutati care iti frustreaza inima. O abordare sensibila cu persoana pe care o iubesti dar si o disponibilitate sa ii asculti si povestea sa, punctul sau de vedere, face ca totul sa fie mai usor in a stabili noi aranjamente. Se anunta si perspective financiare bune pentru relatia de cuplu, din care amandoi aveti de castigat, macar si pentru ca puteti merge in locuri frumoase si cumpara lucruri care va incanta.

