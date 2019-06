Horoscop nou WEEKEND de DRAGOSTE sub LUNĂ, 7-9 iunie 2019. Luna în Leu

Abia in a doua parte a zilei de Duminica, Luna se muta in Fecioara si ne pregateste cu responsabilitate pentru urmatoarea saptamana de viata si munca. Insa pana atunci....sa inceapa veselia, petrecerea, relaxarea sau ce vrei tu sa inceapa care iti da stare de bine ! Luna tranziteaza in 28 zile toate cele 12 zodii si are mare importanta asupra noastra pentru ca este, de fapt, regina emotiilor noastre. Luna in fiecare zodie ne "dicteaza" alte stari, interactiuni, trairi si experiente.

Cand Luna este in Leu, vrem sa radem la maxim cu pofta si sa ne distram.

Tocmai iesim din casnica Luna in Rac si vrem sa fim acolo unde este actiunea vietii. Bucuria de a trai vine din inima si ne face sa ne uitam ca un radar spre a detecta distractia. Vrem sa traim mare si amplu cu Luna in Leu.

Aceasta Luna in Leu aduce o vibratie vesela, fiindu-ne mai greu sa fim demoralizati. Sa lasam optiunile deschise si sa vedem ce vrea sa faca copilul interior din fiecare. Te vor atrage locuri pline de viata si culoare, targuri, muzee, festivaluri, magazine stralucitoare si luxoase, paradele, petrecerile de copii. Exista o placere din a trai incantator si de a crede in orice vis sub aceasta Luna, cu mult peste ritmul banal uzual al vietii.

Luna in Leu este una care flirteaza si o faci si tu in rand cu ea pentru ca totul este lejer in numele starii de bine si a distractiei nevinovate.

Vibratia sa scoate din barbati atitudinea de bravada si din femei diva.

Poti petrece mai mult timp aranjandu-te, in anticiparea clipelor in care vei fi vazut. Este o Luna sub care ne place sa fim admirati si sa se simtim mandri de cum aratam !

Cand Luna este in Leu, exista o inspiratie plina de scantei in aer si ne putem incuraja unii pe altii sa stralucim mai puternic. Mergi inainte si ocupa centrul scenei, de ce nu ? Spune o poveste, o intamplare si fa-o sa sune puternic, dramatic. Fa copiii sa rada jucand rol de clown. Fa intreaga lume scena ta !

Luna in Leu ne aduce acea energie creativa, dragastoasa si jucausa care ne reaminteste ca viata se traiesti si in relaxare si cu motoarele puse pe odihna.

Ea te ajuta sa intri in contact cu copilul tau interior. Gandeste-te la vremurile cand erai mic sau tanar. Care era jocul tau preferat ? Cand ai ras ultima data cu sughituri si in hohote, asa cum fac cei mici ?

A fi in preajma copiilor este terapeutic cand Luna este in acest semn. Interactiunea cu un copil ne reaminteste cum sa privim lumea cu ochi stralucitori si inima deschisa.

Daca vrei sa iti asumi un risc, poti fi precum Leul din Vrajitorul din Oz ce si-a gasit curajul si a primit in schimb o inima.

Ce sa faci minunat cu Luna in Leu

Spune glume ; trimite poze amuzante pe Facebook ; surprinde pe cineva cu un cadou doar de dragul de a va distra impreuna ; incurajeaza pe cineva pe care iubesti sa straluceasca ; Imbraca-te in haine si accesorii luminoase si stralucitoare ; aranjeaza-ti parul intr-un fel care capteaza atentia ; poarta culori calde (rosu, portocaliu, galben) ; zambeste cand mergi pe strada ; danseaza pe muzica ta preferata ; iesi seara cu fetele/baietii prieteni ; mergi intr-o aventura distractiva cu copiii (film, circ, teatru, party, targ) ; asuma-ti riscuri creative ; lucreaza la orice creativ ; decoreaza-ti casa ca si cum esti intr-o vacanta permanenta ; da o petrecere acasa.

Iata horoscopul weekend de dragoste sub Luna in Leu pentru fiecare zodie :

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca ai momente in care te simti fara entuziasm si mai doborat, respira adanc si dedica-ti clipe de relaxare dupa stresul saptamanii. Daca energia negativa preluata de la altii nu este eliminata, va poate afecta in interiorul cuplului / familiei. Petrece timp in interior daca simti si hraneste-ti mintea si spiritul in liniste alaturi de cine iubesti. Uita-te in interiorul inimii tale ca sa iti reamintesti ce este valoros pentru tine. Acest tip de contact iti va readuce starea de spirit pozitiva, pacea si armonia vor fi restaurate si abia apoi poti iesi sa te bucuri de distractia din exterior adusa si favorizata de Luna in Leu.

Daca esti Berbec singur, te asteapta un weekend ocupat si plin de evenimente sociale care te ajuta sa uiti de orice vibratie negativa din jurul tau. Stai departe de orice care te poate pune in stare proasta, gand, emotie, persoana. Bucura-te de acest timp de non-relatie ca sa te reconectezi mai profund cu prietenii tai. Ai mai multa rabdare cand vine vorba de dragoste. Va veni la momentul potrivit.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Gaseste-ti preocupari care sa iti imbunatateasca aspectul casei, pentru tine sau pentru o petrecere pe care o poti da. Schimbari pozitive iti vor da placere si inspiratie. Focusarea pe tot ce iti aduce stare de bine va fi prioritatea ta principala. Exista o puternica imbunatatire a comunicarii in cuplu. Daca sunt subiecte de dezbatut, fa-o intr-o maniera calma si eventual intr-un mediu placut care creaza un ambient agreabil. Fa compromisuri la nevoie.

Daca esti Taur singur si te afli pe "piata" intalnirilor noi amoroase, sa fii atent la timpul si atentia pe care o oferi unei singure persoane. Ai incredere in intuitia ta care iti spune cand e timpul sa stai si cand sa pleci. Nu e cel mai indicat acum sa investesti sentimente. Deocamdata continua sa prospectezi si sa cauti. Vei gasi prieteni noi in cercul tau social din care unii vor avea un rol semnificativ in viata ta in viitor.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este un weekend interesant dar in care e bine sa fii pe faza pentru ca pot aparea agitatii si tensiuni nejustificate. Ai puterea sa gestionezi evolutia lucrurilor, dar tot e bine sa iti alegi cu intelepciune bataliile si miza lor. Ajuta-ti jumatatea sa se deschida catre tine. Evenimentele weekendului te vor face sa simti apreciere mai profunda fata de relatia ta. Puterea iti vine din stabilirea unei comunicari bune si oneste. Stapaneste cand este cazul sa te pozitionezi drept persoana mai puternica din cuplu.

Daca esti Geaman singur, acest weekend se pare ca iti va aduce mult entuziasm in domeniul drafostei. Daca te intereseaza sa iesi la prime intalniri de amor, un interes potential te poate aborda la unul din evenimentele sociale la care participi. O pasiune comuna va poate lega si iti da si indiciu cine este aceasta persoana. Ramai cuplat la intuitia ta care te ajuta mult in astfel de situatii. Sunt totodata si nevoi de rezolvat acasa. Fa din rezolvarea lor o prioritate cat timp ramai in interior.

