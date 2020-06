Horoscop SAPTAMANAL 1-7 IUNIE 2020. Incepe vara eclipselor si a retrogradelor. Esti pregatit?

Semne puternice de la eclipsa de Luna plina in Sagetator

Prima eclipsa a verii incepe sa-si arate semnele. Eclipsa de Luna plina in penumbra din Sagetator este prima de acest fel dupa 8-9 ani. Da timpul inapoi si gandeste-te ce s-a intamplat in 2011-2012? Care a fost problema majora atunci? Ce-ti lipsea atunci? Acum este invers. Daca atunci nu aveai viziune, acum ai lipsa de informatii. Eclipsa te impinge sa renunti la credinte vechi si sa incepi sa-ti scrii un nou scenariu.

Cu Venus retrograd in Gemeni, de la mijlocu lui mai, relatiile trec prin transformari revolutionare. In 3 iunie, Soarele si Venus se intalnesc si zdruncina cateva credinte. Marte in Pesti parca provoaca Soarele si pe Venus, iar tie nu-ti da prea multe de ales. Trebuie sa iei decizii si sa actionezi rapid. Marte face cuadratura si cu Luna in eclipsa si te indeamna sa pui toate cartile pe masa, fie ca esti pregatit sau nu.

A venit vremea sa scoti sabia din teaca. Simti razboinicul din tine inca de la inceputul saptamanii si o vei tine tot asa pana in 6 iunie. Nu te da batut, mergi inainte cu determinare si energie.

Vestea buna?

Vestea buna este ca vineri, 5 iunie, Mercur face sextil cu Uranus si cuadratura cu Chiron. Te bucuri de o inspiratie iesita din comun. Adevarul este de partea ta! Rosteste-ti adevarul, fara indoieli, fara regret.

Chiar daca nu ai toate informatiile, trebuie sa actionezi. Pe masura ce Mercur incepe sa incetineasca (inainte de a intra in miscare retrograda in 18 iunie), vei fi nevoit sa privesti in trecut. Doar ca vei vedea trecutul sub o alta lumina. Ce iubesti cu adevarat? Nu e vreme de frivolitati! Intoarce-te in trecut si lupta pentru ceea ce iubesti cu adevarat.

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti putin egoist, iar acest lucru va dezamagi oameni din jurul tau. Finantele devin o prioritate pentru tine. Evita conflictele cu cei dragi pentru ca ar putea sa-ti faca rac. Orice probleme ar aparea, trebuie sa le rezolvi cu mult calm si diplomatie. Se anunta o schimbare importanta. Poate in sfera profesionala, unde e posibil sa-ti creasca veniturile. Daca intentionezi sa calatoresti in strainatate, verifica daca este in regula sau nu din pricina pandemiei.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Inceputul lunii aduce cateva tendinte egoiste. Te gandesti doar la situatia ta, la reputatia ta si nu te mai intereseaza prea mult de ceilalti. Este posibil sa apara si cateva probleme la care trebuie sa gasesti solutii imediate. Daca nu le rezolvi acum, le vei regasi in viitor, numai ca putin mai mari decat acum. Pot aparea cateva vesti care te vor indrepta mai mult spre viata de familie. Recomandarea saptamanii este sa incerci sa nu ii mai controlezi pe ceilalti.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Inceputul lunii te va gasi un pic obosit si fara putere. Cheltuielile crescute par sa-ti creeze unele probleme cu finantele, asa incat ar trebui sa fii putin mai atent cum iti cheltui banii. In viata amoroasa, esti putin mai agitat. Clarifica lucrurile si fa miscarile necesare pentru a putea continua. Dupa mijlocul saptamanii se anunta imbunatatiri ale perspectivelor tale, atat in plan financiar cat si in plan amoros. Starea fizica buna si optimismul te vor ajuta sa iti ridici moralul si vei putea sa explorezi noi zone din viata ta.

