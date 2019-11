Horoscop SĂPTĂMÂNAL 25 noiembrie - 1 decembrie 2019. Nou început optimist, noi oportunităţi de la Venus şi nu numai!

Avem Luna noua in Sagetator si deci un nou inceput plin de vise si sperante pentru viitor. Este timpul sa mergem cu motoarele turate spre inainte, nu ne mai tine nimic pe loc ; Mercur a iesit acum cateva zile din retrograd si la fel va face in aceasta saptamana si Neptun, planeta viselor si imaginatiei. Suntem gata sa lansam cele mai noi si proaspete inspiratii in lume ! Venus, planeta iubirii, relatiilor si banilor, se muta in Capricorn, cea mai pragmatica zodie, iar dragostea si puterea vor merge mana in mana pana pe 20 decembrie, spre incantarea multora.

Avem unda verde pe toate fronturile. Ce mai asteptam?

Marti 26 noiembrie, Luna se reinnoieste pe sine in Sagetator si este timpul sa lasam dificultatile ultimelor 2 luni in urma noastra. Sa privim cu speranta si asteptare pozitiva spre viitor. Vezi acel punct la orizont ? Acela esti tu in viitor care deja a trecut prin noi aventuri minunate si a reusit si este fericit si te cheama spre el cu curaj ! Cum arati tu in viitor ? Nu vei sti daca nu te duci acolo, deci nu te teme si tot inainte ! Soarele este deja in expansivul Sagetator, deci taramurile necunoscute iti vor fi prietene!

Tot Marti, Venus intra in Capricorn pentru trei saptamani. Pentru toti, aceasta este o noua veste fantastica. Venus este in totalitate despre relatia cu sine si despre relatii in general. Venus inseamna frumusetea, culoarea, fizicul. Venus are puterea de a atrage si este si asociata cu banii. Tuturor ne place Venus. Intotdeauna sa facem loc lui Venus in lumea noastra ! Bani, frumusete, iubire, deci Venus ! Capricornul este cel mai ambitios si totusi realist semn zodiacal. Iubirea si puterea vor merge mana in mana cand planeta dragostei e in Capricorn si vom impresiona in multe locuri in care ajungem...si ne vom urca sus de tot pe scara norocului si a succesului ! Banii, statusul si puterea sunt la mare voga cand Venus e in Capricorn unde va fi pana aproape de Craciun.

Miercuri, Neptun iese din miscarea retrograda ce dureaza din iunie. Multe din visele si sperantele noastre s-au copt la foc mic toata vara iar acum este timpul ca ele sa fie lansate ca o racheta in lumea exterioara!

Sa ne pregatim pentru un varf emotional pozitiv o data cu revenirea lui Neptun in direct. Neptun retrograd ne-a prevenit despre riscurile imaginatiei necontrolate. Acum ne va fi mai usor sa distingem intre vis si realitate dar si sa ne ocupam cu energie de visele noastre cele mai puternice care au sanse mari sa se implineasca!

Joi, sa ne pregatim pentru o surpriza placuta cand Venus va fi in trigon cu surprinzatorul Uranus in Taur ! Cand apare Uranus, apar noutatile imprevizibile. Cand este implicat in aspecte astrale favorabile si cu planete pozitive ca Venus, ne asteptam la lucruri bune. Este o zi in care sa facem ceva radical diferit. Intalniri amoroase, cumparaturi neobisnuite, orice este posibil.

In weekend, avem o oportunitate de a ne ocupa de finantele noastre, gratie lui Mercur sextil cu Saturn, sa avem discutii serioase, sa semnam un contract mare sau sa ne preocupe destul de mult afacerile aducatoare de bani.

Jupiter, Marele Benefic, este in ultima sa saptamana in zodia Sagetator, acasa la el. Din 3 decembrie, el va intra pentru un an de zile in Capricorn si se deschide o intreaga lume de oportunitati pentru tot anul 2020 pe domeniile patronate de Capricorn!

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Configuratiile planetare ale saptamanii iti aduc circumstante favorabile in afaceri si in viata personala, in special in orice intersectie cu sefi si cu persoane in pozitii de autoritate. Sefii vor fi mai rezonabili si dispusi sa fie de acord cu tine. Te pot ajuta sau te pot promova. In plus, indiferent care iti este meseria din care castigi banii pentru trai, cineva iti poate cere un sfat artistic pe ceva legat de un design, lucrare, redecorare sau relatii publice. In plus, o noua poveste de iubire cu cineva mai matur sau intr-o pozitie de putere poate incepe. Totul este bine !

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Configuratiile astrale ale saptamanii iti vor crea oportunitati pentru a calatori de placere in urmatoarele saptamani, asta este garantat. Daca tu accepti sau nu, este alta poveste. Venus iti va crea o dorinta sa vezi locuri frumoase, in special expozitii de arta, cladiri superbe, librarii, locuri in care poti invata ceva nou. Vei avea placerea de a participa la concerte si muzica. Sigur ca este un timp excelent pentru o mica vacanta. Te poti simti si atras de cineva diferit de tine, poate din alta cultura sau din alta tara. Va fi o buna oportunitate sa inveti de la aceasta persoana, in special multe lucruri ce tin de frumos si arta.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Venus este asociata cu frumosul si romantismul dar si cu puterea de atractie si cu banii. Vei fi norocos pentru ca Venus incepe sa circule prin sectorul tau de bani, iar aceasta este o veste excelenta pentru ca vei atrage bani, cadouri si favoruri de la altii. Poate un beneficiu financiar va veni spre tine de la un partener. Oricare va fi cazul, vei avea beneficii. Este un timp excelent sa obtii un imprumut. In plus, si intimitatea fizica si afectuoasa sunt sustinute.

