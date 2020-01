Horoscop Oana Hanganu: prima eclipsă din ianuarie 2020 aduce schimbări ale karmei, norocul fuge de multe zodii

Marte ii favorizeaza pe cei ambitiosi, dorinici de cunoastere si de succces, dar, aflandu-se in zodia Sagetator, poate insemna si reactii exagerate, actiuni riscante si chiar conflicte de idei si nu numai.

Urmatorul eveniment important este Luna Plina insotita de eclipsa in zodia Rac, zodie in care se afla si Nodul Nord, unul dintre principalii piloni ai Axei Destinului.

Aceasta eclipsa, care va avea loc in ziua de 10 ianuarie, poate aduce eveimente si intalniri karmice, iar interesul major se va indrepta spre familie, valori nationale, traditie, istorie, comunitate.

In acceasi zi, Uranus va reveni la mersul direct in zodia Taur influentand sistemul financiar, atitudinea fata de bani si alte resurse. Uranus este planeta revolutiei si am putea asista, chiar din ianuarie, la inceputul unei revolutii in tot ceea ce inseamna sistemul financiar.

Din 13 ianuarie, Venus va intra in zodia Pesti si va aduce mai mult romantism in relatii dar, in multe cazuri, sacrificii personale in numele iubirii sau de dragul cuiva anume.

In seara zilei de 16 ianuarie, Mercur, planeta Comunicarii, va intra in zodia Varsator, unde, in 20 ianuarie, va ajunge si Soarele.

Tot in zodia Varsator va avea loc Luna Noua din 24 ianuarie.

Varsatorul este zodia celor orignali, dorinici de libertate, a celor care se implica in sustinerea unor cauze in care cred, dar reusesc, in acelasi timp, sa isi pastreze o anumita detasare, care ii ajuta atunci cand trebuie sa ia decizii importante.

