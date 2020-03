Horoscop special: Ce ROL CHEIE joacă URANUS în Taur până în 2026 în criza mondială CORONAVIRUS. Va mai fi lumea vreodata la fel?

Masuri de restrictie, de izolare, de atentie suplimentara asupra sanatatii si igienei, atentie cu privire la informatiile imprastiate semenilor nostri, discernamant cu privire la cantitatea de frica si panica pe care o traim si dam mai departe dar si compasiune pentru cei aflati in nevoie si un val de solidaritate umana intre toti cei aflati in aceeasi situatie de izolare (oamenii canta impreuna, oamenii fac haz de necaz impreuna, oamenii se sustin impreuna) – iata primele teme, la cald, pe care coronavirusul le aduce in atentia mondiala si in viata fiecaruia dintre noi. Interesele personale trec acum pe planul doi, atentia ne este indreptata atat sa fim sanatosi, sa nu dam mai departe viroza corona celor dragi cat si cum se va transforma lumea per ansamblu ulterior.

In timp ce atentia momentului este pe aceste subiecte, exista un alt plan ce deja se deruleaza sub ochii nostri si pe care, deocamdata, omenirea nu pare a fi focusata cu maxima prioritate intrucat supravietuirea speciei este dintotdeauna nevoia principala.

Acest plan se refera la felul in care lumea se va schimba la nivel de structuri economice, sociale, la nivel de relatie cu banii, cu bunurile materiale. Sa nu ne inchipuim ca dupa o portie asa de zdravana de frica mondiala si masuri drastice de siguranta, dupa ce vom fi anuntati ca numarul cazurilor de infestare este in scadere, spre zero, viata va reveni fix la ce era inainte. Nu, asa cum dupa evenimentul tragic 11 septembrie lucrurile nu au revenit la ce erau, nici dupa coronavirus nu vor urma vremuri in care totul va fi la fel. Si, pana la urma, asa au loc marile transformari si salturi evolutive. Niciodata comod si lin.

Dar care este planeta in astrologie "raspunzatoare" de schimbari subite, neasteptate, socante cu rolul de a introduce noul? Cine zguduie aproape peste noapte vechi structuri, obiceiuri, mentalitati, sisteme, pentru a face loc la ceva mai bun, desi procesul transformarii nu este deloc confortabil ? Cine este deseori invocat in astrologie ca aducand imprevizibilul in viata previzibila si fixa a muritorilor?

Raspunsul este: planeta Uranus!

Sa fim atenti ce aduce Uranus in viitor, incepand de acum si pana in 2026 ! Peste cativa ani, privind in urma, vom vedea ca multe nu vor mai fi cum erau in 2019-inceput de 2020, ca se vor fi instalat reguli noi, modele noi, sisteme financiare noi, la care acum nici nu ne putem gandi.

Iata ce stim despre Uranus la acest moment si despre care noi am scris aici in detaliu anul trecut tot in luna martie:

Uranus a revenit in miscare directa pe 10 ianuarie 2020. Uranus este in Taur, dupa 84 ani. A fost prima data in 2019, de aici a intrat in retrograd cinci luni iar din 10 ianuarie 2020 este asezat confortabil si cu manecile suflecate, pus pe treaba. Dar ce treaba ? Uranus este cel ce ne trezeste si ne indreapta spre viitor. El rupe regulile vechi – brusc si rapid – si creaza loc pentru nou.

Uranus este coordonatorul Varsatorului si al noii ere a Varsatorului si este prin excelenta planeta viitorului. Taurul este tot ce poate fi mai fix, intepenit, confortabil, uzual, rigid si asezat in rutinele pe care si le-a dobandit prin munca temeinica, deci la care tine ca la ochii din cap. Unde mai punem ca Taurul este zodia ce raspunde si de banii nostri de toate zilele. Si vine Uranus si da de pamant cu toate acestea ! Ce combinatie interesanta!

Schimbarea sa de directie trezeste puternic tema libertatii personale si individuale (libertate restrictionata deocamdata de criza coronavirus, libertate care va fi reasezata dupa noi reguli dupa ce trece aceasta situatie mondiala).

