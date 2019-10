Articol publicat in: Life

Horoscop Oana Hanganu 14-20 octombrie 2019. Care sunt zilele norocoase pentru bani, amor şi carieră de săptămâna viitoare

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Horoscop Oana Hanganu săptămâna 14-20 octombrie 2019. Noroc pentru Săgetătorii singuri, surprize plăcute pentru cei îndrăgostiți Horoscop 14-20 octombrie 2019 este dominat de Luna Plină care va avea loc luni în zodia Berbec. Luna Plină din 14 octombrie 2019 va favoriza schimbările în plan personal, va încuraja spiritul de aventură și plăcerea de a risca și îi va ajuta pe cei ce vor face primul pas în relațiile care îi interesează. Surprizele legate de finanțe sunt posibile marți sau miercuri (când Luna va fi în zodia Taur), dar fiecare decizie trebuie luată cu înțelepciune. Joi și vineri (cu Luna în Gemeni) vor fi potrivite pentru comunicare și călătorii, iar weekend-ul va fi perfect pentru relaxare în compania familiei. În weekend, Luna va fi în Rac, zodia familiei, a casei și a tradițiilor. Iată ce au pregătit astrele pentru toate zodiile: Horoscop Oana Hanganu 14-20 octombrie 2019 – BERBEC Berbecii sunt vedetele acestei săptămâni: Luna Plină de luni, 14 octombrie 2019, va avea loc în zodia lor și îi va susține în orice demers oficial, în negocieri sau examene. De asemenea, îi va ajuta să renunțe la persoane sau situații ”toxice” din viața lor. Totuși, în această perioadă, nativilor li se recomandă prudență în relațiile cu autoritățile sau cu instituțiile financiare pentru că impulsivitatea le poate juca feste și, prin atitudini sau reacții nepotrivite, ”își pot tăia singuri craca de sub picioare”. În cuplu, pe cât posibil, ar trebui evitate discuțiile despre bani, iar eventualele probleme legate de casă ori familie ar trebui amânate până în weekend. Horoscop Oana Hanganu 14-20 octombrie 2019 – TAUR Pentru Tauri, astrele au pregătit o perioadă favorabilă schimbărilor. S-ar putea ca ocaziile de a străluci în societate să apară pe neașteptate și să le ceară nativilor un răspuns cât mai rapid. Zilele de marți și miercuri pot fi semnificative în acest sens. Tot atunci, nativii pot primi invitații-surpriză de la cineva din străinătate sau pot rezolva o problemă juridică.

În a doua parte a săptămânii, mulți Tauri își vor găsi un job mai bine plătit sau vor fi, în sfârșit, remarcați și apreciați de șefi. În weekend pot fi stinse mai vechi tensiuni din cuplu, iar în cazul nativilor singuri, o prietenie se poate transforma, pe neașteptate, într-o poveste de dragoste. Horoscop Oana Hanganu – săptămâna 14-20 octombrie 2019 – GEMENI Horoscopul săptămânii anunță, pentru Gemeni, o perioadă de clarificări în ceea ce privește cercul de prieteni, mai ales dacă există probleme legate de bani. De exemplu, în zilele de luni sau marți, nativii pot afla că un prieten încerca să ”îi tragă pe sfoară”. Mijlocul săptămânii poate aduce, de asemenea, certuri în cuplu din cauza unui prieten pe care nativii vor, neapărat, să îl ajute sau cu care preferă să își petreacă timpul liber. Pentru cei singuri, însă, ziua de joi poate aduce ”oportunități sentimentale”. În weekend, Gemenii vor primi niște bani pe care îi așteaptă de mult timp și vor fi tentați să îi dea pe cadouri pentru persoana iubită sau copii. Ar fi bine să fie mai chibzuiți! Horoscopul integral scris de Oana Hanganu pe StiriTV.ro. loading...

