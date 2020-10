Horoscop SAPTAMANAL 26 OCTOMBRIE – 1 NOIEMBRIE 2020. Luna plina de Halloween. Ce sentimente electrizante!

Weekendul aduce planuri serioase, mai ales ca parasim luna octombrie si pasim in noiembrie, penultima luna din an. Mai avem 66 de zile la dispozitie sa indeplinim ceea ce ne-am propus. Chiron aduce si el propriile lectii in dragoste. Esti pregatit?

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

In fiecare luni, te asteptam sa citesti horoscopul general al saptamanii pe Sfatulparintilor.ro.

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In aceasta saptamana, accentul si energia este activata pe zona casei, familiei, sigurantei si a sufletului. Unde iti sunt radacinile si unde ai vrea sa fie ? Fii linistit si la pace, mai ales la inceput de saptamana cand energia si carisma sunt mai scazute. Gandeste, planifica, fii caritabil, mediteaza, abordeaza sarcinile neglijate. Energia si claritatea iti revin spre weekend, deci iesi sa te vada lumea si sa vezi si tu oamenii mai mult, incepe lucruri noi. Poate ca trebuie sa te decizi intre o pasiune romantica si o implicare mai prietenoasa intr-un grup. Alearga dupa bani si dealuri, dar cu prudenta. Nu amesteca banii cu prietenii. Si evita investitiile majore financiare macar pentru urmatorii 2 ani.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Romantismul exista. Placerea, frumusetea, creativitatea si urgentele riscante iti umplu saptamana aceasta si urmatoarele doua. Vei calari un cal castigator! Are loc munca comunicare intre tine si persoana iubite. Esti foarte convingator si persuasiv, asa cum nu iti prea sta in fire. Incepi o perioada de sapte ani de focus intens pentru securitatea ta, care implica casa ta, familia ta si sufletul tau. Intr-un fel, chiar iti vei schimba total caracterul si felul de a fi.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Tine-te bine si rezista. Mananca cu atentie, mentine-ti sanatatea. Vei avea parte de mai multa munca dar in loc sa bodogani, mai bine ai sarbatori pentru ca asta vine la pachet cu banii care curg spre tine. Alearga dupa venituri, cumpara, vinde, cultiva clienti noi, cauta o crestere de salariu, cauta oportunitati, este timp potrivit pentru asta. Ai grija si nu amesteca banii si prieteniile. Aceste zile iti aduc treburi uzuale de facut, multe, aglomerante dar usoare, fara mare solicitare, hartii, comunicari, facturi, drumuri, alergaturi. Fii alert, verifica de doua ori adresele, instructiunile pentru ca domina gandirea neclara, incetosata si sunt posibile erori regretabile.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Horoscop DRAGOSTE saptamanal 26 OCTOMBRIE – 1 NOIEMBRIE 2020. Luna plina in Taur, de Halloween! Momente electrizante!

Horoscop dragoste saptamanal pentru 26 OCTOMBRIE – 1 NOIEMBRIE 2020. Aceasta este a doua Luna plina a lunii, dar este MicroLuna. Luna este intr-un punct indepartat de pamant si se intaleste cu Lilith Luna Neagra. Pana la urma, este Halloween. Rebelul Uranus face conjunctie cu Luna plina in Taur si opozitie cu Soarele in Scorpion. Iata ce momente sexy, electrizante!

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

Horoscop dragoste Berbec

In viata amoroasa ai sansa sa te apropii de partener, sa vorbesti despre orice te deranjeaza si sa aduci armonia in relatia ta. Relaxeaza-te si bucura-te de ce ai. Se pun bazele unei noi si frumoase atmosfere intre voi. Daca esti singur, ai timp sa iti pui ordine in viata. Da-ti seama ce vrei, fii mai optimist si mai pozitiv.

Horoscopul dragostei Taur

Iti clarifici in minte multe aspecte legate de viata de cuplu. Apoi incepi usor-usor sa le aduci la lumina in fata partenerului. In sfarsit ti se ofera oportunitatea astrala de a-ti exprima sentimentele, grijile, preocuparile, ca sa le poti corecta. Daca esti singur, poti intalni oameni noi. Pune-ti in valoare talentul de communicator si vei putea cuceri persoana care te intereseaza.

Horoscop dragoste Gemeni

O saptamana excelenta sa aduci buna dispozitie, dragostea si romantismul in relatia ta. Profita de aceste momente pentru a-i oferi partenerului satisfactia si sprijinul de care are nevoie. Vei vedea ca dispozitia calda si erotica va crea un mediu propice intelegerii si reducerii iritabilitatii. Daca esti singur, fii mai sigur pe tine si exprima-te cu incredere. Ai sanse mari sa cuceresti persoana de care est interesat.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.