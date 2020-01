Horoscop SĂPTĂMÂNAL 13-19 ianuarie 2020. Marea reuniune în Capricorn! Vin zile mai bune la orizont?

Ca sa onoreze aceasta monumentala intalnire, Venus si Mercur isi schimba zodia gazda in aceasta saptamana – Venus in Pesti si Mercur in Varsator. Este timp pentru a sarbatori ceva, mai ales la mijlocul saptamanii si in weekend cand imprevizibilul Uranus intra in actiune prin aspecte astrale benefice.

Stim ca in prezent este o mare aglomerare de planete in zodia Capricorn, deci energia sa este puternic amplificata. Capricornul este condus de Saturn iar acesta raspunde in corpul uman de par, dinti si schelet.

Daca iti apar unele preocupari pe aceste parti de corp, sa stii ca o cauza este si cea a prezentei aici a nu mai putin de 5 planete – Soarele, Mercur, Jupiter, Saturn si Pluto.

Asadar,

Luni 13 ianuarie, Soarele este si el in conjunctie (foarte aproape de) cu Saturn si Pluto ce tocmai si-au trait celebra conjunctie in Capricorn duminica, asa cum nu a mai fost de 500 ani ! Viata noua incepe in mod oficial. Poate ca inca nu o vezi, nu o intuiesti, dar semintele au fost sadite. Soarele isi da okul regal si pune bazele noului an si noii decade prin alinierea in semn de aprobare cu Saturn si Pluto. Pot fi lucruri de importanta monumentala ce se vor intampla deodata, dar e vorba de nou inceput vital si care ne schimba viata in bine. Ceva din ce a fost pana acum trebuie sa se schimbe ca sa iti sustina viata in continuare. De la o situatie, un mod de gandire, o relatie, un job, pana la mult mai mult si mai amplu decat atat.

Tot luni 13 ianuarie, Venus planeta iubirii intra in Pesti dupa ce marea intalnire in 3 se va fi terminat iar Soarele, Saturn si Pluto o iau fiecare pe drumuri separate dupa ce au pus „lumea la cale".

Venus este exaltata in zodia Pesti, deci isi da maximum de beneficii pentru noi de aici, nu doar din zodia pe care o coordoneaza (Taurul). Tot ce are mai bun Venus ne va oferi in urmatoarele saptamani, sub atenta supraveghere a energiei sensibile si visatoare a Pestilor. Este vremea pentru iubirea totala, divina, neconditionata. Esti pregatit sa visezi cu ochii pe pereti ? Deschide-ti inima in fata extraordinarului si lasa simtirea sa se manifeste.

Miercuri, 15 ianuarie, Venus e in sextil cu rebelul Uranus, aspect astral foarte bun, deci iubirea ne va inveseli. Planifica ceva iesit din uzual pentru aceasta zi si distreaza-te ! Cu siguranta vei fi foarte placut surprins.

Joi 16 ianuarie, Mercur planeta gandirii si comunicarii schimba zodia si intra in Varsator.

Incepe momentul din an in care avem de gandit mare si vizionar. Care este cadrul general si maret pentru care vrei ceea ce vrei ? Unde se incadreaza altii aici ? Cum poti aduna sustinere pentru ideile tale ? Aduna-ti cele mai inaltatoare ganduri si impartaseste-le cu oamenii. Este o buna perioada sa ii lasi pe altii sa afle ce ai creat si gandit in tot acest timp si sa te conectezi cu tribul tau.

Vineri 17 ianuarie, Mercur este in sextil cu vindecatorul Chiron, deci vom primi fiecare un raspuns (Mercur) incurajator ce ne va ajuta (pentru ca e sextil, deci benefic) sa vindecam o veche rana. Ziua aduce conversatii pline de sens si intalniri vindecatoare.

In weekend sa ne pregatim pentru cateva surprize pentru ca Uranus este din nou in actiune ! Esti pregatit pentru aventura? Vrei sa evadezi, sa te simti liber si sa incerci ceva nou? Ai doua zile tocmai bune pentru asa ceva!

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta aglomerare de planete in Capricorn este o binecuvantare mixta pentru zodia ta. Intrucat se intampla in varful hartii tale, te impinge sa te duci dupa ce doresti si sa obtii succes si e valabil in cariera ta profesionala sau in orice alt drum de viata in care interactionezi cu societatea sau creezi o impresie asupra altora. Aceasta influenta este absolut benefica asupra ta. Ti se deschide si o perioada excelenta pentru calatorii, dar alege locuri mai calde si insorite. Aceasta influenta astrala puternica in Capricorn poate crea sau reactiva unele neplaceri cu oasele si cu dintii, articulatii intepenite sunt posibile.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Desi aceasta aglomerare de planete in Capricorn ar putea incuraja unele probleme cu dintii si oasele pentru zodia ta, cu toate acestea, pentru ca aceasta zodie este prietena ta de pamant, ea te sustine foarte mult. Asta inseamna ca vei avea mai multa vigoare, determinare si putere ca sa obtii orice iti doresti. Ceva ce sigur ti-ar placea este sa calatoresti si sa explorezi lumea. Iti mai prinde bine si sa obtii educatie suplimentara si instruire in invata ceva util. Multi aveti oportunitati in media, medicina si legistatie juridic. Aceasta saptamana si luna ofera un timp excelent sa discuti cu sefi si VIPuri. Poate nu iti strica o marire.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.