Horoscop rune. Mesaj saptamanal RNE pe ZODII, 29 IUNIE - 5 IULIE 2020. Noutati de la pietrele mistice!

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

"Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – PERTH. Perth este runa misterului, a tuturor aspectelor ce sunt necunoscute, ascunse, oculte dar care ne sunt de ajutor si vin spre noi pentru a ne fi de folos. Ea rezoneaza cu scopul, planul facut in culise, prepararea si promisiunea pentru un viitor mai bun. Perth este despre lucrurile ce ne afecteaza si de care nu suntem constienti, din divinitate. Este conectata cu zeita Frigg, zeita aspectelor feminine si are o energie a apei. Perth iti vesteste acum ca exista aspecte magice ale unei situatii ce te preocupa. In culisele universului, lucrurile se "coc" pentru tine si pentru binele tau cel mai bun. Nu tot ce vrei e bun pentru tine. Ai rabdare si incredere.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – THURISAZ (cu fata in jos). Pentru acest moment procedeaza cu prudenta in munca si cariera ta si nu lua nicio decizie impulsiva. Dedica timp sa faci pasi in spate si sa analizezi o situatie curenta ca sa poti intui ce iti aduce viitorul. Reflecta la asta si ai grija sa nu cazi intr-o capcana. Sa ai toate informatiile si detaliile de care ai nevoie.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – Ansuz : La orice te gandesti si orice ai dori acum, fii atent la nivelul tau de anxietate pentru ca te poate face sa fii confuz. Multe lucruri iti pot parea de neinteles si actiunile sa iti fie in zadar. Insa ca sa iesi din aceasta stare, accepta tot ceea ce se intampla acum. Crede cu tarie ca o situatie care este asa cum este iti va aduce si daruri si beneficii la un moment dat. Este inevitabil sa apara si asemenea situatii, indiferent daca intelegi sau accepti.

