Horoscop special: După doi ani, planeta acţiunii MARTE în SAGETATOR, 3 ianuarie-16 februarie 2020! Începe aventura!

Sagetatorul este zodiac aventuriului, a cautatorului si a filozofului. Planeta Marte reprezinta ceea ce ne determina sa actionam, ce ne trezeste instinctul sexual si focul vietii. Marte e cel ce ne impinge spre inainte. Marte in Sagetator ne va incita spiritul de calatorie hai hui si setea de cunoastere.

Ai nevoie de mult spatiu de miscare in urmatoarele saptamani, mai ales pe domeniul unde este stapan Marte in harta zodiei tale.

Acolo vei avea cea mai multa energie adusa de acest tranzit special. Este, asadar, timpul sa explorezi noi orizonturi! Marte in Sagetator aduce o energie expansiva, oarecum neobosita si care este dezarmant de sincera.

Marte ne impinge tot inainte cu toate motoarele turate pentru 2020! Actiunile si riscurile pe care ti le asumi intre 3 ianuarie si 16 februarie se vor dovedi a fi foarte norocoase pentru tine!

Lucruri bune de facut cat timp Marte e in Sagetator :

· Incepe un sport nou sau o noua miscare fizica

· Viseaza MARE

· Du-te la un curs si invata ceva nou pentru care simti pasiune

· Priveste comedii, spune glume, mergi la spectacole de umor

· Planifica o excursie undeva unde nu ai mai fost pana acum

· Iesi la masa la restaurante ce prepara bunatati din tari indepartate

· Priveste-ti viata ca pe o cana jumatate plina si nu jumatate goala

· Apreciaza toate lucrurile bune ce exista acum in viata ta

· Priveste-ti viata dintr-o perspectiva mai mare

· Mergi la o petrecere sau fii tu gazda pentru o sarbatorire

· Mergi la cat mai multe filme straine

· Scrie despre calatoriile tale sau experientele taler

· Fa ceva spontan si putin mai neconventional

· Dezvolta-ti partea spirituala, de exemplu mergi la un curs, la o retragere spirituala, la un workshop ce iti inspira sufletul.

Sa profitam de aceste sase saptamani in care planeta ce dicteaza energia, impulsul nostru de a actiona, este in zodia ce adora expansiunea, calatoriile, descoperirile si depasirea propriilor limite, adica Sagetatorul. In acest moment, Marte devine singura planeta gazduita de aventurierul si desteptul Sagetator pentru ca Jupiter a plecat de aici spre Capricorn (unde este o mare aglomeratie de planete) la inceputul lui decembrier 2019. Asta inseamna ca aceste saptamani sunt ultimele in care energia Sagetatorului se va manifesta puternic pentru noi. Dupa aceea, Marte se va muta si el in Capricorn iar dominatia acestei zodii va fi si mai mare.

Ce aduce zodiilor Marte in Sagetator 2020?

Marte in Sagetator 2020 pentru Berbec. Expansiune aventuoasa

Marte este coordonatorul tau si acum totul este despre aventura pentru tine. Acest tranzit iti va stimula puternica dorinta pentru noi aventuri, sa te expandezi in moduri noi si sa explorezi locuri noi. Vei fi deschis spre noi oportunitati iar acestea te vor ajuta nu doar acum ci mult timp de acum incolo. Mergi sa calatoresti, mergi sa inveti ceva nou, ocupa-te de ideile tale mari si mentine-ti viziunea optimista pe masura ce avansezi in orice directie.

Marte in Sagetator 2020 pentru Taur. Transformare aventuroasa

Marte in Sagetator activeaza un sector serios pentru tine dar poti folosi aceasta energie intr-un mod mai usor focusandu-te sa transformi anumite parti din tine sau din viata ta si sa abordezi aceasta transformare intr-un mod aventuros. O transformare nu trebuie sa fie neaparat si serioasa. Impartaseste-ti aventurile traite cu altii si vei partea stralucitoare din orice provocare pe care o vei intalni.

Marte in Sagetator 2020 pentru Gemeni. Relatii aventuroase

Poti simti ca vei avea mai multa energie si determinare in relatiile tale de orice fel si atunci cand esti cu alti oameni pe durata tranzitului Marte in Sagetator. Foloseste aceast energie ca sa ai unele aventuri cu oamenii din viata ta, sa te distrezi mai mult in relatiile tale. Poti dori mai mult spatiu totusi, deci incearca sa gasesti timp ca sa fii independent. Adu o atitudine stralucitoare si fericita in relatiile si in interactiunile cu ceilalti si adu-ti si partenerii alaturi de tine in orice explorezi nou pentru viata ta.

