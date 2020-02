Horoscop SAPTAMANAL 10-16 februarie 2020. Ziua indragostitilor in ultima saptamana fara planete retrograde!

Ne mai intalnim doar sporadic cu aceasta situatie in 2020.

Pe 17 februarie, Mercur va intra in prima sa miscare retrograda a anului iar in aceasta saptamana se afla cu miscarea incetinita in faza de umbra pre-retrograda.

In plus, Venus in Berbec va fi in conjunctie cu Chiron, vindecatorul de rani, iar Marte, razboinicul plin de actiune si energie, intra in Capricorn pe 16 februarie. Sa ne pregatim, asadar, de o saptamana dinamica dar provocatoare, in care relatiile sunt puse la teste, faptele devin ceva mai neclare...si totusi acum este timpul sa stam drepti si sa ne asumam si atingem ambitiile.

Cu Mercur incetinit, la fel se va simti si in ideile sau exprimarile noastre, guvernate de aceasta planeta. Un proiect, un plan, un aspect din viata pentru care avem mari sperante pot lua un ritm mai lent si este in regula si asa, ca sa avansam cu precautie.

Luni 10 februarie da startul saptamanii cu teste in relatii

Venus e in conjunctie cu Chiron, ambii in Berbec, expunand vulnerabilitati in relatii ce trebuie vazute si rezolvate. Este vremea pentru o asumare sincera. Ce refuzi sa recunosti ? Unde doare ? Ce trebuie adus in ecuatie ? Venus conduce Taurul si Balanta, iar aceste zodii vor simti cel mai mult acest aspect astral.

Mercur se plimba agale in Pesti de unde va si intra retrograd peste o saptamana, facand ca faptele sa fie mai greu de descifrat. Pestii prefera munca creativa, artistica, a imaginatiei. Acum este timpul sa fim cu adevarat seriosi si comisi cu orice proiect creativ. Insa fa atat cat poti si cat ai claritate ; o continuare mai profunda o vei avea tocmai in martie cand se incheie ciclul retrograd. Pana atunci, va fi destul timp sa regandim, reanalizam, revizitam vechi alegeri, idei, decizii.

Duminica 16 februarie, chiar inainte ca Mercur sa schimbe sensul, Marte schimba regulile jocului si intra in Capricorn pentru sase saptamani. Marte adora sa fie in Capricorn ! Marte e planeta actiunii, energiei, asumarii, impulsului iar Capricornului ii place sa se combine cu energia sa, ajutandu-ne sa progresam mai ales in domeniul profesional. Este un lucru bun, mai ales ca forta lui Mercur va fi mult slabita si neclara.

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o saptamana populara, bucura-te sa interactionezi cu organizatii, Marte este in varful hartii si e coordonatorul tau, iar ambitia iti este activata si mai mult. Aceasta influenta va dura sase saptamani si vine o data la doi ani, deci profita. Mercur va fi retrograd si te va ajuta mai ales pe a gasi solutii la vechi probleme lasate deoparte. Abilitatea ta de a te integra printre oameni este activata, ceea ce te face o persoana incantatoare (dar si pentru ca Venus cea fermecatoare este in zodia ta). Este o saptamana excelenta sa iti cumperi bijuterii, haine frumoase care sa iti serveasca ambitiilor tale. Nu rata ocazia de a crea o prima impresie extraordinara.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Soarele va fi in varful hartii tale, punand o lumina puternica flatanta asupra ta, ceea ce inseamna ca oamenii sunt impresionat de tine chiar daca nu faci nimic special. Desigur ca poti folosi asta in avantajul tau. Poti dori sa calatoresti si sa prinzi orice sansa de a-ti extinde lumea prin studiu, film si vorba cu oameni din culturi diferite. Multi dintre voi veti avea oportunitati in media, legislatie si medicina. Vechi prieteni revin in lumea ta acum. Poate de aceea unii vor avea povesti de amor secrete ?

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Saptamana aceasta poti dori sa faci ceva care sa iti expandeze lumea pentru ca simti nevoia pentru aventura si sansa de a invata ceva nou. Desigur, calatoria va fi o alegere excelenta. Si daca nu poti calatori, intotdeauna iti poti explora mai intens propria lume. Stai departe de dispute despre taxe, datorii, proprietati comune, asigurari. Doar rezolva ce e de rezolvat. Vechi sefi sau parintii care nu te-au vazut de ceva vreme pot reveni mai intens in viata ta. Din fericire, Venus in Berbec indica faptul ca vei avea abilitatea de a te integra excelent in relatie cu oricine. Vei fi fermecator si diplomat, intr-atat de mult incat un prieten iti poate deveni iubit.

