Horoscop SĂPTĂMÂNAL 2-8 decembrie 2019. Jupiter în Capricorn. Tratament VIP!

Saptamana incepe cu un eveniment monumental. Jupiter intra in Capricorn, inca de luni. Incepe numaratoarea inversa pentru un an important – 2020. Jupiter aduce mostre pentru ceea ce va insemna intreg anul viitor. Pregateste-te sa faci un pas important in cariera, in viata amoroasa si in tot ceea ce conteaza cu adevarat pentru tine.

Saptamana 2-8 decembrie se anunta sexy, plina de oportunitati amoroase. Si asta pentru ca iubitii Marte si Venus danseaza impreuna toata saptamana, acompaniati de vrajitorul Neptun, maestrul relatiilor karmice, si de Nodurile Lunare. Venus in Capricorn face sextil cu Marte in Scorpion, marti, 3 decembrie, pentru ca ambele sa se conecteze apoi cu Nodurile lunare, in punctele de eclipsa. Saptamana aduce oportunitati pentru intalniri karmice. Iubirea predestinata este aproape.

Mercur in Scorpion face sextil cu Pluto si nu e timp de ascunzisuri. Spune ce ai de spus, clar si raspicat. Scoate adevarul la lumina, chiar daca este nevoie sa sapi adanc pentru el. Aceasta combinatie astrala iti da curajul sa pornesti spre ceea ce iti doresti cu adevarat. Trebuie doar sa te hotarasti ce vrei.

Duminica, 8 decembrie, sextilul Venus cu Neptun aflat in Pesti aduce din nou amorul in prim plan. Acum este sansa ta sa intalnesti pe cineva special si sa faceti o muzica frumoasa impreuna. Weekend-ul se anunta magic. Soarele face cuadratura cu magicul Neptun si vei vedea totul prin ochelarii roz. Daca esti dezorientat, asteapta putin pana sa iei deciziile.

Zodiile de Pamant si Apa, in avantaj

Toata saptamana se anunta de vis pentru semnele de Pamant (Taur, Capricorn, Fecioara) si de Apa (Scorpion, Pesti, Rac). Dar nici semnele de Aer si de Foc nu sunt lipsite de noroc. Afla in continuare ce le rezerva astrele zodiilor in aceasta saptamana.

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti :

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Viata ta sociala este inca in priza. Fie ca este vorba de prieteni sau de alte aspecte sociale la care tii, poti fi solicitat sa fii prezent in mai multe feluri, inclusiv de voluntariat, ca sa iti faci simtita prezenta social. Indiferent daca doar te distrezi sau doar ajuti, important este ca lumea sociala are nevoie de tine si tu de ea acum. Este un timp bun pentru asa ceva. Astfel, poti aduce si mai multa sclipire in viata ta profesionala. Poti impresiona oameni sus pusi si munca facuta va fi vazuta ca interesanta si provocatoare. Este o saptamana care iti favorizeaza oportunitatile, depasind cu usurinta eventuale provocari. Cu un moral asa ridicat, nu e de mirare sa ai parte si de alte recompense. Unele aspecte din familie ti-ar putea strica starea de spirit, dar nu dispera. Fa tot ce e mai bun si totul va fi bine din nou.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

A venit un bun moment sa iti promovezi ideile si planurile care iti pot aduce un viitor mai bun. Iti prinde bine sa ai alaturi compania prietenilor si a celor ce te fac fericit si iti cresc starea de spirit. Succesul trait singur nu mai e succes. Finantele se vor imbunatati considerabil daca decizi sa actionezi si sa iti pretinzi ce ti se cuvine. Ti se recomanda odihna mai multa. Exista o tendinta ca in momentele de izolare sa te conectezi mai mult cu lumea ta interioara. Realizezi ca este important nu doar ce faci ci si cine esti de fapt. Elibereaza asadar orice bagaj emotional care te face sa crezi ca esti mai putin decat crezi ca esti. Ia usor totul si cel mai important, bucura-te ! Chiar si o mica calatorie in weekend te poate ajuta sa iti mentii o stare de echilibru.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Aceasta saptamana iti va fi calma si fara mari surprize. Planetele te pot face sa te simti cam nesigur pe plan personal, insa o discutie oneste cu partenerul iti va clarifica totul. Relaxeaza-te si inceteaza sa iti imaginezi ceea ce nu este. La munca, ai toate motoarele turate din plin. Daca apar dificultati, le vei depasi si iti vei dovedi ca nu sunt provocari pe care sa nu le poti duce. Atata doar tine cont ca doar munca si deloc distractie nu e mereu cea mai buna idee, deci dedica timp sa fii dragut cu tine insuti.

