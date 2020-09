Horoscop SAPTAMANAL 28 SEPTEMBRIE – 4 OCTOMBRIE 2020. Gaseste-ti eroul interior!

Horoscop SAPTAMANAL 28 SEPTEMBRIE – 4 OCTOMBRIE 2020.

E o saptamana provocatoare. Saturn intra in miscare directa in Capricorn, aducand cu el lectii importante pentru fiecare. Venus inca in Leu face trigon cu razboinicul Marte si aduce pasiunea de a lupta pentru ceea ce-ti doresti. Soarele face trigon cu Chiron si iti indica ranile dureroase pe care trebuie sa le vindeci. A doua zi a lui octombrie inseamna intrarea lui venus in Fecioara, iar iubirea capate tente mai meticuloase. Saptamana se incheie cu intarearea in miscare directa a lui Pluto. Tensiunea escaladeaza, dart e pregateste pentru o noua etapa transformatoare din viata ta!

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, saptamana aceasta te face mai introvertit sit e conduce intr-o explorare a personalitatii tale. Ai nevoie de cateva modificari si revizuiri ale prioritatilor tale, rezolva-ti problemele in asteptare, trage concluziile corecte. Comportamentul introvertit poate indeparta cateva persoane din jurul tau, insa familia si prietenii vor fi acolo pentru a-ti da raspunsurile de care ai nevoie.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taur, saptamana te va face sa te confrunti cu o provocare ce poate fi dificila daca nu gandesti rational si clar. Poate chiar vei fi anxios si absurd. Ca sa controlezi totul, cheia este sa te relaxezi. Cum simti ca apare stresul in tine, respira, inchide ochii, detaseaza-te de orice gand care implica si mai mult stres si panica de viitor. Da la o parte orice si da-ti voie sa nu te mai implici in situatii care chiar nu iti aduc niciun beneficiu. Vei avea si momentele tale romantice cu partenerul si iti vei dovedi determinarea cand esti confruntat cu solicitari ale vietii de zi cu zi. La munca si in plan social, esti foarte consecvent sa iti implinesti obligatiile. Si dinamismul tau binecunoscut iti va da o mana de ajutor ca sa iti faci cu bine treburile. Poate ca nu e rau sa eviti tranzactii majore financiare spre mijlocul saptamanii. Fii serios si responsabil cu banii tai.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, saptamana pare oarecum dificila pentru tine intrucat atat gandirea cat si comportamentul tau vor infrunta unele obstacole. Fii pregatit pentru asta si incearca sa gestionezi situatiile cat de bine pot tu. Intrucat nu vei gandi la fel de clar ca alta data, e o idee sa amani obligatiile care iti necesita un bun focus. Ia-ti tot timpul acolo unde e nevoie si nu te forta mai mult decat e nevoie. In restul saptamanii vei avea o atmosfera romantica si te vei simti din nou puternic si creativ. Pe plan social, foloseste-ti intuitia cand esti in situatii pe care nu le poti explica prin gandire rationala. Profita cat mai mult de dinamismul tau ca sa iti implinesti acele treburi care iti aduc beneficii. Saptamana iti este foarte favorabila pentru eforturile tale profesionale. Totusi, fii conservator cu finantele tale deocamdata. Vei avea ocazia sa recuperezi mai incolo.

Horoscop DRAGOSTE saptamanal 28 SEPTEMBRIE – 4 OCTOMBRIE 2020. Incepe o noua etapa transformatoare!

Horoscop dragoste saptamanal pentru 28 SEPTEMBRIE – 4 OCTOMBRIE 2020. Saturn direct in Capricorn, Luna plina in Berbec, Venus se muta in Fecioara, iar Pluto intra si el in miscare directa. Acestea sunt, in ordine, evenimentele saptamanii curente. Noi lectii, noi vindecari. Incepe o noua etapa transformatoare!

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

Horoscop dragoste Berbec

In aceasta saptamana cuvantul de ordine este dragostea, insa afisarea exagerata a afectiunii iti poate face jumatatea sa se simta inconfortabil. Controleaza-ti exaltarea pentru a-ti proteja relatia. Esti singur? Lucrurile se vor echilibra in curand. In loc sa te simti dejamagit, incearca sa te straduiesti mai mult. Fa primul pas si dezvaluie-ti interesul fata de persoanele de care esti interesat.

Horoscopul dragostei Taur

S-a creat o distanta semnificativa intre tine si partenerul de cuplu si se poate adanci daca nu vfaci ceva acum. Exprima-ti sentimentele, fii mai tandru, mai dragastos si reaprinde focul care a fost intre voi. Daca esti singur, este o saptamana ideala sa faci acele schimbari la care visezi de multa vreme. Actioneaza si va veni soarele si pe strada ta.

Horoscop dragoste Gemeni

In ultima vreme ai fost tentat de ispite. Fii foarte atent si nu te juca cu focul. Poti pune in pericol relatia actuala, iar apoi sa regreti pentru ca nu se mai poate face nimic ca sa o indrepti. Nu ai vrea sa iti ranesti partenerul de cuplu. Daca esti singur, se anunta o saptamana cu erotism si senzualitate. Succes!

