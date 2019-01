Horoscop pentru femei săptămâna 28 Ianuarie-3 Februarie 2019. Află ce-ţi rezervă astrele

Horoscop pentru femeia din Taur

Va comportati precum un taur intr-un magazin de portelan atunci cand ii criticati pe altii, scrie enigmeleuraniei.ro. Uneori este mai bine sa nu va exprimati parerea. Poate daca taceti, nu iscati conflicte. De asemenea, ar fi indicat sa nu vorbiti cu ceilalti despre ce aveti de gand sa le spuneti celor care va cer parerea. S-ar putea ca acest lucru sa va schimbe, oarecum, sentimentele si parerile. Daca nu ati vorbit cu altii inainte si, mai ales, daca il ascultati pe cel pe care il criticati, economisiti timp pretios care ar fi fost rezervat explicatiilor prelungite. Ar fi cazul sa abordati un astfel de comportament matur, nu credeti? Retineti un lucru: este OK sa aveti o parere, dar nu o aruncati in scena pana nu auziti toate detaliile povestii.

Horoscop pentru femeia din Gemeni

Veti simti cateva emotii negative. Ceilalti au impresia ca le-ati digerat de mult, dar in mintea dumneavoastra inca sunt vii. Dormiti mai mult zilele urmatoare. Incercati sa va relaxati, chiar daca nu va sta in fire. Va trebui sa va concentrati sa faceti asta. Odihnindu-va, ii dati mintii ocazia sa controleze emotiile ascunse mai usor. Nu gresiti cu nimic daca vreti sa va manifestati emotiile. Daca le inchideti in dumneavoastra, faceti numai rau. Veti descoperi ca daca impartiti ce simtiti cu niste prieteni, veti intari relatiile pe care le aveti cu ei. Pentru dumneavoastra conteaza foarte mult prietenii adevarati.

Horoscop pentru femeia din Rac

In mod normal, aveti o memorie de elefant. Dar saptamana aceasta, se pare ca aveti niste probleme din acest punct de vedere. Nu are, insa, legatura cu batranetea sau alte astfel de probleme. Este din cauza lipsei concentrarii. Daca se discuta un subiect care nu va intereseaza, va pierdeti rapid concentrarea. Cei din jurul dumneavoastra nu prea apreciaza acest aspect. S_ar putea, chiar, sa se departeze de dumneavoastra, ca rezultat. Concentrati-va mai mult la persoana decat la latura profesionala a unei relatii. Prietenii nu sunt mai buni pe masura ce va ofera mai mult din punct de vedere material, ci din punct de vedere spiritual.

Horoscop pentru femeia din Leu

S-ar putea sa descoperiti ca un aparat electrocasnic din casa nu face ce ar trebui. Vi se pare neobisnuit, de vreme ce va pricepeti la acest tip de obiecte. Cititi carticica de isntructiuni din nou si veti fi surprins de cate lucruri noi puteti invata. Dupa cateva saptamani foarte ocupate, acum aveti cateva ore la dispozitie. Nu va apucati de nimic nou saptamana asta, ocupati-va numai de ce este nerezolvat. Veti vedea ca puteti incheia multe probleme destul de usor. La inceput, vi se pare ca aveti o saptamana banala, dar totul se va schimba, odata cu o intalnire surprinzatoare. Cele mai bune zile din punct de vedere amoros sunt marti si joi. De fapt, fiecare zi este buna, din punct de vedere amoros, pentru dumneavoastra.

Horoscop pentru femeia din Fecioară

Ar trebui sa va ganditi mai mult la istoria si personalitatile familiei din care faceti parte. Astfel, va veti putea da seama ce vi se potriveste. Cred ca intotdeauna v-ati dorit sa fiti diferit de parinti, dar nicio gena nu poate fi manipulata. Saptamana asta s-ar putea sa munciti in plus intr-o noapte, probabil sambata, motiv pentru care va trebui sa anulati o intalnire. Acest lucru o va indispune pe persoana cu care trebuia sa va vedeti. Colegii vor rade de dumneavoastra din aceasta cauza, iar dumneavoastra veti reactiona prea serios la glumele lor. Ar trebui sa stiti ca rasul face bine la suflet. Cea mai buna zi, din punct de vedere al dragostei, este joi. De ce nu iesiti la cumparaturi? S-ar putea ca la magazin sa cunoasteti o persoana de sex opus care va starneste interesul.

