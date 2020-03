Horoscop saptamanal BANI si SUCCES, 3-8 martie 2020. Situatia abundentei zodiilor in saptamana martisorului

Iata horoscopul pentru bani si tendintele spre succes pe saptamana 3-8 martie 2020, conform influentelor date de miscare si aspectele astrale ale planetelor in aceasta saptamana. Este prima saptamana a primaverii oficiale calendaristice. Este saptamana martisorului. Conjunctura astrala ne va trece prin energii si stari diferite, gratie miscarilor planetare in care rol principal joaca Venus, Saturn si Mercur. Venus in Berbec si Saturn in Capricorn sunt in cuadratura marti 3 martie si este, iata, un mod mai sobru de a incepe saptamana.