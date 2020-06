Horoscop SAMBATA 20 IUNIE 2020. In asteptarea solstitiului si a eclipsei

Bun venit vara!

Marte a facut conjunctie cu Jupiter in ziua echinoctiului de primavara. Acum face sextil in timpul solstiului de vara. Asta da sincronizare! Cosmosul te tine ancorat in prezent pentru a vedea oportunitatile prezente. Chiar daca urmeaza pasi mici spre viitor.

Vara lui 2020 este un punct de cotitura! Soarele face conjunctie cu Nodul Nord aflat in Gemeni inainte sa marcheze solstitiul de vara apoi intra in Rac. Stralucirea lui aduce in lumina drumul pe care trebuie sa o iei. Fii deschis, intelege ce se intampla! Lumea e plina de intelesuri acum! Fii foarte atent la ceea ce-ti sopteste sufletul. Nu conteaza cat de bizar ti se pare, asculta! Este vremea de reinnoire, de renastere!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pentru aceia dintre voi care sunt interesati de o promovare la locul de munca, acum este un moment potrivit sa vorbiti despre asta. Cei pe cont propriu pot gasi proiecte interesante ce vin spre ei. Afacerile sunt predispuse la profituri. Nu sunt indicate conflicte in viata personala. Una peste alta, o zi placuta si plina de progrese te asteapta !

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Vei fi intr-un ritm ridicat si cu program fix si strans inca de la inceputul zilei. Oricum, este exact tipul de situatie in care abilitatile iti sunt testate. Pe seara vei primi multe laude pentru performantele excelente. Astrele te binecuvanteaza cu noroc, vei atrage oportunitati noi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Punctul tau forte astazi este logica, dar in jocul vietii uneori inima castiga si alteori mintea. Abilitatile tale analitice te vor ajuta sa intelegi lucrurile mai bine, deci sa devii mai intelept. Poti simti o nevoie puternica sa te conectezi cu muzica, sa cheltui bani pe Cdul de muzica sau pe produse electronice.