Horoscop pentru femeia din Balanță

Pe plan profesional totul merge ca pe roate. Prin urmare saptamana acesta ai destul timp liber sa petreci niste clipe minunate in compania prietenilor si a familiei. Asigura-te ca iesi din casa. Asta te va impiedica sa te agiti si sa lucrezi in momente in care nu te vei putea concentra. Pe plan personal cauti de ceva vreme o noua dragoste. Saptamana acesta vei avea destul timp pentru acesta cautare. Lasa usa larg deschisa: dragostea si aventura sunt pe drum! Se poate sa fii nevoit/a sa astepti urmatoarea luna pentru ca dragostea sa apara, dar semnele vor aparea saptamana asta. Cineva va aparea in viata ta ca din senin! Caldura sufleteasca si siguranta sunt garantate, pe buna dreptate. Si nu cumva, asta conteaza cel mai mult pentru tine?

Horoscop pentru femeia din Scorpion

Probabil ca va fi o saptaman aglomerata, in care veti discuta cu mai multe persoane diferite. Este o saptamana buna pentru negocieri, atat la locul de munca, cat si in viata personala. Va veti exprima argumentele in mod clar si concis. Intelegeti mai usor ce vi se spune si va exprimati mai bine ca niciodata. S-ar putea ca saptamana aceasta sa calatoriti destul de mult. Folositi-va de saptamana aceasta pentru a rezolva tot felul de probleme care necesita atentie si puterea ratiunii. Veti vedea ca aceste sarcini sunt mai usor de dus la capat saptamana aceasta.

Horoscop pentru femeia din Săgetător

Va trebui ca saptamana aceasta sa depuneti foarte mult efort pentru a ramane alert si "pe faza". Va preocupa tot felul de treburi personale, care va retin din a munci. Ca rezultat, nu veti lucra la capacitate maxima. Ar fi bine sa iesiti de doua sau trei ori in oras. Numai asa scapati de griji si de ganduri. Concentrati-va la lucrurile placute din viata dumneavoastra. Daca ajungeti sa va faceti cunostinte noi in "lumea de noapte", problemele vor disparea instantaneu. Relaxati-va! Puteti s-o faceti, doar ca trebuie sa si vreti.

Horoscop pentru femeia din Capricorn

Ganditi-va un pic la viata dumneavoastra! Revizuiti-va scopurile pe care vi le-ati stabilit in trecut si intrebati-va sincer daca inca va intereseaza. Dupa aceea, intrebati-va daca mai este cazul sa mergeti pe acelasi drum. Per total, este o saptamana excelenta sa lasati creierul sa munceasca pentru dumneavoastra. Aveti grija, insa, si la conditia dumneavoastra fizica. Faceti mai mult sport, fiindca nu se anunta nimic bun daca leneviti toata ziua.

Horoscop pentru femeia din Vărsător

Vi se pare ca va cunoasteti mai bine decat oricine, dar nu aveti dreptate. Ganditi-va bine la ultimii 5 ani si intrebati-va cate lucruri ati facut intentionat si cate au avut o pornire oarecum automata. Fiti atent la toate relatiile in care sunteti implicat. Faceti numai ce vreti sau faceti si lucruri fara a va da seama? Stelele va sunt favorabile cateva luni bune de acum inainte. Sunteti sanatos. Nu va faceti griji de problemele mici din aceasta sfera. Asa se intampla cand imbatraniti.

Horoscop pentru femeia din Pești

Esti in forma saptamana asta. Oamenii din jur observa acest lucru. Din aceasta cauza, esti foarte bun cu cei cu care lucrezi.Increderea ta iti ofera noi perspective asupra lucrurilor ce te inconjoara. S-ar spune ca zbori la inaltime. Apar mici probleme, dar nu te afecteaza deloc. Cu greu le observi. Toate lucrurile bune li se intampla celor care le infaptuiesc. Astfel, vei primi inapoi tot ce ai oferit.S-ar putea sa te atraga, pentru moment, latura mistica a vietii. S-ar putea, chiar, sa incepi sa meditezi, chiar daca, pana nu demult, nu prea ai dat atentie acestor aspecte.