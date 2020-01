HOROSCOP OANA HANGANU 20-26 IANUARIE 2020: Careul dintre Soare şi planeta Schimbării cere prudenţă. Cum sunt afectate zodiile

Horoscopul saptamanii 20-26 ianuarie 2020 incepe cu intrarea Soarelui in Varsator, chiar in ziua de luni. In aceasta zodie se afla, deja, planeta Mercur si tot aici va avea loc Luna Noua de vineri, 24 ianuarie.

Saptamana va fi influentata si de alte evenimente astrale, de exemplu ”careul” dintre Soare si planeta Schimbarii, Uranus. Acest careu ne cere sa fim realisti si sa ne asiguram ca avem toate resursele necesare daca vrem sa incepem un nou proiect sau sa le extindem pe cele la care lucram deja.

Citeste horoscopul saptamanal 20-26 ianuarie 2020 pentru fiecare zodie:



BERBEC

Horoscopul saptamanii anunta succes in cariera pentru Berbecii care isi inving orgoliul si invata „din mers” lucruri noi, chiar si de la colegi pe care nu-i prea simpatizeaza.

Relatia cu prietenii devine mai importanta decat oricand, dar, atentie, unii dintre acestia vor încerca sa profite de generozitatea nativilor. Sau mijlocul saptamanii vine cu un eveniment pentru care Berbecii trebuie sa faca niste cheltuieli „serioase”.

TAUR

Un job nou, o promovare, o marire de salariu sau un nou domeniu de activitate!

In aceasta saptamana, Taurii îsi pot schimba viata profesionala sau pot obtine recunoasterea si recompensele pe care le merita. Totusi, daca vor sa isi negocieze salariul, ar trebui sa evite ziua de joi. Vineri vor avea mai mult succes.

GEMENI

Intrarea Soarelui in Varsator inseamna, pentru Gemeni, mai multe oportunitati legate de calatorii in strainatate, succes la examene sau mai mult interes pentru studiu si perfectionare profesionala iar in plan sentimental, pentru cei singuri, sansa de a-si intalni jumatatea ”peste mari si tari”.

RAC

In plan sentimental, norocul le surade celor singuri: Marele Benefic Jupiter este in casa Mariajului din astrograma lor si este in armonie cu planeta Iubirii! Finaciar, incepe o perioada mai buna pentru Raci. De luni, Soarele in Varsator le aduce avantaje prin altii sau vesti bune privind veniturile partenerului de viata.

LEU

Horoscopul saptamanii le recomanda Leilor sa acorde atentie maxima relatiilor cu cei din jur pentru ca, acum, pot face schimbarile necesare si pot obtine mult mai usor ceea ce doresc. Afacerile sau colaborarile profesionale sunt ”sub o stea norocoasa”, iar in cuplu, domneste armonia. Singura zi mai tensionata este cea de joi, cand Leii sunt prea autoritari.-

FECIOARA

Cu planeta Iubirii aflata in sectorul Mariajului, Fecioarele vor avea o saptamana foarte armonioasa in cuplu. Armonioasa va fi si relatia cu copiii, chiar daca multe Fecioare vor decide ca e cazul sa faca niste schimbari (de exemplu, sa impuna mai multa disciplina).

In plan profesional, sunt favorizate negocierile pentru un job mai bine platit.

BALANTA

Soarele aflat in Varsator le incurajeaza pe Balante sa isi valorifice creativitatea, sa reia proiecte sau hobby-uri la care au renuntat sau carora nu le-au acordat destula atentie si sa le transforme in sursa de venit. In plan sentimental, se anunta schimbari pozitive. Inclusiv o noua iubire, in preajma Lunii Noi din 24 ianuarie.

