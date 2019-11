Horoscop special: Al treilea MERCUR RETROGRAD s-a incheiat! Noutati pentru zodii aduse de MERCUR direct in Scorpion pana pe 9 decembrie!

Oamenii nu sunt mari amatori ai tranzitului Mercur retrograd, desi ele sunt dese anual si ar trebui sa ne obisnuim cu ele pentru ca ofera mari oportunitati de crestere personala. Ne bucuram ca vom reveni la normal si totul va fi mult mai usor cu comunicarea, gandirea, calatoriile, vom scapa de unele tensiuni si sincope in exprimare in relatii.

Mercur post-retrograd este o perioada de calmare, in care, daca ceva a atins un varf de confuzie, de conflict, de neclaritate de gandire, de acum incolo se produce o scadere a acestei intensitati.

Este o perioada excelenta sa reflectam, sa adunam bucatile sfaramate daca am avut asa ceva pe perioada retrograda si apoi sa ne aliniem cu ce ne serveste cel mai bine Sinele inalt. Pentru ca retrogradele sunt perioade de crestere, avem nevoie de post-retrograd pentru a sintetiza ce am invatat. Sau poate ca nu avem nevoie sa schimbam nimic. Insa uneori, doar a te mentine pe linia pe care esti poate fi cel mai dificil lucru.

Retrogradele ne arata unde avem de muncit cu noi pe interior, apoi avem de planificat pasii urmatori in exterior. Daca vrei sa iti reamintesti care au fost provocarile si beneficiile zodiei tale in timpul acestui Mercur retrograd in Scorpion din ultimele trei saptamani, citeste-le din nou AICI.

Iata influenta asupra zodiilor de la Mercur in miscare directa in Scorpion pana pe 9 decembrie 2019:

Mercur DIRECT in Scorpion 2019 pentru: BERBEC

Mercur revine direct dupa un ciclu de trei saptamani de tranzit retrograd. Da, exista si notiunea de prea multa informatie care duce la erori si asta se poate intampla acum daca fortam luarea de decizii. Pana pe 9 decembrie, vei ajunge la un sens mai clar cu privire la ce vrei sa faci in continuare si unde vrei sa mergi, in special intr-o relatie intima sau in legatura cu finantele. Cumva ceva ti s-a clarificat in acest tranzit retrograd. Un aspect complicat incepe sa devina mai simplu. Unele planuri pe care le-ai facut in ultimul timp iti pot parea mai putin importante sau chiar inutile.

Mercur DIRECT in Scorpion 2019 pentru: TAUR

Mercur isi incheie ultimul ciclu retrograd al anului iar in urmatoarea perioada pana pe 9 decembrie vei capata mai multa claritate in anumite domenii ale vietii tale, in special in ceea ce priveste relatiile. Banii sau aspecte ce tin de proprietate vor avea parte si ele de o clarificare. Fii rabdator pentru ca probleme recente incep sa se lumineze si simplifice in perioada urmatoare. Comunicarea cu partenerii si intelegerea exacta unde se situeaza celalalt in raport cu tine si cu diverse aspecte comune va fi mult mai confortabila acum. Incet dar sigur lucrurile se indreapta.

Mercur DIRECT in Scorpion 2019 pentru: GEMENI

Mercur, coordonatorul tau, revine in miscare directa dupa ultimul tranzit retrograd iar tu vei vedea cum unele planuri sau proiecte ce au stat pe loc incep sa avanseze in urmatoarea saptamana. Desi inca e bine sa fii atent si prudent cu comunicarea si sa fii cu ochii vigilenti pe detalii care pot fi scapate din vedere, totusi mai multa claritate se indreapta spre tine in special pe zona muncii si a sanatatii. Nu toate informatiile iti sunt disponibile la acest moment insa se curata unele turbulente si se simte bine pentru tine. Fiind inca o perioada de tranzitie, conserva-ti energia si ia decizii mai tarziu, dupa 9 decembrie.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

/