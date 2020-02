Horoscop SAPTAMANAL 17-23 februarie 2020. Schimbare de macaz şi de ritm pentru toti. Mercur retrograd si Soarele in Pesti!

Marte a intrat in Capricorn de duminica si de acolo va creste energia zodiilor de pamant – Taur, Fecioara si Capricorn.

Soarele va intra in Pesti si va creste energia zodiilor de apa – Rac, Scorpion si Pesti. Oricum, Marte si Soarele impreuna cu Mercur retrograd va genera schimbare si impact pentru toata lumea. O intrebare de baza ce va rasari sub noile energii este : "Iti petreci timpul pentru lucrurile potrivite tie ? Pentru ca timpul este tot ceea ce ai."

Startul saptamanii este marcat de noul retrograd al lui Mercur in Pesti ce ne indeamna sa ponderam ritmul, sa ne linistim, sa incetinim si sa revedem unele materiale sau idei vechi, sa cautam inspiratia si sa reconectam cu acea stare de magie si minune ce ni se activeaza de cate ori suntem in contact cu energia Pestilor. Mercur va fi in stationare retrograda pana pe 10 martie, deci pana atunci vom aduna multe idei inspirate aduse de acest ritm mai ponderat.

Cum Soarele va fi in Pesti din 19 februarie pentru o luna de zile, vom avea multa influenta a Pestilor, deci e firesc sa ne fie mai greu sa ne concentram.

Imaginatia insa atinge cote ridicate si neclaritatile vor fi din belsug. Avem nevoie de sezonul Pesti 2020 ca sa tragem o gura de aer, sa simtim ce e de simtit chiar daca exageram, sa punem laolalta toate bucatile de puzzle adunate de peste an si sa ni le asumam ca parte din cine suntem, ca sa putem porni pe un nou drum dupa ce se termina acest sezon si Soarele isi reia un nou ciclu de un an.

Dar sa nu uitam ca la final de saptamana ne asteapta Luna Noua (tot in) Pesti la care Uranus va avea un cuvant de spus – vom primi o noua perspectiva!

Weekendul va aduce extravaganta si dorinta de a ne rupe de rutina si a face ceva iesit din obisnuit. Vrem mai multa iubire, mai mult rasfat, mai mult lux dar si mai mult romantism, ceea ce vom si primi de la aceasta Luna Noua romantica in Pesti. Multa imaginatie va curge o data cu ea !

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta saptamana nu iti favorizeaza miscari subite si pripite, oricat de tentante sunt oportunitatile pe care le primesti. Nu ai nevoie sa iei acum decizii care sa iti aduca rezultate opuse fata de ce vrei. soarele intra in zodia ta pentru o luna, deci popularitatea iti este in crestere iar asta te satisface mult.

Luni este ziua ta norocoasa. Si Marti pare la fel, de fapt. Nu te grabi sa cumperi bilet la loto, nu e acel tip de noroc, insa observa cum micile lucruri par a iesi bine in calea ta. Este partial o reflectare a intregii energii pozitive pe care ai investit-o in ultimul timp. Daca cineva are nevoie de ajutorul tau Miercuri, chiar si cele mai dure sarcini pot fi o ocazie de a contribui asa cum si cat poti. In weekend, ti-ar placea sa imprastii cu magie spre cat mai multi oameni posibil dar nu o sa iti incapa decat o cantitate finita. Tot este foarte bine.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In ultimul timp poate ca te-ai simtit cu nivelul de energie mai scazut si trebuie sa faci efortul de a schimba asta altfel poti strica tot ce ai muncit. Aduna-ti puterile si paseste ferm pe cele doua picioare pe care le ai. Ceea ce gandesti este bine si corect, ai incredere in instinctul tau si nu mai apleca urechea la toate parerile. Astrele iti trimit influente pozitive si vei deveni mult mai activ si dinamic de-a lungul saptamanii.

Luni si Marti poti vedea chipuri noi in grupul tau social. Sunt vremuri de expansiune si deschidere, deci oamenii noi sunt si ei bineveniti cu contributia lor. Totusi, Miercuri si Joi, cuvintele de ordine sunt restrictia si disciplina. Vineri te poate gasi obosit, a fost totusi o saptamana lunga si obositoare insa Sambata te poti trezi inconjurat de muzica, cantat, dansat. Chiar daca tu nu esti genul muzical neaparat, lasa-te fermecat de aceasta energie muzicala. Si Duminica este o zi plina de energie !

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Saptamana aceasta ajuta oamenii din preajma ta sa iti vada abilitatile si sa aiba si mai mare incredere in tine. Planetele te fac sa fii mult mai pozitiv si optimist despre felul in care faci fata vietii in general. Aceasta stare buna si energie te ajuta sa pui la punct toate aspectele stagnante neglijate.

Stii cum se spune, orice este posibil daca iti pui in minte, dar nu ai nevoie doar de minte acum, ci si de energie. Nivelul de energie iti este normal Luni si Marti, dar Miercuri poti deveni hiperactiv. E destul sa te gandesti ca vrei sa fii vis-a-vis si pac, poti ajunge acolo. Ceea ce radiezi intoarce priviri pe Joi iar Vineri deja forta si rezistenta ta fac ca ceea ce parea imposibil sa devina posibil. Dar totusi, nimic nu se intampla peste noapte. Nu fii dezamagit ca energia si vointa nu sunt suficiente sa materializezi instant orice vrei. In weekend iti va veni ideea unui nou plan.

