Horoscop SĂPTĂMÂNAL 30 decembrie 2019 - 5 ianuarie 2020. Săptămâna marii tranziţii dintre ani, dintre decenii, dintre ere astrologice!

In plus, marti noaptea spre miercuri, cand are loc revelionul, sa fim atenti si prudenti pentru ca este o noapte cu capcane emotionale tocmai din pricina asteptarilor foarte mari pe care multi le au, atat de la acea noapte cat si de la noul an ce vine.

Insa marti noaptea 31 decembrie, Luna este in Pesti si e aliniata si cu Neptun cel visator si plin de imaginatie, ceea ce inseamna ca vom fi inclinati spre lacrimi si prea multe emotii.

Oamenii vor fi mai sensibili, mai empatici, cu mai multa imaginatie, pot bea si manca mai mult sau pot abuza de anumite substante, nu doar pentru ca e petrecere de an nou ci si pentru ca Luna e in Pesti si ne cam desprinde de realitate. Oamenii pot prelua starile emotionale ale altora sau se pot scufunda in propria sa lume interioara, decupandu-se de restul, tocmai pentru ca nu mai pot face fata atat de multor emotii din jur. Ne poate fi dificil sa exprimam tot ce gandim si sa o facem coerent si clar, de aceea este loc si pentru dezamagiri. Ca sa facem fata cu bine, cuvantul cheie este prudenta.

Insa prezenta Lunii in Pesti in noaptea de revelion nu inseamna doar emotii exagerate ci si un aer dulce si romantic ...sau cat de dulce poate fi atmosfera intre doua eclipse – cea din finalul lui decembrie si cea care urmeaza in ianuarie. Insa multe ne vor parea roz, ne vom putea oferi un tratament regesc, deci sa ne simtim bine in stralucire si confeti cat mai multe.

Soarele, Jupiter si Nodurile Lunare se armonizeaza toate cu Luna in Pesti, deci exista un aer de importanta, speranta si promisiune in aer.

Pe de alta parte, sunt 5 planete acum in pragmaticul si pamantescul Capricorn si ele au grija sa ne aduca cu picioarele pe pamant imediat : Soarele, Jupiter, Mercur, Saturn si Pluto ! Capricornul este serios, deci asa vom fi si noi, insa exista o veste buna la orizont (nu ca seriozitatea nu ar fi ceva foarte bun). Din 3 ianuarie, Marte planeta energiei si actiunii va intra in optimistul si plimbaretul Sagetator. Simbolic sau chiar si concret, ne vom simti ca si cum ne facem valiza si suntem gata pregatiti pentru o aventura de neuitat, chiar o data cu intrarea in noul an ! Prin Sagetator calatorim mult : cu gandul sau cu fapta, cu mintea sau cu picioarele, care cum poate.

Mercur, planeta gandirii si comunicarii, este proaspat intrat in Capricorn din 29 decembrie iar aceasta este una din saptamanile pline pentru el in aceasta zodie pusa pe treaba. Vom avea, asadar, multa activitate mentala si verbala.

Discutii, intalniri, calatorii, vesti, mailuri, smsuri, whatsapp, totul este in meniu si ce vom comunica nu va fi flecareala goala!

Data de 2 ianuarie aduce o energie foarte buna : Mercur si Jupiter cel norocos sunt in conjunctie iar noi suntem plini de sperante si planuri pentru viitor. Putem primi vesti bune in aceasta zi, poate avea loc o intalnire norocoasa. Foloseste ziua ca sa trimiti o comunicare importanta mai departe.

Iar pe 5 ianuarie, Marte deja in Sagetator este in trigon cu vindecatorul Chiron si noi suntem astfel pregatiti sa incercam ceva diferit. Sa inceapa vindecarea !

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, poti vedea cu ochiul liber cum unele situatii din ultima vreme sau din acest an te-au epuizat si te vei decide o data pentru totdeauna sa pui in ordine aspecte din viata ta. Nu permite nimanui, dar absolut nimanui, sa iti modifice deciziile pe care le iei pentru binele tau, indiferent de argumente. Daca tu simti ca o directie e mai buna si iti asumi decizia, mergi inainte. Planetele favorizeaza pasi profesionali pozitivi pentru tine si iti aduc in cale afaceri benefice dar si dezvoltari favorabile in toate relatiile tale. La multi ani, Berbeci de pretutindeni !

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taurule, aceasta saptamana se anunta lina si pasnica pentru tine. Daca esti singur, viata amoroasa devine cumva mai interesanta pentru ca se anunta cunostinte noi la orizont. Nu lasa insa ca starea de entuziasm a petrecerilor si momentului dintre ani sa te imbie spre decizii eronate pentru ca nu toata lumea merita atentia ta. In finante esti sfatuit sa eviti riscurile pentru ca e o perioada mai delicata pe acest domeniu, pot fi pericole de care nu ai nevoie. Stai in banca ta deocamdata. La multi ani, Taurasi de pretutindeni !

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, aceasta saptamana este destul de plina si agitata de o energie tensionata dar productiva. Ca sa mentii echilibrul, adopta o atitudine mai discreta si potolita, fii cat mai neutru in discutiile cu colegii si amicii pentru ca pot aparea usor neintelegeri. In relatiile tale, evita conflictele cu orice pret si propune-ti sa ramai calm ca sa procesezi tot ce este cu luciditate. In finante si in miscarile tale profesionale, simte fiecare oportunitate ce poate aparea la momente total neasteptate. Acestea te vor duce mai departe spre succes. Nu face insa nicio miscare riscanta si necugetata acum care sa strice toate eforturile depuse. La multi ani, Gemeni de pretutindeni !