Cunoscut drept planeta rebela, Uranus comanda energiile vibrante si electrice ale schimbarii si guverneaza descoperirea, inovatia, inventia si tot ce inseamna elemente progresiste, financiar, politic dar si in orice aspect necesar pentru a merge inainte diferit decat pana atunci – acolo unde nu se mai putea asa cum este !

Uranus introduce idei noi, moduri noi de functionare si ne zmulge din modelele vechi, oricate frustrari ar genera.

Uranus aduce schimbari multidimensionale. Ca sa faca asta, mottoul sau este "asteapta-te la neasteptat, dar cu scop benefic de evolutie".

Intre vechi si nou exista mereu o perioada de haos, panica, frica de necunoscut, asa cum traieste multa lume acum. Viata inseamna permanenta evolutie, evolutia nu se poate intampla stand pe loc, iar ce evolueaza cu tine inseamna ca face parte din viitorul tau, ce nu, inseamna ca atat a fost menit sa fie in viata ta.

Banii, Uranus in Taur si criza coronavirus

Taurul este simbolul finantelor, valorilor, posesiunilor si placerilor prin cele cinci simturi. Uranus va scutura cu siguranta lumea Taurului care tanjeste dupa confort, rutina si siguranta.

Planul financiar este, asadar, unul preferat de Uranus in tranzitele sale prin Taur de-a lungul istoriei. Uranus in Taur este despre schimbarea felului in care folosim banii si bunurile luate cu bani, ca simbol al stabilitatii vietii de zi cu zi. Este de asteptat ca aceasta sa fie una din consecintele actualei crize mondiale coronavirus in lunile si anii ce vor urma.

Sunt mari sanse sa vedem o revolutie socanta a banilor (banii sunt condusi de Taur) cu aparitia tehnologiei blockchain, a criptomonedei, a Bitcoin-ului. Vor fi sincope majore in regimul monetar din lume si chiar ne putem astepta la orice, pentru ca tot ce gireaza Uranus este total imprevizibil. Ne putem astepta la schimbari uriase in domeniul bancar, pot disparea vremurile in care oamenii merg la o banca, au un card si folosesc o unica moneda de schimb, se poate schimba sistemul de taxe. Unii oameni vor pierde banii pe care se bazau si fara de care nu stiu cine sunt ei pe lume.

Marea intrebare ce se va pune este: Ce valoare au lucrurile materiale si de ce iti sunt ele asa de importante? Oare fara ele sau cu ele diferite mai stii cine esti?

Ori de cate ori vedem tranzit astral precum Uranus in Taur, stim pur si simplu ca fundamentele care ne aduc stabilitate in viata – a avea un credit card, a inchiria, a detine proprietati, a plati taxe si impozite, a avea rate la banca, a avea pensii si burse sau alte forme de remunerare – se vor transforma intr-o forma sau alta. Asa cum si ele au aparut la un moment dat de-a lungul istoriei, la fel vor aparea altele si altele si altele, fiecare in parte avand acelasi rol de a ne oferi siguranta si stabilitate dar adaptat altor vremuri.

Daca nu suntem flexibili sa cautam si sa ne adaptam la alte forme, vom avea de pierdut. In schimb, transformarea ne va oferi libertate de la orice sau oricine ne restrictioneaza. Tranzitele lui Uranus tind sa fie cu confruntari, socante dar eliberatoare iar solutia sa le facem fata este sa continuam sa mergem mai departe, sa nu ne oprim agatati de trecut sub nicio forma. Sa ramanem flexibili si adaptabili – conditia de baza a supravietuirii speciei. Cu totii vom inventa lumea noua impreuna.

Privim cum se repeta istoria? Anii 1930 si 1940 sub Uranus in Taur

Ultima data cand Uranus a tranzitat Taurul este necunoscut pentru marea majoritate dintre noi, deci nu stim cum se simte energia si viata sub aceasta miscare. Descoperim acum pe pielea noastra!

