HOROSCOP SPECIAL 2020 pentru toate ZODIILE. Află cum vei sta cu dragostea, banii şi sănătatea

Berbec

În ultimii șapte ani, Uranus a fost stăpân în această zodie. Uranus în anul 2019 a trecut în zodia Taur și le-a adus posibilitatea de a restarta banii, cariera și viața familială. În anul 2020, berbecii vor fi norocoși dacă nu vor face schimbări prea impulsive. În acest an, aceștia vor avea situație favorabilă pentru a avansare în carieră.

Taur

Planeta de bază a Taurilor este Venus. De pe data de 13 mai - 25 iunie, tauri se vor simți cam neglijați și vor avea senzația că fac un pas înainte și trei înapoi. Taurii vor avea probleme în dragoste și în posibilitatea de a face cumpărături. Zodia Taur este destul de stabilă, nu are mari schimbări, dar totuși anul 2020 le aduce careva modificări și ei vor fi nevoiți să se adapteze la schimbarea realității.

Gemeni

Gemenii sunt peste tot și nicăieri. Metalul de bază care îi reprezintă este mercurul. Mercurul este retrograd în acest an în trei perioade. Prima de pe data de 17 februarie până pe 10 martie. A doua de pe 18 iunie până pe data de 12 iulie și a treia perioadă este toamna de pe 14 octombrie până în 3 noiembrie. Problemele de bază încep iarna și anume în această perioadă, gemenii trebuie să fie mai atenți. Celelalte perioade ale anului sunt destul de favorabile și vor avea armonie.

Rac

Racii ar trebuie să aibă răbdare încă în următorii trei ani, pentru că deja în anul 2023 viața voatră se va ușura. Racii sunt foarte dependenți de eclipse de aceea în timpul lor vă veți simți foarte prost din punct de vedere a dispoziției la serviciu și din punctul de vedere al sănătății. Totuși, racii sunt foarte adaptabili și întotdeauna simt intuitiv scopul unde trebuie să ajungă. Racii ar trebui să înceapă să se bucure de viața familială.

Leu

Pentru zodia Leului, planeta de bază este soarele. În acest an, Leii vor fi în centrul atenției. E posibil ca în acest an, nativi să aibă senzația de umbrire din punctul de vedere al altor personalități. Aveți mare grijă la sănătate.

Fecioară

În acest an, zodia Fecioară este una norocoasă și în dragoste, în parteneriate, comunicare și călătorii. Zodia fecioară este o zodie favorizată în anul 2020. Mare atenție la sănătate.

Balanță

Lăsați mofturile și nu fiți prea insistenți. Energiile de bază în acest an este poziționată în casa proprie, în imobiliare, în grija față de familie și față de apropiați. Este bine să vă orientați la necesitățile de serviciu și să fiți profesioniști.

Scorpion

În anul 2020, vor fi norocoșii zodiacului. Aveți mari perspective pentru viitor. Atenție, evitați dușmanii și persoanele toxice din viața voastră. Aveți mari șanse de a câștiga mulți bani și de a avansa în carieră.

Săgetător

În acest an veți câștiga bani cu caru și veți avea posibilitatea să vă procurați lucrurile care vi le-ați dorit demult. Este posibil să începeți tot de la zero, dar fiți binevoitori și optimiști. Acesta este anul când vei avea posibilitatea să avansezi pe scara carierei.

Capricorn

Capricornul este favoritul anului. Succesul va fi mereu în jurul tău. Ultimii ani au fost foarte complicați pentru tine, de aceea acum trebuie să aveți grijă de sănătate. Încetul cu încetul, din februarie începe ameliorarea problemelor în viața voastră.

Vărsător

Veți avea un an favorabil. Voi sunteți formatorii de dispoziție pentru următorii 20 de ani. Vărsătorii vor avea impresia mereu că sunt în umbră, că nu sunt realizați deplin, dar totuși perspectivele vor prinde contur în acest an. Fiți atenți cum cheltuiți în acest an banii pentru că la final ai putea avea careva probleme materiale.

Pești

Anul 2020 este unul favorabil pentru pești. În anul 2019 a fost unul greu, iar acum puteți să vă luați avânt și să faceți tot ce vă doriți de la viață. În acest an peștii vor avea parte de dragoste, de bani și de recunoștință.