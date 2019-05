Horoscop SĂPTĂMÂNAL general 13-19 MAI 2019. Cinci mari evenimente şi o Lună plină florală în Scorpion! Noi întâmplări memorabile

Venus schimba zodia si intra acasa la ea in Taur iar Marte, planeta actiunii, impulsului si razboiului schimba la randul sau gazda si ajunge in Rac, in plus Mercur are multi asi in maneca in aceasta perioada. Este o saptamana pasionala, excitanta si plina de evenimente pe care le vom uita greu. Astrele ne ofera un mix de aventuri care au in varful lor Luna plina sexy in Scorpion Ce aduce pentru tine saptamana ? Iata ce avem nevoie sa stim folositor din coordonatele generale astrale urmate de predictiile pentru fiecare zodie.

Luni ca Luni, insa lucrurile se infierbanta cu adevarat de Marti 14 mai cand are loc un dublu eveniment : Venus in Berbec este in sextil cu Marte (ambele urmand sa schimbe zodia gazda in aceasta saptamana) dar si Soarele in Taur este in trigon cu Pluto retrograd. Aceste aspecte inseamna iubire, pasiune si dorinte ce se cer obtinute. Dar poti ? Nu pierde timpul si mergi dupa obiectul dorintei tale, fa-ti miscarea de indata ce incepe saptamana !

Miercuri 15 mai, Venus planeta iubirii si relatiilor intra in senzualul Taur adica acasa la ea si iubirea pluteste in aer. Venus acasa in Taur ne trezeste dorinta pentru iubire si placere si face si romantism si lux o prioritate de top. Te simti mai senzual in acest tranzit, ai nevoie de mai mult confort si placere. Tinzi sa dezvolti relatii stabile si de termen lung.

Joi 16 mai, Marte planeta actiunii, energiei, impulsului, confruntarilor intra in Rac si aerul ti se umple de un sentiment de confort care te face sa actionezi spre tot ce inseamna casa, familie, apropiere de cei dragi care vor deveni centrul prioritatilor noastre pe toata durata acestui tranzit. Da, Racul poate sa fie cam ursuz dar este o zodie foarte devotata si iubitoare si daca reusesti sa i te bagi pe sub suprafata dura, te-ai scos. Iubirea si dedicarea merg mana in mana de la mijlocul lunii mai in continuare ! Si cu Marte implicat, fii sigur ca iti vei arata afectiunea in maniere practice, concrete.

Tot in 16 mai, Mercur in Taur devine si el centrul scenei pentru ca se conecteaza cu Saturn in Capricorn si primim o unda verde fantastica sa ne impingem planurile tot inainte. 16 mai este o zi excelenta pentru a semna contracte sau a bate in cuie o intelegere importanta.

Astrele au lasat cel mai important eveniment pentru finalul saptamanii ! O Luna plina in Scorpion puternic transformatoarepicteaza weekendul 18-19 mai in culori sexy ravasitoare. Ea se mai numeste si Luna plina florala. Devii constient de cele mai adanci dorinte si te straduiesti sa ti le obtii. Multi din noi adoptam atitudinea "totul sau nimic". Trebuie sa fii ferm intre doua directii opuse : credinta ca poti face orice si teama ca nu poti face nimic. Ea iti aduce, impreuna cu Venus in conjunctie cu imprevizibilul Uranus, iubire la prima vedere, schimbari ce par ca o pleasca picata pe tine si vremuri nebunesti. Asteapta-te la surprize in iubire ! Este momentul adevarului, ce eliberator !

Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in acest horoscop saptamanal:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, acum poti constientiza ca ai petrecut destul timp focusat doar pe viziunile tale si e timpul sa devii mai practic. Practicalitatea este o necesitate pana devreme in iunie desi poate sa nu iti placa foarte mult. Trebuie sa domolesti planurile mari pe care le ai pentru viitor ca sa te ocupi de detalii pentru ca ai oportunitatea sa realizezi lucruri sensibile. Asculta-ti intuitia si mergi dupa ghidarea interna chiar daca multe din actiunile facute par a trece neobservate de ceilalti. Ai tendinta sa derulezi in secret multe lucruri ce tin de tine si viata ta. Poate nu primesti toata recunoasterea dorita de tine dar nu fii dezamagit. O noua ordine a lucrurilor se creaza incet incet si tu joci un rol decisiv in acest sens.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taurule, Venus planeta ta coordonatoare se va muta in zodia ta in aceasta saptamana unde va ramane pana pe 9 iunie. Asta ar trebui sa te faca sa te simti mai asezat desi pot aparea unele surprize. Viziunea ta despre ce este important sa ai drept tinta pentru succesul viitorului tau va capata multe elemente practice. In aceasta saptamana, vei fi si foarte interesat de prietenii si cercul tau social. Noi responsabilitati iti vor fi asignate sau vor rezulta din situatiile in derulare. Influentele planetare pot activa gelozii sau invidii, in special printre femei. In general, ai grija sa mentii in echilibru tot felul de relatii care se pot bate cap in cap in lumea ta. Neintelegeri pot aparea cu usurinta daca apar conditii noi la orizont.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, se inteteste o perioada foarte activa pentru tine care a inceput din aprilie devreme. Unele aspecte au stat pe loc insa acum sunt in miscare. De aceea, agenda saptamanii iti va fi plina. Ai de-a face cu aspecte legate de pozitia ta sociala, de misiunea pe care vrei sa o realizezi ca pesoana dar si cu ambitiile tle. Vei avea succes in domeniul tau ? Aceste ganduri apar urmare a ultimelor dezvoltari sociale sau profesionale care te plaseaza pe o noua orbita. Asigura-te ca mentii controlul asupra ta si a subiectelor ce au legatura directa cu tine. Nu te lua dupa agitatia sau conflictele din relatiile tale interpersonale cauzate de alinierile planetare ale saptamanii. Fii atent la dorintele celorlalti ca sa previi surprize ce te pot dezamagi.