Au trecut 80 ani de cand Uranus nu a mai fost in Taur. Cum poate astrologia sa faca previziuni asupra viitorului? Analizand trecutul repetitiv pe sute de ani. Fata de timpul linear, timpul astrologic este circular. Astrologii stiu ca istoria se repeta.

Pe 6 iunie 1934, Uranus a intrat in Taur (semn ce conduce si banii, moneda, economia si sistemul bancar) si a ramas acolo pana in 9 octombrie a aceluiasi an. Acest lucru ne da o clara idee la ce sa ne asteptam de la acest tranzit. Uranus a reintrat in Taur pe 27 martie 1935 si a ramas pana pe 7 august 1941 – Cel de-al doilea razboi mondial.

A mai fost o miscare inapoi in Taur din 4 octombrie 1941 pana pe 15 mai 1942. Uranus in Taur a fost asociat cu marea prabusire a burselor de pe Wall Street si Marea Depresiune, dar si cu masurile de rationalizare si austeritate aduse de razboi. Cupoanele de rationalizari au inlocuit banii normali in timpul razboiului. Valoarea monedei din unele tari a luat-o razna. Au aparut intrebari fundamentale despre valoarea vietii umane. Vom trece, probabil, si noi prin acest tip de intrebari – de la ce pret incepe umanitatea si cat valoreaza fiecare om?

In contextul actualei crize generata de coronavirus, criza care va trece dar care va schimba fata lumii, ce oportunitati aduce Uranus in Taur fiecarei zodii?

In perioade de haos si criza, unii castiga si unii pierd. Unii speculeaza frica si fac bani abuziv, altii inchid obloanele si sunt victime. Unii se reinventeaza, altii isi plang de mila. Unii se imbiba de furie si ranchiuna, altii isi sufleca manecile amintindu-si ca singura constanta a vietii este schimbarea.

Uranus in Taur este despre a ne reimpospata si actualiza valorile, a ne reseta prioritatile si a ne remodela lumea, oricat de mult nu ne convine metoda prin care ne pune in fata faptului implinit si ne impinge la munca pentru schimbare.

URANUS IN TAUR PENTRU BERBEC

Uranus in Taur este in sectorul tau numarul 2 pentru munca si finante. Te poti astepta ca banii sa fie un subiect activ pentru tine, sa apara o suma neasteptata de bani spre tine sau sa ai parte de o cheltuiala mai mare. Poti si explora noi tipuri de valuta, cum ar fi bitcoin, sau sa te conectezi la inovatii noi tehnologice ce au legatura cu banii.

La munca, incepe o perioada buna sa ceri o reevaluare pentru performantele tale. Poti si sa iti si schimbi jobul chiar daca acum nu iei in calcul posibilitatea. Daca iti vin idei progresiste si spontane, nu le tine pentru tine ! Una din ele poate fi o rampa de lansare neasteptata. Fii calm in perioada de criza, izolare si reconfigurare si gaseste ce se ascunde bun in spatele ei. Lasa timpul sa actioneze, priveste spre viitor si fii deschis si adaptabil la ce aduce valul schimbarilor inevitabile.

URANUS IN TAUR PENTRU TAUR

Paseste in puterea maretiei tale, Taurule. Uranus este gazduit de tine si este in sectorul 1, cerandu-ti ca tu sa fii prioritatea ta numarul 1. Daca ai indesat in tine unele sentimente care iti fac rau, deschide supapa si elibereaza-le. Daca anumite moduri de a trai nu iti mai sunt pe plac, Uranus te va ajuta sa te descotorosesti de ele.

Fa-ti cunoscute nevoile si dorintele si te poti elibera de o situatie care te-a tinut captiv si stresat. Indecizia poate fi o cauza ce te-a blocat dar acum vei fi pregatit sa mergi tot inainte pe proiectele ce tin de persoana ta sau pe care le faci pe cont propriu.Fii calm in perioada de criza, izolare si reconfigurare si gaseste ce se ascunde bun in spatele ei. Lasa timpul sa actioneze, priveste spre viitor si fii deschis si adaptabil la ce aduce valul schimbarilor inevitabile.

