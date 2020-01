Horoscop Oana Hanganu. Când e Mercur retrograd în 2020. Trei perioade complicate pentru toate zodiile

In 2020, vor fi 3 perioade in care Mercur va fi retrograd si va afecta toate zodiile:

1) 17 februarie – 10 martie;

2) 18 iunie – 12 iulie;

3) 14 octombrie – 3 noiembrie.

Perioadele cu Mercur retrograd sunt provocatoare pentru domeniile pe care aceasta planeta le patroneaza: comunicare, transport, calatorii, afaceri, negocieri, invatamant, mass media, informatii.

Cand Mercur este retrograd, e bine ca deciziile importante sa fie amanate, la fel ca si demararea de noi afaceri sau proiecte, achizitionarea de masini, computere, telefoane sau alte obiecte de valoare.

Dar Mercur retrograd are si ”o latura prietenoasa”, favorizand impacarile, relansarea unor proiecte abandonate in trecut sau reparatiile, remedierile si renegocierile de orice fel.

Mercur retrograd intre 17 februarie – 10 martie 2020

Mercur isi va incepe tranzitul retrograd in zodia Pesti, in ziua de 17 februarie.

In 4 martie va ajunge in Varsator, unde va continua sa fie retrograd pana in 10 martie.

In data de 10 martie, Mercur va reveni la mersul direct in Varsator si, in 16 martie, va ajunge, din nou, in Pesti.

Mercur va ramane in zodia Pesti pana in 11 aprilie.

Perioada cu Mercur retrograd in Varsator va aduce, pentru multi dintre noi, o schimbare a modului in care vedem viata sau a modului in care ne exprimam ideile, opiniile si creativitatea sau o schimbare a domeniilor de activitate de care suntem interesati. De asemenea, relatia cu prietenii sau modul in care ne raportam la tot ceea ce inseamna ”socializare”(inclusiv retelele de pe internet) s-ar putea schimba.

Perioada cu Mercur in Pesti poate aduce, pentru unii, o noua atitudine fata de spiritualitate, iar pentru alti, o intoarcere la spiritualitate.Va fi, de aseenea, o perioada in care multe rani sufletesti vor reveni ”la suprafata” pentru a fi vindecate.

Mercur retrograd intre 18 iunie -12 iulie 2020

Intre 18 iunie-12 iulie, Mercur va fi retrograd in Rac, zodia care guverneaza familia, casa, relatia noastra cu trecutul, istoria, patria.

Unii dintre noi s-ar putea confrunta, in aceasta perioada, cu probleme de familie, in special probleme de comunicare sau probleme legate de mosteniri, case, terenuri, afaceri de familie. S-ar putea ca anumite amintiri sau dezvaluiri sa schimbe atmosfera din unele familii, in timp ce, in altele, sa fie o perioada potrivita pentru clarificare si iertare.



Mercur retrograd intre 14 octombrie-3 noiembrie

Intre 14-28 octombrie, Mercur va fi retrograd in Scorpion.

In 28 octombrieva ajunge in Balanta, zodie in care isi va continua miscarea retrograda pana in 3 noiembrie.

In 3 noiembrie, Mercur va reveni la mersul direct in zodia Balanta,unde va ramane pana in 10 noiembrie, cand va intra in Scorpion.

Mercur va ramane in Scorpion pana la inceputul lui decembrie.

Perioada cu Mercur retrograd in Balanta va afecta relatiile de orice fel, iar multe parteneriate vor fi puse sub semul intrebarii sau vor fi afecate de lipsa de comunicare, de atitudini incorecte sau de cuvinte gresit alese pentru exprimarea unor idei sau opinii. In cupluri, certurile pot izbucni mai rapid, chiar din cauza unor fleacuri, dar pot avea loc si impacari sau negoceri pentru acordarea unei noi sanse unei vechi relatii.

Perioada cu Mercur retrograd in Scorpion va aduce suspiciune, gelozie, invidie, dorinta de a folosi informatiile despre adversar sau concurent drept arme foarte puternice. Va fi o perioada in care vor iesi la lumina secrete despre oameni importanti din sferele puterii.

Dar poate fi si o perioada in care relatiile ”se vor cerne” si vor ramane in vigoare doar relatiile adevarate, bazate pe sentimente profunde.

