Horoscop special: Dupa 5 luni, NEPTUN iese din RETROGRAD 2019! Ce aduce IMPORTANT Neptun revenit DIRECT din 27 noiembrie 2019

In fiecare an, Neptun intra in miscare retrograda pentru aproximativ 5 luni. Neptun este o planeta inceata. Are nevoie de aproximativ 164 de ani pentru a orbita in jurul Soarelui, ceea ce inseamna 14 ani in fiecare zodie.

Neptun este zeul marilor si coordoneaza zodia Pesti ; a ajuns in Pesti in anul 2011 unde va fi pana in 2026.

In timpul retrogradului sau, Neptun ne previne asupra riscurilor imaginatiei necontrolate si a viselor nerealiste, conectandu-ne la o doza mai mare de realism sau aratandu-ne partea intunecata a ce ar insemna implinirea unor vise ce traiau in mintea noastra. E suficient sa rememorezi ultimele cinci luni si sa vezi ce ti-a aratat Neptun retrograd. Ce vechi iluzii ti-au cazut? Ce verificari fine dar necesare de realitate ai trait? Ti s-a schimbat viata in ritm lent in aceste luni fata de cum erai in mai-iunie ? Lucrurile se schimba, de regula, in moduri puternice in aceste perioade de profunda reasezare interioara, in special la nivelul subconstientului si a felului in care vedem unele aspecte, unele vise, unele dorinte. Iata aici in detaliu ce inseamna Neptun in Pesti pana in 2026 si ce a adus zodiilor cele 5 luni de retrograd.

Atunci cand Neptun revine in miscare directa dupa stationarea sa retrograda, suntem cu totii mai capabili sa ne conectam usor cu visele noastre. In timpul retrogradului, ne-am simtit nesiguri cu privire la deciziile luate, ce e imaginatie, ce e realitate, ce ne este benefic din ce ne dorim si imaginam, ce nu.

Acum ca Neptun este direct inapoi in Pesti, noi ne reconectam cu visele si viziunile noastre. Cu Neptun retrograd, am putut vedea situatiile si oamenii cu ochi mai practici si mai putin idealisti.

Cu Neptun direct, da, ne conectam la ce visam si asta e un lucru bun, dar ne putem simti din nou prea conectati la vise si viziuni. De aceea e nevoie si de realism in continuare. Unele situatii pot parea stralucitoare desi nu sunt. Ca sa combatem efectul idealismului adus de Neptun direct, avem nevoie de INTUITIE si de o buna relatie cu sinele interior, GPSul intern care ne indica intotdeauna, indiferent de tranzitele lui Neptun, cand ceva sau cineva este bun pentru noi sau nu.

Totodata, Neptun direct favorizeaza visele mai intense, deci mesajele pe care lumea subconstientului ni le transmite. Acum le putem recepta mai usor iar unele dintre acestea sunt de mare folos pentru directia viitoare de viata.

Visatorul Neptun guverneaza taramul invizibil si mintea subconstienta, deci in perioada retrograda ni s-au activat mai mult capacitatile intuitive si de compasiune fata de altii. Sa ne folosim acum, cand Neptun revine direct, darurile primite in ultimele cinci luni!

Ce aduce zodiilor revenirea lui Neptun in miscare directa din 27 noiembrie 2019?

BERBEC

Esti gata sa dai drumul la ceva. Neptun revine direct in Pesti in sectorul tau de vise, finaluri, iertari si karma. Urmeaza o perioada excelenta in care sa experimentezi finaluri care sa iti aduca claritate, in special in legatura cu tipare toxice care nu iti mai servesc. Aceste ultime cinci luni ti-au adus, cu siguranta, experiente care sa iti arate adevarul versus imaginatia din mintea ta.

TAUR

Iti vezi clanul si tribul mult mai clar. Gata cu energiile de vampiri din jurul tau pe care le-ai permis prea mult timp. Neptun revenit direct in Pesti in sectorul tau de grupuri, triburi si retele extinse te ajuta sa vezi clar. Prietenii tai te implinesc sau te seaca de energie ? Nu opune rezistenta la ceea ce nu mai functioneaza bine pentru tine.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.