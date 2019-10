Horoscop SĂPTĂMÂNAL 21-27 octombrie 2019. Soarele intră în Scorpion. Vine schimbarea! Vezi pentru ce zodii!

Horoscop saptamanal. Iata horoscopul saptamanal 21-27 octombrie 2019. Marte in Balanta face cuadratura cu Saturn si Nodurile lunare, ceea ce poate crea aspecte putin mai aspre si provocatoare. Insa cand Soare va intra in Scorpion, pregateste-te pentru un adevarat foc de artificii. Iar cand Venus se intalneste cu Neptun, romantismul este in floare. Umple-ti inima cu dragoste si bucura-te de ea. Luni 21 octombrie, Venus din Scorpionul cel sexy face trigon cu Neptunul din visatorul Pesti. Iata reteta perfecta pentru o seara super-romantica. Lumea ta se umple de dragoste si armonie. Bucura-te de romantism cat se poate de mult. Pot aparea provocari pe parcursul saptamanii, intensitatatea acestora crescand progresiv, pana duminica 27 octombrie, cand vom avea Luna noua in Scorpion. Indiferent ce se intampla, nu renunta la bunatate. Vei vedea ca iti va usura calea. Tot luni, Marte face cuadratura cu Nodurile lunare si anunta vreme perfecta pentru a lua decizii si pentru a trece la actiune. Lasa in urma tot ce e vechi si pregateste-te pentru un inceput proaspat. Miercuri, Soarele intra in Scorpion si sentimentele devin intense. Scorpionul este zocia crizelor si a schimbarilor. Pregateste-te pentru revelatii tulburatoare. Capul sus! Vine schimbarea! Situatiile se intensifica in jurul Lunii noi din Scorpion (noaptea de 27-28 octombrie). Vineri, dragastoasa planeta Venus se joaca din nou cu noi. Relatiile vor avea parte de onestitate si intimitate. Nimic nu este interzis sau taboo. Ai sansa sa pui pe masa totul. Acum se va vedea in cine poti si in cine nu poti avea incredere. Acesta este momentul ideal pentru consolidarea relatiilor. Daca iti faci planuri pentru weekend, ar fi bine sa ai si un plan de rezerva. Caci s-ar putea ca cineva sa-ti dea planurile peste cap. Si, ca sa nu fii dezamagit, sa te poti replia. Cuadratura Marte-Saturn iti poate da batai de cap. Te poti simti obosit, dar nu e cazul sa te dai batut. Te impinge de la spate energia Lunii noi din Scorpion. Intreaga saptamana poate fi provocatoare, insa ai la indemana doua mecanisme de a tine situatia sub control: disciplina si respectul. Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti: Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Draga Berbec, saptamana aceasta devii destul de introvertit si esti pregatit sa explorezi cateva locuri mai adanci si ascunse ale personalitatii tale. E nevoie de o reviziure a prioritatilor din viata ta si, in acelasi timp, sa solutionezi cateva probleme cu care tot mergi inainte si nu vrei sa le lasi in urma. Concentreaza-te pe ceea ce iti doresti cu adevarat si poti ajunge la concluziile corecte. Comportamentul tau introvertit te poate indeparta de anumiti oameni, dar te impinge spre sinele interior s ispre sentimentele tale adevarate. Nu mai este nevoie sa te ascunzi. Oricum cei dragi tie iti vor fi aproape si te vor sustine. Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai) Draga Taur, saptamana aceasta te vei concentra pe schimbari pe care ti le-ai planificat de multa vreme, dar nu te-ai simtit pregatit pentu ele. Viitorul tau suna bine. Astrele favorizeaza schimbarea, iar tu poti sa iti faci in minte diverse scenarii pentru fiecare pas in parte. Fii prudent, tine cont de ceea ce se petrece in jurul tau, dar nu te lasa influentat de evenimente. Mergi pe drumul tau. Chiar daca asta poate insemna conflicte cu oameni care nu iti inteleg nevoia de schimbare. Fii calm si flexibil.

